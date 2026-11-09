León XIV visitará el Cottolengo Don Orione para ratificar su compromiso con los pobres y los discapacitados

León XIV en el Palacio Libertad, (Capital Federal, Argentina)

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Léon XIV emprende hoy su segunda jornada en Argentina con una visita al Cottolengo Don Orione y una misa que celebrará en el Monumento a los Españoles.

El Papa ayer se reunió en la Casa Rosada con Javier Milei, y hoy se encontrará con Axel Kicillof en el Cottolengo que está ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires.

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León XIV llegó a la Argentina para levantar puentes entre ambos márgenes de la clase política, y tras ese objetivo pastoral definió una agenda que puso al Presidente y al gobernador bonaerense en eventos inmediatamente sucesivos.

Pero la visita al Cottolengo no sólo responde de la búsqueda de constante unidad en la sociedad y la clase política. Con su viaje al conurbano profundo, el Papa está rindiendo tributo a su antecesor.

Francisco -cuando todavía era Jorge Bergoglio- celebraba misa en el Cottolengo e impuso una regla no escrita para los seminaristas: debían pasar un mes trabajando con los discapacitados antes de ordenarse.

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El Cottolengo Don Orione será visitado hoy por Léon XIV

El Gobierno tenía una deuda de 828 millones de pesos con el Cottolengo, que al final pagó unos días antes que llegara Su Santidad. Ese resultado fue consecuencia de una negociación silenciosa entre la Iglesia y la administración Milei.

León XIV hace una defensa cotidiana de los derechos que resguardan a los ciudadanos más vulnerables en la economía global. Entonces, tras sufrir un embargo judicial, la Casa Rosada abrió la mano para evitar una confrontación directa con el sumo pontífice.

“La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, advirtió ayer el Papa durante su discurso en el Palacio Libertad.

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León XIV desea que los fondos públicos continúen fluyendo al Cottolengo cuando su visita a la Argentina ya sea historia política. Milei tiene el compromiso asumido, y ayer pronunció un discurso que fue muy valorado por el Vaticano.

Frente a toda la clase política, el Presidente dejó tres conceptos propios que se alinearon con el canon religioso del Papa:

-“Por eso la Argentina liberal, republicana y constitucional no nació contra la Iglesia, sino bendecida por uno de sus clérigos (se refiere a fray Mamerto Esquiú). De este modo, Argentina es un país de orgullosa historia católica, donde desde sus inicios se practican múltiples credos en plena paz y armonía. Y por eso quiero detenerme a hablar del valor de la espiritualidad, que ocupa un lugar central en la vida en comunidad. El centro de toda espiritualidad genuina es la fe. La fe enaltece nuestras almas, porque nos permite comprender y conectarnos con algo superior que nos fundamenta y nos sostiene. La fe nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato, nuestras alegrías, nuestras tragedias, nuestros miedos y nuestras incertidumbres, y nos permite reconocernos como seres humanos conectados con algo más grande. Nos conecta con Dios, que nos ama como somos, pero que precisamente a través de ese amor, también nos exige ser cada día un poco mejores personas. Todas las virtudes proceden de esta piedra angular. Sin la fe estamos perdidos en el mundo, porque el futuro se nos aparece como incierto y amenazante. En la fe descansa la certeza de que hay una mano invisible que atraviesa nuestras vidas y que recompensa la bondad y castiga la maldad, tanto con nosotros mismos como con nuestros semejantes”.

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-“Por eso la visita de Su Santidad León XIV trasciende diferencias y divisiones temporales, y nos tiene que reunir a todos los argentinos para que podamos mirar hacia dentro, hacia lo que nos hace humanos. Al hacerlo, reconoceremos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Porque la recta razón nos permite reconocer una ley natural que nos llama a hacer el bien y evitar el mal. Todos sabemos que estos valores son ciertos, y queremos defenderlos y sostenerlos en el tiempo. Y sabemos que esta defensa no es pasiva, sino que requiere de nuestro compromiso activo. Honrar la fe, llevar una vida digna y virtuosa es precisamente la forma de defenderla frente a un mundo muchas veces empecinado en opacarla”.

-“Por nuestra parte, como gobierno, seguiremos trabajando para guiar cada una de nuestras decisiones conforme a la brújula moral que nos ha conducido y que la Iglesia durante tanto tiempo ha custodiado. Quienes ejercemos responsabilidad de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común. Esa es la certeza, la enseñanza y la profunda responsabilidad que nos impone la fe”.

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León XIV y Javier Milei en la Casa Rosada, (Capital Federal, Argentina)

Francisco viajó hasta Lampedusa para exhibir el drama social de los inmigrantes africanos que morían a las orillas de Europa.

Léon XIV visita el Cottolengo Don Orione para explicitar a la sociedad moderna que los gobiernos no pueden excluir a los millones de discapacitados que perdieron su lugar en el mundo.

Francisco y Léon IV siempre pensaron de la misma manera. Y el Papa viaja a Claypole para ratificar que esa identidad moral y política se mantendrá estable aunque llueve y truene en Roma.

En este contexto, León XIV no sorprenderá a Milei y Kicillof cuando hoy reclame por una mayor asistencia estatal a los discapacitados y los pobres de la tierra.

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Cuando concluya su recorrida por el Cottolengo, regresará al distrito porteño para celebrar la misa en el Monumento de los Españoles. En la Iglesia aseguran que será un hecho histórico para la Argentina.