Trump espera mantener una reunión trilateral con Putin y Xi Jinping durante la cumbre del APEC en China la próxima semana

Una composición fotográfica reúne los retratos oficiales de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que espera reunirse la próxima semana con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. Según adelantó, los mandatarios abordarán, entre otros asuntos, el fin de la guerra en Irán y la desnuclearización.

“Uno de los encuentros, creo, será con el presidente Putin y el presidente Xi, y será interesante”, declaró Trump a periodistas antes de regresar a Washington desde Florida. “Hablaremos de muchas cosas, incluida la desnuclearización, pero trataremos muchos temas. Estamos intentando poner fin a la guerra en Irán”, agregó.

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El Kremlin informó el 21 de octubre que la primera reunión trilateral de este tipo se encuentra “en preparación”. Ese mismo mes, Trump había manifestado su disposición a participar en conversaciones sobre control de armas con Xi y Putin, centradas en la desnuclearización.

Por su parte, el diario The Wall Street Journal informó posteriormente que Putin propuso utilizar el encuentro entre los tres mandatarios para abordar el final de la guerra en Ucrania, que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022, y negociar un acuerdo de paz favorable a Moscú.

El viernes, Trump confirmó que mantuvo contactos telefónicos con representantes de Rusia y Ucrania y aseguró que, por primera vez, ambos países parecen dispuestos a alcanzar un acuerdo con la mediación de Washington. Además, anticipó que la Unión Europea participaría en las futuras negociaciones.

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“Hablaremos de muchas cosas, incluida la desnuclearización, pero trataremos muchos temas. Estamos intentando poner fin a la guerra en Irán”, afirmó Trump

“Rusia y Ucrania, por primera vez, creo que quieren llegar a un acuerdo. Creo que va a ser un acuerdo muy importante. Creo que va a involucrar a toda Europa”, afirmó Trump a la salida del Centro Espacial Kennedy.

Las delegaciones de Rusia y Ucrania tienen previsto reunirse el 10 y 11 de noviembre en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos, para avanzar hacia un eventual acuerdo de paz que ponga fin a la guerra iniciada en febrero de 2022.

En una entrevista con el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, Trump también sostuvo que cree que ambos países están “muy cerca de alcanzar un acuerdo” para terminar el conflicto. Anticipó que ese entendimiento dejaría a Ucrania con una “forma un poco diferente”, aunque no ofreció detalles sobre los posibles términos de un pacto.

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La posibilidad de una reunión con Putin también se enmarca en los esfuerzos de Trump por poner fin al aislamiento internacional de Rusia, que se profundizó tras la invasión de Ucrania. El acercamiento del mandatario estadounidense al líder ruso y a Xi Jinping generó críticas en Estados Unidos por su relación con dirigentes considerados autoritarios.

(Con información de AFP, EFE y REUTERS)