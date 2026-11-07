Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

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Luego del empate de Gimnasia sobre Independiente Rivadavia en el clásico mendocino por la última jornada de la fase regular del Clausura, se movió el cuadro de playoffs del Torneo Clausura. Dos que se enfrentaron para completar el calendario fueron Estudiantes y Talleres, que igualaron 1-1 en Córdoba, pero ya no tenían chances de clasificarse a los octavos de final.

El viernes se disputaron partidos claves en el Torneo Clausura que tendrá su final el próximo sábado 12 de diciembre en el estadio Único Ciudad de La Plata. Mientras varios elencos de arriba ya tienen asegurada su clasificación, como los casos de Boca, que define el título de la Tabla Anual, y River, que selló su boleto luego de ganarle a Aldosivi en Mar del Plata, otros aspiran a conseguir ese objetivo en la fecha 16 que se lleva a cabo este fin de semana.

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En tanto, San Lorenzo cayó 2-0 ante Platense y ambos quedaron eliminados. Unión le ganó a Vélez, aunque se quedó afuera de los playoffs por la igualdad de Gimnasia de Mendoza. El grande que ya había quedado eliminado era Racing, que cayó 2-0 ante Barracas Central y ya sabe que tampoco tiene posibilidades de clasificarse a las copas internacionales de 2027.

A la espera de resultados que posiblemente modificarán los duelos de los octavos, instancia en las que definirán a partido único como locales los clubes que terminen del 1° al 4° puesto en su zona (sin ventaja deportiva ni tiempo suplementario), por ahora los 8 cruces serían: Instituto-Sarmiento, River-Lanús, Argentinos Juniors-Newell’s, Vélez-Belgrano, Rosario Central-Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia-Barracas Central, Boca-Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata-Independiente.

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ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE PLAYOFFS ANTES DEL INICIO DE LOS PARTIDOS DEL VIERNES

Así está el cuadro del Torneo Clausura

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 16

ALDOSIVI 0-2 RIVER PLATE

GIMNASIA (LP) 2-1 BELGRANO

BARRACAS CENTRAL 2-0 RACING

SAN LORENZO 0-2 PLATENSE

INDEPENDIENTE 2-1 RIESTRA

UNIÓN 2-0 VÉLEZ

TIGRE 1-0 SARMIENTO

BANFIELD 2-2 ATLÉTICO TUCUMÁN

TALLERES 1-1 ESTUDIANTES

GIMNASIA DE MENDOZA 1-1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Sábado 7 de noviembre

15:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15:00 - Talleres vs. Estudiantes

17:30 Argentinos Juniors vs. Huracán

17:30 Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto)

17:30 - Boca vs. Defensa y Justicia

22:00 - Instituto vs. Newell’s

Domingo 8 de noviembre

19:30 - Central Córdoba vs. Lanús

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual