Crimen y Justicia

Qué se sabe del hombre que amenazó de muerte al Papa León XIV y qué encontraron en su casa

Por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la DUIA de la PFA, detuvo al sospechoso en Pilar, acusado, en principio por amenazas anónimas, e intimidación pública, con finalidad terrorista

Qué se sabe del hombre que amenazó al Papa León XIV
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Una investigación contrareloj de la PFA y el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y la secretaria Penal N°2 de Agustín Ocampo, dio con el domicilio de un hombre que realizó amenazas de muerte al Papa León XIV, aunque todavía no trascendieron el contenido de los mensajes, el sospechoso fue allanado y detenido.

Fuentes con acceso a la causa, indicaron que se trata de un obrero de 49 años que fue imputado, en pricipio, por amenazas anónimas, e intimidación pública, con finalidad terrorista.

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Fuentes del caso indicaron a Infobae, que la investigación se inició con un llamado del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, a las 16:30 de este viernes 6 de noviembre, que hizo saber de un llamado intimidatorio contra la vida del papa León XIV.

Qué se sabe del hombre que amenazó al Papa León XIV

Ante la urgencia y particularidades del caso, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó la acción penal verbalmente más allá de la posterior intervención formal en el expediente.

En consecuencia, minutos después, se le dio intervención a la DUIA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina y a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), organismo que anunció el arresto en un comunicado difundido por X.

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Además de las tareas de campo, intervino la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “organismo que durante las 24 horas proporcionó de manera inmediata la información solicitada”, subrayaron las fuentes.

Qué se sabe del hombre que amenazó al Papa León XIV

Transcurridas 24 horas desde el inicio de la investigación, y como resultado de múltiples tareas y análisis realizados, se logró identificar y localizar un domicilio vinculado al investigado, donde se llevó adelante un allanamiento en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, puntualizaron.

En el procedimiento se concretó la detención del sospechoso, de ocupación obrero, y el secuestro de tres teléfonos celulares, uno de los cuales fue el utilizado para realizar la llamada amenazante, así como también de un dron cuyas capacidades operativas son actualmente materia de investigación, señalaron.

Qué se sabe del hombre que amenazó al Papa León XIV

La llegada del papa y las actividades previstas en Argentina

León XIV arribará a Argentina mañana, domingo 8 de noviembre, a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. El pontífice permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre, cuando partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima.

El papa León llega a una vigilia de oración en el Estadio Centenario, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Andrés Cuenca
El papa León llega a una vigilia de oración en el Estadio Centenario, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Andrés Cuenca

La agenda incluirá un homenaje en la Plaza San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad. El paso del pontífice por el país incluirá misas en Buenos Aires, Luján y Córdoba y actividades públicas en esas ciudades y también en Claypole.

En esta última localidad bonaerense, el papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione. En otras instancias, se reunirá con representantes del mundo laboral y con referentes de distintas tradiciones religiosas, y participará en una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Palermo.

La visita será la primera de un papa a Argentina en 39 años. El presidente Milei declaró el viaje de interés nacional mediante el decreto 1103/2026, que también estableció feriados con distintos alcances territoriales durante la gira.

Antes de emprender el viaje regional —que también incluye Uruguay y Perú—, León XIV expresó en sus redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, en referencia a los años que ejerció su ministerio en territorio peruano.

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