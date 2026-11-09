Panamá

Estudiantes de 27 escuelas retoman sus clases esta semana a un mes del terremoto en Panamá

Mientras, una delegación de alumnos panameños sumó medallas de oro, plata y bronce durante la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica que se celebra en Paraguay

El Ministerio de Educación informó que continúa con la evaluación de otros planteles, mientras avanza el calendario hacia el final del año escolar 2026. (Telemetro)
El Ministerio de Educación informó que continúa con la evaluación de otros planteles, mientras avanza el calendario hacia el final del año escolar 2026. (Telemetro)
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El retorno a las aulas en el occidente de Panamá llega a un mes después de que el 9 de octubre un sismo dejó tres muertos y daños en viviendas e instituciones, incluidos los propios centros educativos.

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que 27 escuelas oficiales de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y de la comarca Ngäbe Buglé retomarán la modalidad presencial.

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La información del Meduca indica que el personal docente y administrativo se reincorpora este lunes 9 de noviembre y los estudiantes regresan a las aulas el miércoles 11.

Según la entidad, la evaluación de otros planteles continúa mientras avanza el calendario hacia el final del año escolar 2026.

Sobre el tema educativo se dio a conocer que el estudiante del Instituto Cultural de San Miguelito, Asdrúbal Castillo, ganó la medalla de oro para Panamá en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026).

Los estudiantes regresan a las aulas el miércoles 11, mientras que el personal docente y administrativo se reincorpora este lunes 9 de noviembre. EFE/Carlos Lemos
Los estudiantes regresan a las aulas el miércoles 11, mientras que el personal docente y administrativo se reincorpora este lunes 9 de noviembre. EFE/Carlos Lemos

La delegación panameña sumó cinco medallas en total durante el certamen, que se desarrolla en Paraguay desde el 1 hasta este 9 de noviembre.

El resultado representa el mejor desempeño nacional en la competencia regional de ciencias espaciales.

Además del oro de Castillo, Panamá obtuvo dos medallas de plata y dos de bronce. Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, y Liam Cao Li, del Instituto Fermín Naudeau, se quedaron con las preseas de plata. Ambos centros educativos pertenecen a Panamá Centro.

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Las medallas de bronce fueron para Frederic Gillet, del Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel de Panamá Oeste, y Cadmiel Sandoval, del Colegio Bilingüe Eben-Ezer de Colón.

Los cinco jóvenes llegaron a la instancia latinoamericana después de alcanzar los puntajes más altos en la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE), organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) junto con la Ciudad del Saber.

Delegación de estudiantes panameños que participa en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026), que se realiza en Paraguay. (Senacyt)
Delegación de estudiantes panameños que participa en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026), que se realiza en Paraguay. (Senacyt)

Para su evaluación, la OLAA 2026 combinó pruebas académicas con actividades prácticas de astronomía y astronáutica.

El programa incluyó evaluaciones teóricas, sesiones de observación astronómica y talleres de cohetería.

La Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica es un certamen regional que reúne cada año a estudiantes de distintos países de América Latina para competir y aprender sobre astronomía, astrofísica y astronáutica, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y fortalecer la cooperación entre naciones de la región.

La experiencia se desarrolló en distintos lugares del país anfitrión y combinó formación académica, cultura, naturaleza y cooperación latinoamericana.

La OLAA nació en Montevideo, Uruguay, durante una reunión celebrada del 8 al 11 de octubre de 2008. El 10 de octubre de ese año, representantes de seis países firmaron el acta fundacional en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

La primera edición de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica se celebró en Brasil en 2009, en coincidencia con el Año Internacional de la Astronomía. (OLAA 2026)
La primera edición de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica se celebró en Brasil en 2009, en coincidencia con el Año Internacional de la Astronomía. (OLAA 2026)

Aquel encuentro fijó las bases de una olimpiada regional pensada para unir a los países latinoamericanos a través de la ciencia, la cooperación y la fraternidad.

La primera edición se celebró en Brasil en 2009, en coincidencia con el Año Internacional de la Astronomía.

Desde entonces, el certamen ha recorrido distintos países de la región y construyó una comunidad dedicada a la astronomía, la astronáutica y la educación científica. La edición de este año retomó la historia construida por Paraguay dentro de la olimpiada.

La competencia académica convivió con el intercambio cultural y el trabajo colaborativo entre delegaciones de distintos países. Cada encuentro permite a los participantes desarrollar habilidades en astronomía, astrofísica, astronáutica, observación del cielo y resolución de problemas.

El ambiente se planteó en torno al respeto, la amistad y la integración de la región latinoamericana. Para Panamá, la participación en la OLAA 2026 se enmarca en los esfuerzos por fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes del país, manifestaron los organizadores.

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