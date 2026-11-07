Boca se consagró campeón y alcanzó su estrella 75: así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un final apasionante y gracias al gol de Enner Valencia ante Defensa y Justicia, Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026, el nuevo formato instaurado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que reúne los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura y corona a su ganador como campeón de Liga. Con esta conquista, el conjunto de la Ribera alcanzó los 75 títulos oficiales en su historia y extendió su liderazgo como el club más ganador del fútbol argentino, por delante de River Plate (72).

El título llegó tras la agónica victoria en la Bombonera. Boca llegaba al último encuentro de la fase regular del Torneo Clausura como único líder de la Tabla Anual, con 60 puntos y la mejor diferencia de gol del campeonato, y dependía de sí mismo para asegurarse la corona sin necesidad de otros resultados. Sus principales competidores, Rosario Central (2-0 a Estudiantes de Río Cuarto) y Argentinos Juniors (0-2 ante Huracán), quedaron relegados en la definición pese a mantenerse en carrera hasta la última jornada.

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La Tabla Anual, instaurada por la AFA en 2025 con el campeonato ya en marcha, generó polémica entre dirigentes, clubes e hinchas desde su anuncio y posterior coronación de Rosario Central. Este año, ya formalizada, terminó por otorgar tres plazas para la Copa Libertadores de 2027 y consagró a Boca como campeón de Liga sin necesidad de disputar un torneo de final unificada.

Un nuevo capítulo en la historia más ganadora del fútbol argentino

Además, Ferro cuenta con 2 Títulos al igual que Gimnasia, logrados en los Nacionales de 1982 y 1984 (Campeonatos de Liga). (Fuente: Revisionismo Histórico del Fútbol)

Con este título, Boca Juniors llegó a 36 copas de Primera División, a las que se suman 17 copas nacionales y 22 títulos internacionales, para un total de 75 estrellas oficiales en sus 121 años de historia. El desglose de los logros internacionales incluye 6 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales o Mundiales, 1 Supercopa Sudamericana, 2 Copas Sudamericanas, 4 Recopas Sudamericanas, 1 Copa Máster de la Supercopa, 1 Copa de Oro Nicolás Leoz, 1 Cup Tie Competition, 1 Copa de Honor Cousenier y 2 Copas Confraternidad.

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En la tabla histórica general, que contempla títulos locales (Ligas más Copas) e internacionales, Boca quedó así en la cima con 75 conquistas, seguido por River Plate, con 72. Más atrás se ubican Independiente, con 45 títulos, Racing Club, con 41, y San Lorenzo, con 22.

Boca amplió la distancia general, pero la pelea se achica en las otras tablas

El nuevo título amplió la diferencia histórica de Boca sobre su clásico rival, River Plate, que acumula 72 campeonatos en su palmarés. La disputa entre ambas instituciones por la supremacía en el historial de títulos del fútbol argentino se mantiene como una de las rivalidades más marcadas del deporte sudamericano, y el conjunto xeneize refuerza con esta consagración su posición como líder indiscutido de esa tabla general, con una ventaja de tres estrellas sobre el Millonario.

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El panorama cambia, sin embargo, si se analizan otros recortes del historial. En la tabla que contempla únicamente los títulos locales, es decir, la suma de campeonatos de Liga y copas nacionales, River se mantiene al frente con 54 conquistas, mientras que Boca quedó a apenas un título de distancia, con 53. Y si el conteo se limita exclusivamente a los campeonatos de Primera División, la diferencia se amplía a favor del Millonario: River lidera con 38 ligas, seguido por Boca, ahora con 36 tras el título obtenido este sábado. Completan el top cinco de esa tabla Racing Club, con 18 campeonatos de Liga, Independiente, con 16, y San Lorenzo, con 15.

Estos recortes muestran que, pese a la consagración de este sábado y a la ampliación de la ventaja en la tabla general —impulsada en gran medida por el abultado historial internacional de Boca—, la pulseada histórica entre ambos clubes continúa abierta en las competencias puramente domésticas, donde River todavía lleva la delantera.

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