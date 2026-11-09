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La COP31 comienza en Turquía con el desafío de acelerar la transición energética y garantizar fondos ante a la crisis climática

Durante las próximas dos semanas, representantes de casi 200 países mantendrán negociaciones en un centro de exposiciones para discutir cómo acelerar el abandono de los combustibles fósiles, ampliar el uso de energías renovables y proporcionar fondos a las naciones más vulnerables frente al agravamiento de la emergencia climática

La COP31 comienza en Turquía con el desafío de acelerar la transición energética y garantizar fondos ante a la crisis climática (REUTERS)
La COP31 comienza en Turquía con el desafío de acelerar la transición energética y garantizar fondos ante a la crisis climática (REUTERS)
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) comienza este lunes en Antalya, Turquía, con la participación prevista de más de 100.000 personas y el desafío de acelerar la transición energética y garantizar recursos para que los países en desarrollo puedan afrontar los efectos de la crisis climática, en un escenario marcado por las restricciones financieras y las tensiones geopolíticas.

Durante las próximas dos semanas, representantes de casi 200 países mantendrán negociaciones en un centro de exposiciones de la ciudad mediterránea para discutir cómo acelerar el abandono de los combustibles fósiles, ampliar el uso de energías renovables y proporcionar fondos a las naciones más vulnerables frente al agravamiento de la emergencia climática. Sin embargo, los observadores anticipan pocos avances de relevancia debido al impacto de la crisis de los precios del petróleo y las tensiones internacionales provocadas por la guerra de Estados Unidos contra Irán y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

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La emergencia climática volvió a provocar fenómenos extremos este año, con olas de calor intensas en Europa, incendios forestales en Indonesia y el colapso de un glaciar que desencadenó inundaciones devastadoras en Nepal. Además, se prevé que un fenómeno de El Niño excepcionalmente intenso alcance su punto máximo hacia finales de año, lo que podría agravar los episodios meteorológicos extremos y contribuir a que 2026 o 2027 se conviertan en el año más caluroso registrado.

El panorama también está marcado por las advertencias de Naciones Unidas. En septiembre, el organismo alertó que las temperaturas globales se encaminaban a superar el umbral de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, el límite más ambicioso establecido por el Acuerdo de París.

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“Los líderes mundiales deben alejarnos del precipicio y comprometerse a acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles y ampliar las energías renovables, una necesidad que la actual crisis de asequibilidad energética refuerza”, afirmó Rachel Cleetus, directora del programa climático de la Unión de Científicos Preocupados.

La emergencia climática volvió a provocar fenómenos extremos este año, con olas de calor intensas en Europa, incendios forestales en Indonesia y el colapso de un glaciar que desencadenó inundaciones devastadoras en Nepal (REUTERS)
La emergencia climática volvió a provocar fenómenos extremos este año, con olas de calor intensas en Europa, incendios forestales en Indonesia y el colapso de un glaciar que desencadenó inundaciones devastadoras en Nepal (REUTERS)

Turquía presidirá la COP31, mientras que Australia estará a cargo de liderar las negociaciones, en virtud de un acuerdo inusual que permitió resolver una disputa entre ambos países sobre la sede de la conferencia. Los organizadores definieron la cumbre como la “COP de la implementación”, con el objetivo de transformar los compromisos y anuncios de años anteriores en medidas concretas.

Ankara también impulsa una agenda de acción paralela a las negociaciones oficiales, que busca promover compromisos voluntarios y no vinculantes en cuestiones que van desde la inteligencia artificial hasta la gestión de residuos. El principal eje de la iniciativa es un programa de electrificación para elevar la proporción de la demanda energética mundial cubierta por electricidad, desde el 20% actual hasta el 35% en 2035.

La propuesta podría generar diferencias entre los participantes. La Unión Europea reclamó que la electrificación sea “limpia”, una definición que podría abrir un debate sobre el papel de los combustibles fósiles en el proyecto impulsado por Turquía.

En la COP28, celebrada en Dubái en 2023, los países acordaron avanzar en la transición para abandonar los combustibles fósiles, pero desde entonces no consiguieron consensuar cómo llevar ese compromiso a la práctica. La COP30 concluyó con un acuerdo que no incluyó ninguna mención explícita a los combustibles fósiles, después de la oposición de los países productores de petróleo. Brasil presentó entonces una hoja de ruta voluntaria con propuestas para reducir progresivamente su utilización, que cada país puede adaptar a sus propias circunstancias.

La financiación climática será otro de los principales puntos de fricción. La Unión Europea y otros países desarrollados enfrentan presiones de las naciones en desarrollo para cumplir sus promesas de aportar recursos destinados a la adaptación a los efectos del cambio climático y la recuperación tras los desastres meteorológicos extremos.

Un alto funcionario europeo advirtió que no habrá “voluntad política” para asumir nuevos compromisos de financiación. En tanto, los países africanos buscan incorporar a la agenda de la COP31 debates sobre la triplicación de los fondos para adaptación, destinados a facilitar medidas como la construcción de barreras contra el avance del mar y la plantación de cultivos resistentes a las sequías.

La financiación climática será otro de los principales puntos de fricción (REUTERS)
La financiación climática será otro de los principales puntos de fricción (REUTERS)

La diplomacia climática también estará marcada por la ausencia de Estados Unidos. El presidente Donald Trump retiró al país del Acuerdo de París y no envió funcionarios a la conferencia. No obstante, una delegación del Congreso estadounidense viajará a Antalya, con legisladores demócratas que llegan después de la victoria histórica de su partido en las elecciones de medio término de la semana pasada.

Pese a las dificultades que anticipan las negociaciones de las próximas dos semanas, el principal negociador de Azerbaiyán, Yalchin Rafiyev, describió el clima previo a la cumbre como positivo.

“El ambiente es muy bueno”, afirmó a la AFP, aunque advirtió sobre la necesidad de transformar ese escenario en resultados concretos. Los países deben convertir “este espíritu positivo de estar en un entorno favorable en resultados concretos y exitosos”, sostuvo.

(Con información de AFP)

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