El impacto de El Niño en el verano 2027: los destinos con más riesgo de tormentas, crecidas y días nublados

La costa atlántica bonaerense presentará tormentas aisladas y temperaturas levemente inferiores a las habituales durante el verano /Christian Heit

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El Niño podría condicionar las vacaciones de verano 2027, con mayor riesgo de lluvias, nubosidad y crecidas en el sur de Brasil, el Litoral y parte del centro argentino, mientras que el nordeste brasileño, sectores del norte argentino y algunos destinos patagónicos tendrían un panorama más favorable.

Las proyecciones estacionales no permiten saber cómo estará el tiempo en una fecha determinada, pero sí identificar qué patrones tienen más probabilidades de predominar.

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El meteorólogo Mauricio Saldívar advirtió que este evento de El Niño alcanzaría su pico al comienzo de la temporada. Sin embargo, remarcó que una señal intensa sobre el océano no determina por sí sola un impacto extremo en tierra: las lluvias superiores a los valores habituales pueden concentrarse en pocos episodios y dejar intervalos de sol y calor entre tormentas.

Brasil: un sur más lluvioso y un nordeste con menos precipitaciones

El sur de Brasil aparece como una de las zonas con mayores desafíos para el turismo de playa. El meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, explicó a Infobae que los principales destinos turísticos del sur pueden verse afectados por un aumento de las lluvias y de los días cubiertos.

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Las playas del sur de Brasil registrarán un incremento de lluvias y días nublados por el impacto de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde Río de Janeiro hacia el sur vamos a tener muchas más lluvias, muchos más días nublados”, sostuvo Madelón. La previsión incluye a Santa Catarina, donde se encuentra Florianópolis, y a Río Grande do Sul, dos áreas que Saldívar identificó entre las más expuestas a temporales, precipitaciones por encima de la media y crecidas.

El escenario cambia desde Río de Janeiro hacia el norte. Madelón vaticinó lluvias dentro de los parámetros normales o inferiores, una tendencia que coincide con el análisis de Saldívar para el nordeste. Maceió, Recife, Natal, Maragogi y Porto de Galinhas se ubican en esa franja, donde El Niño suele limitar las precipitaciones.

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La contracara será el calor: Saldívar señaló que el nordeste brasileño podría atravesar temperaturas elevadas y, en algunas localidades, eventuales problemas de abastecimiento de agua. Para quienes elijan el sur, las reservas con cambios o cancelación flexible pueden ser una alternativa ante la mayor incertidumbre climática.

La costa atlántica: cómo será el verano en Mar del Plata, Pinamar y Cariló

La situación prevista para Mar del Plata, Cariló y otros balnearios de la costa bonaerense sería menos comprometida que la del sur brasileño o el Litoral. Madelón anticipó una cantidad de lluvia “un poquito” superior a la habitual y temperaturas levemente más bajas por la presencia de nubosidad.

La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, explicó que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una tendencia a lluvias normales o superiores a lo habitual sobre la provincia de Buenos Aires, aunque la señal pierde intensidad hacia el este.

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El resultado podría ser un verano con más días inestables, tormentas y menos jornadas consecutivas de playa, pero no una temporada sin períodos de sol. Saldívar subrayó que los acumulados de lluvia de un mes o un trimestre pueden caer en dos o tres tormentas intensas y dejar el resto del período con mejores condiciones.

El Niño en el Litoral: riesgo de crecidas en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe

El aumento del caudal en los ríos Paraná y Uruguay afectará el funcionamiento de balnearios y campings en el Litoral argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mapa de lluvias proyectado por el organismo ubica al Litoral entre las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales. La señal alcanza a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, con efectos posibles sobre el turismo asociado a los ríos Paraná y Uruguay.

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Saldívar alertó que una suba sostenida de esos cursos de agua puede generar restricciones en balnearios, campings y bajadas de embarcaciones. El impacto puede sentirse en destinos como Colón, Federación, las playas correntinas y los balnearios santafesinos.

“Si el plan es de río, en Colón, Federación o en las playas correntinas y santafesinas, yo reservaría con flexibilidad”, aconsejó el especialista. La advertencia se vincula tanto con las lluvias locales como con lo que ocurra aguas arriba, un factor decisivo para la evolución de las crecidas.

Córdoba y Mendoza: alertas por tormentas y crecidas condicionan el turismo de montaña

Fernández incluyó a Córdoba, Santa Fe, La Pampa, el este de San Luis y el centro-sur de Cuyo entre las áreas donde se esperan lluvias normales o superiores a lo habitual. En los destinos serranos, el principal riesgo puede estar fuera del lugar donde se encuentra el visitante.

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Quienes hagan turismo de montaña deberán consultar alertas y el estado de los caminos antes de viajar (Secretaría de Turismo de la Nación)

Para las sierras de Córdoba, Saldívar recomendó prestar atención a las precipitaciones río arriba. Una tormenta en las zonas altas puede causar una crecida repentina en arroyos y balnearios aun cuando el cielo permanezca despejado en el punto de descanso.

En Mendoza, el turismo de montaña requerirá precaución ante posibles lluvias intensas en el piedemonte, deslizamientos y crecidas rápidas. Quienes acampen o recorran áreas cercanas a ríos y arroyos deberán consultar el estado de los caminos y los avisos oficiales antes de salir.

El norte argentino, con calor y menor exposición a las lluvias

El oeste del NOA figura entre las zonas con tendencia a menos lluvias, mientras que se esperan temperaturas superiores a lo normal en buena parte de la región. En ese marco, Salta, Jujuy y los Valles Calchaquíes aparecen con una exposición menor a los excesos de precipitaciones proyectados para el Litoral y el centro del país.

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Eso no implica un verano seco garantizado. Las lluvias forman parte del régimen habitual de la estación en el norte argentino y pueden afectar especialmente a las áreas de montaña. Para actividades al aire libre, rutas de altura y excursiones, será necesario revisar alertas y pronósticos locales.

La Patagonia, con diferencias entre costa, cordillera y extremo sur

El extremo sur de la Patagonia combinará escasez de lluvias y altas temperaturas, factores que elevarán el riesgo de incendios forestales.

El panorama patagónico no será uniforme. Fernández indicó una tendencia a lluvias normales o superiores en sectores del norte de la región, mientras que el sur patagónico podría tener menos precipitaciones y más calor.

Saldívar mencionó a Las Grutas y Puerto Madryn como opciones de playa con lluvias más moderadas que las esperadas en el norte argentino, el sur de Brasil o Uruguay. Bariloche, Esquel y el Camino de los Siete Lagos pueden sumar atractivo porque su propuesta no depende exclusivamente del sol de playa.

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En la Patagonia andina, El Calafate, Ushuaia y otros destinos del extremo sur, la combinación de menor lluvia y temperaturas altas puede elevar el riesgo de incendios. El estado de senderos, rutas y áreas protegidas será un dato central antes de viajar.

Uruguay: contrastes entre la costa este y el litoral del río Uruguay

La costa este de Uruguay mostrará un panorama más favorable que las localidades ubicadas sobre el margen del río Uruguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madelón proyectó más lluvias y temperaturas inferiores a los valores habituales para las costas de Uruguay. Sin embargo, Saldívar introdujo una diferencia regional: la señal más marcada se concentraría en el norte y nordeste del país, con mayor incidencia sobre el litoral del río Uruguay.

Punta del Este, Rocha y La Paloma quedarían menos expuestos que los balnearios fluviales, aunque no al margen de tormentas focalizadas, vientos fuertes o granizo. La costa este uruguaya parte de una condición comparativamente más favorable, pero también requerirá reservas flexibles y seguimiento del pronóstico cercano a la fecha de salida.

El Norte Chico de Chile y el Caribe con menor señal de lluvias

El Caribe podría tener menos lluvias y temperaturas más altas bajo la influencia de El Niño (Efe)

La Serena, Coquimbo y Bahía Inglesa, en el Norte Chico de Chile, aparecen entre las alternativas con un verano caluroso y seco. En otras zonas chilenas, la falta de lluvias puede aumentar el riesgo de incendios forestales, por lo que las restricciones locales deben incorporarse a la planificación.

En el Caribe, El Niño suele producir el efecto inverso al que genera en el centro y norte de Argentina: menos precipitaciones y temperaturas más altas. Punta Cana y Aruba atraviesan además su estación seca durante el verano austral, fuera del período de huracanes. El sargazo, de todos modos, debe evaluarse como una variable independiente antes de confirmar una estadía.

La recomendación final de los especialistas es usar la tendencia estacional para definir el destino y revisar pronósticos, alertas oficiales y políticas de cambio entre 7 y 10 días antes del viaje.