“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

El Papu Gómez brilla en la segunda división de Emiratos Árabes Unidos y posteó una sentida carta

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Alejandro Gómez volvió a jugar en los Emiratos Árabes Unidos con la camiseta del Forte Virtus FC y tuvo una actuación decisiva en su tercera presentación. El mediocampista argentino marcó un gol de tiro libre que definió el triunfo por 1-0 ante Dubai City FC. Después del encuentro, el futbolista difundió una carta abierta en la que relató su reencuentro con una versión más simple y cercana del fútbol.

“Tres partidos, dos goles, y una sensación que creía olvidada. Acá en Dubái, entre chicos locales emiratíes y muchos africanos que corren como si cada pelota fuera la última, me reencontré con el fútbol de siempre. Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos. Solo la pelota, el campo y las ganas”, escribió el delantero argentino. El mensaje estuvo centrado en la experiencia que atraviesa en esta nueva etapa de su carrera, lejos de los escenarios que transitó durante sus años en las principales ligas europeas.

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“Me acordé de cuando jugaba en el barrio, de cuando no importaba nada más que la próxima jugada. Estos chicos persiguen su sueño igual que yo alguna vez, y mirarlos es volver a enamorarme de este deporte”, profundizó el Papu Gómez. El atacante vinculó su presente en Dubái con los comienzos de su recorrido profesional y con la motivación que encuentra al compartir el campo con futbolistas que buscan consolidarse en la competencia local.

El Papu Gómez explicó las sensaciones de su nueva etapa deportiva

“Después de tantos años, el fútbol me sigue regalando lo más lindo: sentirme un niño lleno de ilusiones otra vez. Gracias por acompañarme siempre”, completó el delantero de 38 años, quien decidió afrontar un nuevo desafío en su carrera luego de que dejó el Calcio Padova, de la Segunda División de Italia. Allí disputó su último partido oficial el 21 de marzo, antes de emigrar al Forte Virtus, un equipo que milita en la misma categoría de los Emiratos Árabes Unidos.

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Gómez debutó con su nuevo equipo el 18 de octubre frente a Al-Bataeh CSC y convirtió en ese encuentro. Más tarde sumó minutos contra Al-Orooba, el 1 de noviembre, y completó su tercera aparición ante Dubai City FC. Su esposa, Linda Raff, respondió al vídeo que publicó en Instagram y comentó: “Qué lindo verte sonreír”.

Previamente, Alejandro Gómez se había incorporado al Calcio Padova como agente libre durante el mercado de junio de 2025, luego de su etapa en el Monza. Su período de mayor estabilidad se produjo en el Atalanta, club con el que disputó 252 encuentros y marcó 50 tantos entre 2014 y 2021. Durante la temporada 2019-20, acumuló 16 asistencias y estableció el récord de la Serie A para una sola campaña.

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El mediocampista argentino celebró su regreso al gol en tres partidos con el Forte Virtus FC

Antes de arribar a Bérgamo, el delantero pasó por Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Catania y Metalist Kharkiv. Después integró el Sevilla entre 2021 y 2023, con 66 presencias y nueve tantos. Con la selección argentina registró 17 apariciones y tres goles, además de formar parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Desde entonces, nunca volvió a ser citado.

La carrera del Papu también estuvo atravesada por una sanción que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi dos años. En octubre de 2023 se conoció un resultado positivo por terbutalina en un control realizado en noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar, cuando aún era jugador del Sevilla. El deportista sostuvo que había consumido de manera involuntaria el jarabe para la tos destinado a uno de sus hijos. La FIFA le impuso una pena de dos años, que el argentino consideró excesiva.

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“Tomás cocaína, fumás un porro y te dan seis meses. A mí me dieron dos años por tomar el jarabe de mi hijo”, expresó en un mano a mano con el periodista Julián Polo. El Sevilla rescindió su contrato y, después de un breve paso por el Monza, Gómez cumplió la sanción el 18 de octubre de 2025. Su regreso a la actividad ocurrió el 22 de noviembre de ese año, en el partido entre Padova y Venezia, después de 776 días de ausencia.