Deportes

“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

El argentino convirtió para su equipo, el Forte Virtus FC, y luego compartió un sentido mensaje en sus redes sociales

El Papu Gómez brilla en la segunda división de Emiratos Árabes Unidos y posteó una sentida carta
Guardar

Alejandro Gómez volvió a jugar en los Emiratos Árabes Unidos con la camiseta del Forte Virtus FC y tuvo una actuación decisiva en su tercera presentación. El mediocampista argentino marcó un gol de tiro libre que definió el triunfo por 1-0 ante Dubai City FC. Después del encuentro, el futbolista difundió una carta abierta en la que relató su reencuentro con una versión más simple y cercana del fútbol.

Tres partidos, dos goles, y una sensación que creía olvidada. Acá en Dubái, entre chicos locales emiratíes y muchos africanos que corren como si cada pelota fuera la última, me reencontré con el fútbol de siempre. Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos. Solo la pelota, el campo y las ganas”, escribió el delantero argentino. El mensaje estuvo centrado en la experiencia que atraviesa en esta nueva etapa de su carrera, lejos de los escenarios que transitó durante sus años en las principales ligas europeas.

PUBLICIDAD

Me acordé de cuando jugaba en el barrio, de cuando no importaba nada más que la próxima jugada. Estos chicos persiguen su sueño igual que yo alguna vez, y mirarlos es volver a enamorarme de este deporte”, profundizó el Papu Gómez. El atacante vinculó su presente en Dubái con los comienzos de su recorrido profesional y con la motivación que encuentra al compartir el campo con futbolistas que buscan consolidarse en la competencia local.

Papu Gómez
El Papu Gómez explicó las sensaciones de su nueva etapa deportiva

Después de tantos años, el fútbol me sigue regalando lo más lindo: sentirme un niño lleno de ilusiones otra vez. Gracias por acompañarme siempre”, completó el delantero de 38 años, quien decidió afrontar un nuevo desafío en su carrera luego de que dejó el Calcio Padova, de la Segunda División de Italia. Allí disputó su último partido oficial el 21 de marzo, antes de emigrar al Forte Virtus, un equipo que milita en la misma categoría de los Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

Gómez debutó con su nuevo equipo el 18 de octubre frente a Al-Bataeh CSC y convirtió en ese encuentro. Más tarde sumó minutos contra Al-Orooba, el 1 de noviembre, y completó su tercera aparición ante Dubai City FC. Su esposa, Linda Raff, respondió al vídeo que publicó en Instagram y comentó: “Qué lindo verte sonreír”.

Previamente, Alejandro Gómez se había incorporado al Calcio Padova como agente libre durante el mercado de junio de 2025, luego de su etapa en el Monza. Su período de mayor estabilidad se produjo en el Atalanta, club con el que disputó 252 encuentros y marcó 50 tantos entre 2014 y 2021. Durante la temporada 2019-20, acumuló 16 asistencias y estableció el récord de la Serie A para una sola campaña.

Papu Gómez
El mediocampista argentino celebró su regreso al gol en tres partidos con el Forte Virtus FC

Antes de arribar a Bérgamo, el delantero pasó por Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Catania y Metalist Kharkiv. Después integró el Sevilla entre 2021 y 2023, con 66 presencias y nueve tantos. Con la selección argentina registró 17 apariciones y tres goles, además de formar parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Desde entonces, nunca volvió a ser citado.

La carrera del Papu también estuvo atravesada por una sanción que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi dos años. En octubre de 2023 se conoció un resultado positivo por terbutalina en un control realizado en noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar, cuando aún era jugador del Sevilla. El deportista sostuvo que había consumido de manera involuntaria el jarabe para la tos destinado a uno de sus hijos. La FIFA le impuso una pena de dos años, que el argentino consideró excesiva.

“Tomás cocaína, fumás un porro y te dan seis meses. A mí me dieron dos años por tomar el jarabe de mi hijo”, expresó en un mano a mano con el periodista Julián Polo. El Sevilla rescindió su contrato y, después de un breve paso por el Monza, Gómez cumplió la sanción el 18 de octubre de 2025. Su regreso a la actividad ocurrió el 22 de noviembre de ese año, en el partido entre Padova y Venezia, después de 776 días de ausencia.

Temas Relacionados

Alejandro GómezForte Virtus FCDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

El entrenador remarcó la actitud del delantero argentino en la derrota 2-1 ante el Barcelona, en la que la Araña firmó una asistencia a Giuliano Simeone

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

Se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura: así se jugarán los octavos y en qué instancia podría haber Superclásico

Las llaves de los mata-mata en el campeonato argentinos quedaron definidos. Los detalles

Se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura: así se jugarán los octavos y en qué instancia podría haber Superclásico

Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con un triunfo en el ATP de Estocolmo

El porteño superó al local Elias Ymer por 6-1 y 7-6 (4), mientras que el platense venció al español Jaume Munar por 7-6 (3) y 6-3. Este lunes será el turno de Tomás Etcheverry, quien se medirá con el sueco Max Dahlin

Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con un triunfo en el ATP de Estocolmo

“Casi confirmado”: revelaron detalles del amistoso que el Inter Miami de Messi jugaría frente a River Plate en el Monumental

Cristian “Kily” González, el entrenador de Las Garzas, indicó que “es una posibilidad muy fuerte” el duelo frente al Millonario

“Casi confirmado”: revelaron detalles del amistoso que el Inter Miami de Messi jugaría frente a River Plate en el Monumental

Los dos goles de Ciro Messi para la consagración de la Academia del Inter Miami: la jugada que reavivó las comparaciones con su papá

El hijo menor del capitán argentino gritó por duplicado para el triunfo de su categoría, que logró el título en la Legends Cup

Los dos goles de Ciro Messi para la consagración de la Academia del Inter Miami: la jugada que reavivó las comparaciones con su papá

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

ENTRETENIMIENTO

La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película

La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”

El ex esposo de Khloé Kardashian, Lamar Odom, revela cuánto dinero ha ganado en su primera semana en OnlyFans

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de 6 años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Iglesia católica mantiene abierta la posibilidad de una visita del papa León XIV a Honduras

Honduras: Iglesia católica mantiene abierta la posibilidad de una visita del papa León XIV a Honduras

El régimen cubano incorporó solo 20 buses reparados para aliviar el déficit de transporte colectivo en La Habana

Mia Dio viaja a Miss Universe con la promesa de darlo todo por Cuba

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

En Panamá buscan garantizar la protección social y el acceso a servicios de salud para pacientes con enfermedades raras