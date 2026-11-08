España

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

La Junta de Distrito de Chamberí hace esta modificación de su presupuesto para comprar estas esculturas al artista venezolano que tiene los derechos y ofrecerlas como regalo institucional. “Es cuestión de prioridades”, lamentan desde el PSOE

Un par de esculturas de 'Meninas' en las calles de Madrid
Un par de esculturas de 'Meninas' en las calles de Madrid
Guardar

La cantidad no es escandalosa. Solo 17.908 euros. Poco importante, teniendo en cuenta que este pasado jueves, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid presentó los presupuestos de 2027: 6.901 millones de euros. Pero es una cantidad que sirve para ejemplificar las prioridades que, a veces, tienen los representantes públicos. En este caso concreto, el concejal del distrito de Chamberí, el popular Jaime González Taboada, ha decidido modificar una partida de su presupuesto (el de 2026) para comprar 241 figuritas de las ‘Meninas’, obras del autor venezolano Antonio Azzato.

El problema es que, para tener los fondos necesarios para comprar estas figuritas, de 17 centímetros de alto cada una, la Junta de Distrito de Chamberí ha tenido que realizar una transferencia de crédito y sacar el dinero de otra partida. “Se financia con baja en el subconcepto 619.10 ‘viales remodelación’ del proyecto de inversión 2026/000364 ‘vías públicas del distrito de Chamberí. Obras de renovación de pavimentos en aceras’”, según la documentación a la que ha tenido acceso Infobae. Una partida que estaba presupuestada en las cuentas de este año 2026 con 120.000 euros.

PUBLICIDAD

Es decir, que la Junta ha quitado los 17.908 euros de la partida destinada para arreglar las calles del distrito para poder hacer frente a esta compra. El objetivo es entregar 240 figuritas en diversos actos culturales que organizará la Junta. Luego se ha encargado otra ‘menina’ de mayor tamaño (hasta completar las 241 encargadas) para su colocación en una plaza dentro de la campaña ‘Meninas Madrid Gallery’, con la meta de luego dejarla definitivamente instalada en el centro cultural Galileo. Jorge Donaire, concejal socialista de Chamberí y portavoz del área de cultura, señala que esta modificación de crédito es “relevante” y se pregunta “por qué se ha decidido esto”.

El concejal Jaime González Taboada
El concejal Jaime González Taboada

No estamos en contra de que la Junta quiera ofrecer este tipo de regalos institucionales. Tampoco cuestionamos el talento y la calidad artística del autor, pero sí es cierto que contamos con muchos artistas locales en Chamberí que necesitan oportunidades para apoyar el tejido cultural del distrito, talentos emergentes”, prosigue Donaire, que también recalca otra derivada de todo este asunto. “Es cuestión de prioridades. Hay que recalcar que el distrito tiene muchas calles que necesitan mejoras en su asfaltado y suprimir barreras arquitectónicas para vecinos con movilidad reducida”.

PUBLICIDAD

Para Iñaki Prieto, portavoz socialista en Chamberí, “es una vergüenza que, teniendo las aceras sucias y rotas, se quite dinero destinado a su arreglo para comprar figuritas de meninas. Si le regala una menina a cada persona que se tropieza y cae por el mal estado de las aceras, va a tener que gastarse todo el presupuesto en comprar figuritas”.

“Un símbolo de Madrid”

Tras la transferencia de crédito, la Junta licitó un contrato menor para comprar las meninas. Hay que recordar que la exposición ‘Meninas Madrid Gallery’ celebró en el año 2025 su octava edición, ofreciendo a madrileños y visitantes la oportunidad de admirar unas 30 esculturas de Meninas de 1,80 metros de altura repartidas por toda la ciudad, piezas que fueron diseñadas por destacadas figuras de la música, el espectáculo, la moda, la gastronomía, el deporte, las redes sociales... “Su impacto ha trascendido lo artístico, generando una gran repercusión mediática y atrayendo a miles de personas. Así, estas esculturas han pasado a ser un auténtico símbolo de Madrid, reflejando la fusión entre arte, cultura e identidad local”, señala la memoria justificativa del contrato.

Para la Junta, la adquisición de estas obras artísticas “será, sin duda, un elemento de atracción en el distrito de Chamberi”, ya que “dar visibilidad a la figura de Velázquez, a través de su obra más emblemática es, sin lugar a dudas, una forma de acercar el arte a todos los vecinos y vecinas y despertar, sobre todo en los más jóvenes, el interés por el arte, ya que, en unos tiempos en los que la tecnología absorbe prácticamente todo su ocio, cada vez están más distantes de él”. El área que dirige el concejal Taboada señala que solo se pueden comprar estas esculturas a Antonio Azzato, “el autor y titular originario, a título personal, de los derechos de propiedad intelectual e industrial relativos al proyecto artístico y cultural denominado Meninas Madrid Gallery”.

Cada una de las 240 estatuillas costará 45 euros. La otra, la más grande para exponer permanentemente en el centro cultural Galileo, tendrá un precio de 4.000 euros. Con impuestos, el contrato se va a 17.908 euros. elDiario ya publicó que el Ayuntamiento de Madrid se gastó otros 60.000 euros en cinco contratos en 2024 y 2025 para comprar réplicas de estas meninas inspiradas en los cuerpos municipales de Policía, Bomberos y SAMUR, adquiridas todas ellas a la misma empresa, Meninas Runway SL, de este autor venezolano. Incluso el Ayuntamiento de Móstoles, también controlado por el PP, hizo a Azzato un encargo parecido. Un portavoz del Ayuntamiento resta importancia a este cambio presupuestario, “ya que es una práctica muy habitual el reajuste de partidas que no van a ser ejecutadas por imposibilidad temporal. No obstante, en este caso esas actuaciones, las de arreglo de calles, ya han sido realizadas por el Área”.

Un veterano del PP

El edil impulsor de esta compra, Jaime González Taboada, es un veterano del PP de Madrid. Empezó su carrera política en 1991 como alcalde de la pequeña localidad de Berzosa de Lozoya cuando tenía 22 años, cargo que compaginó con otros puestos en el Ayuntamiento de Madrid como director del centro cultural Federico Chueca y asesor cultural de la Junta Municipal de Barajas. En 1995 fue elegido regidor en otra localidad madrileña, la de Estremera. En 1999 cambió de nuevo de localidad y fue concejal en Pozuelo de Alarcón. De 2003 a 2015 pasó a la Administración autonómica, siendo diputado regional y alto cargo en los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Cristina Cifuentes le hizo consejero en 2015 y número tres del PP de Madrid. También fue senador hasta que su cargo apareció en la investigación del ‘caso Púnica’, aunque nunca fue imputado. Almeida le rescató en 2019 como vocal de la Junta de Chamberí, con un pequeño paréntesis en la empresa privada entre 2021 y 2023. Desde 2023 es concejal del Consistorio.

Temas Relacionados

Ayuntamiento de MadridChamberíJosé Luis Martínez-AlmeidaArte UrbanoContratos PúblicosUrbanismoMeninasEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El estado de los embalses de España domingo 8 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

El estado de los embalses de España domingo 8 de noviembre

La evolución de la princesa Ingrid de Noruega como heredera de la corona a los 22 años: “Su combinación de responsabilidad y naturalidad es su mayor activo de conexión”

La experta en marca personal Ana Jiménez analiza cómo la hija de Haakon VIII va construyendo su imagen pública

La evolución de la princesa Ingrid de Noruega como heredera de la corona a los 22 años: “Su combinación de responsabilidad y naturalidad es su mayor activo de conexión”

La estación de esquí Valgrande-Pajares: 30 kilómetros de pistas en plena Cordillera Cantábrica para esquiar sin salir de Asturias

La estación de esquí del concejo de Lena combina trazados debutantes y expertos a menos de una hora de Oviedo y León

La estación de esquí Valgrande-Pajares: 30 kilómetros de pistas en plena Cordillera Cantábrica para esquiar sin salir de Asturias

La amenaza de ciberataques a bancos de sangre en Francia pone en alerta a España: “Pueden llegar a parar un hospital”

Los incidentes con congeladores en Francia han causado nerviosismo en el resto de las autoridades europeas. España es uno de los países que más ciberataques recibe

La amenaza de ciberataques a bancos de sangre en Francia pone en alerta a España: “Pueden llegar a parar un hospital”

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

México, Colombia y Argentina lideran la llegada de capital latinoamericano a España, que acumula 79.357 millones de euros de inversión de la región

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

ECONOMÍA

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

DEPORTES

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu