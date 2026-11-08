Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Un par de esculturas de 'Meninas' en las calles de Madrid

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La cantidad no es escandalosa. Solo 17.908 euros. Poco importante, teniendo en cuenta que este pasado jueves, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid presentó los presupuestos de 2027: 6.901 millones de euros. Pero es una cantidad que sirve para ejemplificar las prioridades que, a veces, tienen los representantes públicos. En este caso concreto, el concejal del distrito de Chamberí, el popular Jaime González Taboada, ha decidido modificar una partida de su presupuesto (el de 2026) para comprar 241 figuritas de las ‘Meninas’, obras del autor venezolano Antonio Azzato.

El problema es que, para tener los fondos necesarios para comprar estas figuritas, de 17 centímetros de alto cada una, la Junta de Distrito de Chamberí ha tenido que realizar una transferencia de crédito y sacar el dinero de otra partida. “Se financia con baja en el subconcepto 619.10 ‘viales remodelación’ del proyecto de inversión 2026/000364 ‘vías públicas del distrito de Chamberí. Obras de renovación de pavimentos en aceras’”, según la documentación a la que ha tenido acceso Infobae. Una partida que estaba presupuestada en las cuentas de este año 2026 con 120.000 euros.

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Es decir, que la Junta ha quitado los 17.908 euros de la partida destinada para arreglar las calles del distrito para poder hacer frente a esta compra. El objetivo es entregar 240 figuritas en diversos actos culturales que organizará la Junta. Luego se ha encargado otra ‘menina’ de mayor tamaño (hasta completar las 241 encargadas) para su colocación en una plaza dentro de la campaña ‘Meninas Madrid Gallery’, con la meta de luego dejarla definitivamente instalada en el centro cultural Galileo. Jorge Donaire, concejal socialista de Chamberí y portavoz del área de cultura, señala que esta modificación de crédito es “relevante” y se pregunta “por qué se ha decidido esto”.

El concejal Jaime González Taboada

“No estamos en contra de que la Junta quiera ofrecer este tipo de regalos institucionales. Tampoco cuestionamos el talento y la calidad artística del autor, pero sí es cierto que contamos con muchos artistas locales en Chamberí que necesitan oportunidades para apoyar el tejido cultural del distrito, talentos emergentes”, prosigue Donaire, que también recalca otra derivada de todo este asunto. “Es cuestión de prioridades. Hay que recalcar que el distrito tiene muchas calles que necesitan mejoras en su asfaltado y suprimir barreras arquitectónicas para vecinos con movilidad reducida”.

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Para Iñaki Prieto, portavoz socialista en Chamberí, “es una vergüenza que, teniendo las aceras sucias y rotas, se quite dinero destinado a su arreglo para comprar figuritas de meninas. Si le regala una menina a cada persona que se tropieza y cae por el mal estado de las aceras, va a tener que gastarse todo el presupuesto en comprar figuritas”.

“Un símbolo de Madrid”

Tras la transferencia de crédito, la Junta licitó un contrato menor para comprar las meninas. Hay que recordar que la exposición ‘Meninas Madrid Gallery’ celebró en el año 2025 su octava edición, ofreciendo a madrileños y visitantes la oportunidad de admirar unas 30 esculturas de Meninas de 1,80 metros de altura repartidas por toda la ciudad, piezas que fueron diseñadas por destacadas figuras de la música, el espectáculo, la moda, la gastronomía, el deporte, las redes sociales... “Su impacto ha trascendido lo artístico, generando una gran repercusión mediática y atrayendo a miles de personas. Así, estas esculturas han pasado a ser un auténtico símbolo de Madrid, reflejando la fusión entre arte, cultura e identidad local”, señala la memoria justificativa del contrato.

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Para la Junta, la adquisición de estas obras artísticas “será, sin duda, un elemento de atracción en el distrito de Chamberi”, ya que “dar visibilidad a la figura de Velázquez, a través de su obra más emblemática es, sin lugar a dudas, una forma de acercar el arte a todos los vecinos y vecinas y despertar, sobre todo en los más jóvenes, el interés por el arte, ya que, en unos tiempos en los que la tecnología absorbe prácticamente todo su ocio, cada vez están más distantes de él”. El área que dirige el concejal Taboada señala que solo se pueden comprar estas esculturas a Antonio Azzato, “el autor y titular originario, a título personal, de los derechos de propiedad intelectual e industrial relativos al proyecto artístico y cultural denominado Meninas Madrid Gallery”.

Cada una de las 240 estatuillas costará 45 euros. La otra, la más grande para exponer permanentemente en el centro cultural Galileo, tendrá un precio de 4.000 euros. Con impuestos, el contrato se va a 17.908 euros. elDiario ya publicó que el Ayuntamiento de Madrid se gastó otros 60.000 euros en cinco contratos en 2024 y 2025 para comprar réplicas de estas meninas inspiradas en los cuerpos municipales de Policía, Bomberos y SAMUR, adquiridas todas ellas a la misma empresa, Meninas Runway SL, de este autor venezolano. Incluso el Ayuntamiento de Móstoles, también controlado por el PP, hizo a Azzato un encargo parecido. Un portavoz del Ayuntamiento resta importancia a este cambio presupuestario, “ya que es una práctica muy habitual el reajuste de partidas que no van a ser ejecutadas por imposibilidad temporal. No obstante, en este caso esas actuaciones, las de arreglo de calles, ya han sido realizadas por el Área”.

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Un veterano del PP

El edil impulsor de esta compra, Jaime González Taboada, es un veterano del PP de Madrid. Empezó su carrera política en 1991 como alcalde de la pequeña localidad de Berzosa de Lozoya cuando tenía 22 años, cargo que compaginó con otros puestos en el Ayuntamiento de Madrid como director del centro cultural Federico Chueca y asesor cultural de la Junta Municipal de Barajas. En 1995 fue elegido regidor en otra localidad madrileña, la de Estremera. En 1999 cambió de nuevo de localidad y fue concejal en Pozuelo de Alarcón. De 2003 a 2015 pasó a la Administración autonómica, siendo diputado regional y alto cargo en los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Cristina Cifuentes le hizo consejero en 2015 y número tres del PP de Madrid. También fue senador hasta que su cargo apareció en la investigación del ‘caso Púnica’, aunque nunca fue imputado. Almeida le rescató en 2019 como vocal de la Junta de Chamberí, con un pequeño paréntesis en la empresa privada entre 2021 y 2023. Desde 2023 es concejal del Consistorio.

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