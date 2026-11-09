Los empresarios compartieron la visión del papa León XIV: "No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa"

El papa León XIV en el Palacio Libertad (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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El Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales cámaras empresariales de la Argentina, emitió un comunicado de bienvenida al papa León XIV en el que aseguraron que comparten su visión de la economía. “No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”, destacaron.

En su primer discurso en la Argentina, el sumo pontífice planteó que “la economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

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De esta manera, horas después de sus palabras, los empresarios publicaron el texto, titulado “Bienvenido, Santo Padre”. El documento lleva la firma de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Pese a que reconocen que se trata de un acontecimiento pastoral, lo calificaron como “una oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no”. “Qué valores queremos que nos isgan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”, preguntaron. En ese marco, mencionaron: “La dignidad de cada persona, el valor del trabajo, la solidaridad, el respeto por el otro y la búsqueda del bien común”.

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La primera parte del comunicado

El texto también hace referencia a la primera encíclica del papa León XIV, dedicada a los desafíos de la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y la creciente integración económica global. “El Santo Padre nos ha pedido que el progreso no deje nuevas ruinas a su paso y que lo asumamos como una responsabilidad compartida”, señala el comunicado, para luego afirmar: “Coincidimos: el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”.

En un apartado titulado “Lo que nos toca a los empresarios”, el G6 definió a la empresa no solo como una unidad productiva sino, principalmente, como “una comunidad en la que se encuentran empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias”. Por esto mismo, indicaron: “No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”.

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“Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal. El trabajo no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida”, sumaron.

El comunicado pone el acento además en los jóvenes y en quienes tienen menos oportunidades. “Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen”, afirmaron las principales cámaras empresariales del país.

El comunicado de los empresarios

Sobre el final del comunicado, los empresarios explicaron que ningún sector construye por sí solo el futuro de una nación. “Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino”, concluye el texto.

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La llegada de León XIV a la Argentina —primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas, desde el viaje de San Juan Pablo II en 1987— se enmarca en un viaje apostólico que también incluyó Uruguay y contempla una última etapa en Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.