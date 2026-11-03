Ciencia

El detalle que muchos pasan por alto al comer y que podría influir en la presión arterial

Escuchar las señales del cuerpo para decidir cuándo y qué ingerir se asocia con menor riesgo de hipertensión, estrés reducido y mejor calidad de sueño, reveló una investigación con más de mil adultos en Estados Unidos

Primer plano de una mujer de piel morena comiendo. Sostiene un tenedor con un bocado y lo lleva a la boca, con los ojos semicerrados. En el fondo, mesa con platos y copas desenfocados.
El trabajo, publicado en el Journal of Behavioral Medicine, encontró que quienes comer de manera intuitiva mostraron un 47% menos de probabilidades de tener hipertensión y mejor calidad de sueño que el resto de los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Comer de forma intuitiva, una práctica que consiste en escuchar las señales del cuerpo para decidir cuándo y qué ingerir, podría reducir el riesgo de desarrollar presión arterial alta. Un estudio publicado en el Journal of Behavioral Medicine analizó los hábitos de 1.057 adultos en Estados Unidos y encontró que quienes aplican este enfoque presentan menor riesgo de hipertensión, colesterol elevado y diabetes tipo 2.

Según informó la revista especializada Verywell Health, la investigación también identificó una asociación entre este patrón alimentario y mejoras en los niveles de estrés y la calidad del sueño. A diferencia de los planes convencionales, esta práctica no impone restricciones estrictas: propone atender las señales internas del organismo sin clasificar alimentos como “buenos” o “malos”. El objetivo es reconectar con el cuerpo en lugar de seguir reglas externas.

PUBLICIDAD

El estudio vincula este hábito con menor estrés y mejor salud metabólica

Infografía con la ilustración de una mujer que come ensalada, acompañada de textos explicativos e iconos sobre salud y hábitos alimentarios.
Una investigación en Estados Unidos vincula la práctica de comer de forma intuitiva con un menor riesgo de hipertensión y presenta pautas para su aplicación cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo midió la relación entre distintos patrones de conducta alimentaria y marcadores de salud en más de mil participantes. Los resultados mostraron que el enfoque intuitivo se asoció con niveles más bajos de tensión, mejor descanso nocturno y una reducción del riesgo de enfermedades crónicas como hipertensión, colesterol elevado y diabetes tipo 2.

Puntualmente, cada aumento de una unidad en el puntaje obtenido se vinculó con un 47% menos de probabilidades de tener presión arterial alta y un 50% menos de probabilidades de presentar hiperlipidemia. Además, quienes registraron valores más altos en esa escala mostraron mayor actividad física y más horas de descanso por noche.

PUBLICIDAD

Los investigadores aclararon que el diseño del estudio es transversal, por lo que no permite establecer causalidad. Es posible que las personas con mejor salud general encuentren más fácil adoptar este enfoque, y no necesariamente al revés. Los autores indicaron que se necesitan estudios longitudinales para confirmar la dirección de estas asociaciones.

La práctica puede acompañar a la dieta DASH, uno de los planes más efectivos contra la hipertensión

Variedad de alimentos saludables dispuestos sobre una mesa de madera: ensalada de hojas verdes, vegetales asados, pollo a la parrilla, salmón, arroz integral, quinoa, bayas, frutos secos, legumbres y aceite de oliva.
Especialistas citados en el estudio señalan que l dieta DASH no clasifica alimentos como prohibidos, puede facilitar la adopción sostenida del plan alimentario más respaldado contra la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matthew Landry, doctor en nutrición y profesor asistente de salud global y ciencias del comportamiento en la Universidad de California en Irvine (UCI), explicó que comer de forma intuitiva puede complementar la dieta DASH, un plan ampliamente respaldado para el control de la presión arterial.

Investigaciones previas demostraron que seguir este plan alimenticio y limitar el sodio reduce la presión en aproximadamente 11 mmHg, suficiente para pasar de “hipertensión en estadio 1” a valores “elevados” o incluso “normales”. El especialista precisó que, si bien ese régimen es más prescriptivo en cuanto a la reducción de sodio y el consumo de frutas y verduras, el marco intuitivo puede facilitar su adopción sostenida en el tiempo.

Los especialistas subrayaron que ninguno de los dos enfoques busca reemplazar otras intervenciones médicas. No están destinados a sustituir estrategias como el ejercicio, la medicación o las técnicas de manejo del estrés, sino a integrarse dentro de un abordaje más amplio de la salud cardiovascular.

Cómo incorporar este hábito en la rutina diaria

Manos con guantes azules ajustan un tensiómetro en el brazo de un paciente junto a un estetoscopio sobre una mesa metálica.
La investigación, publicada en el Journal of Behavioral Medicine, analizó hábitos de más de mil adultos y encontró un vínculo entre la alimentación intuitiva y menor incidencia de hipertensión, colesterol alto y diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se inician en esta práctica, los especialistas recomiendan comenzar por comer solo cuando se siente hambre real, y no como respuesta al aburrimiento o la ansiedad. También sugieren abandonar la idea de alimentos prohibidos y permitirse una variedad de opciones sin culpa.

Otro punto clave es prestar atención a la experiencia sensorial durante la comida. Ashlee Carnahan, nutricionista y supervisora del Centro para la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del Henry Ford Health, citada por Verywell Health, propone “olerlo, cerrar los ojos, saborearlo, dejarlo derretirse en la boca y pensar en cómo sabe” como gestos concretos que ayudan a identificar el momento de saciedad.

Apagar distracciones —como el teléfono o el televisor— durante las comidas también forma parte de las recomendaciones. Reducir los estímulos externos favorece una mayor conciencia sobre el hambre y la plenitud, lo que evita el consumo excesivo y promueve elecciones más conscientes a lo largo del día.

Temas Relacionados

Alimentación saludableHipertensiónEstrésPresión arterialAlimentaciónComidasSueñoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican una proteína que podría controlar el avance del hígado graso: por qué sería clave en su tratamiento

Un estudio de la Universidad de Barcelona señala a ENT1 como regulador del metabolismo hepático y abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas

Identifican una proteína que podría controlar el avance del hígado graso: por qué sería clave en su tratamiento

Cumplir 16 años no despeja todas las dudas sobre las redes sociales

La comparación, el descanso y la dificultad para desconectarse permiten evaluar el impacto en el bienestar adolescente

Cumplir 16 años no despeja todas las dudas sobre las redes sociales

Un estudio identificó señales en la infancia que podrían anticipar el dolor menstrual antes del primer período

Especialistas comprobaron que ciertas molestias corporales tempranas alertan sobre cuadros graves. A su vez, fijaron criterios clínicos para diferenciar el malestar común de patologías complejas como la endometriosis

Un estudio identificó señales en la infancia que podrían anticipar el dolor menstrual antes del primer período

El exceso de entrenamiento puede alterar la química del cerebro: qué halló un estudio sobre la dopamina y el descanso

Un estudio con ratones detectó niveles elevados del neurotransmisor durante hasta 48 horas de descanso; los autores advierten que aún falta comprobar el mecanismo en humanos

El exceso de entrenamiento puede alterar la química del cerebro: qué halló un estudio sobre la dopamina y el descanso

La NASA dio un paso clave para enviar astronautas a Marte: cómo fue la misión de prueba

Cuatro voluntarios completaron 378 días de aislamiento en un hábitat de Houston, con recursos limitados, comunicaciones demoradas y tareas diseñadas para simular un viaje espacial de larga duración

La NASA dio un paso clave para enviar astronautas a Marte: cómo fue la misión de prueba

DEPORTES

Imágenes exclusivas de las obras en el Autódromo de Buenos Aires: los dos detalles reveladores para encaminar la vuelta de la Fórmula 1

Imágenes exclusivas de las obras en el Autódromo de Buenos Aires: los dos detalles reveladores para encaminar la vuelta de la Fórmula 1

La leyenda de Alemania que elogió la carrera de Messi en la Selección y cambió de opinión sobre su debate con Maradona tras Qatar

Murió un futbolista en un accidente de tránsito horas después de consagrarse campeón de la liga local

Imágenes reveladoras sobre la sanción a Colapinto en el GP de México de F1: el video que expone al reglamento y abrió el debate

Los tenistas argentinos invaden los Challenger de Villa María y Costa do Sauípe

TELESHOW

Se conocieron las ocho finalistas de Popstars: quiénes quedaron a un paso de conformar Chapeaux

Se conocieron las ocho finalistas de Popstars: quiénes quedaron a un paso de conformar Chapeaux

La emotiva carta de Georgina Barbarossa a su marido a 25 años de su asesinato: los mensajes de Moria Casán y Carmen Barbieri

Nació Jazmín, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella: “Se agrandó el corazón”

El extraño mensaje de Emanuel Ortega cuando le preguntaron si su separación de Julieta Prandi es definitiva

El gesto de la China Suárez con Lali Espósito tras el casamiento que no pasó inadvertido

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido y Francia liderarán este mes en Polonia las primeras maniobras de la fuerza multinacional creada para apoyar a Ucrania

Reino Unido y Francia liderarán este mes en Polonia las primeras maniobras de la fuerza multinacional creada para apoyar a Ucrania

Estados Unidos destacó progresos en las negociaciones con Irán para evitar una nueva escalada de violencia en Medio Oriente

El régimen norcoreano probó misiles de crucero con capacidad para destruir áreas de hasta seis hectáreas en medio de la tensión regional

Amnistía Internacional pide la excarcelación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez, a quien califica de presa de conciencia

El laberinto infinito de la retraducción: del chino que inventó su propio Quijote al enojo de Mark Twain y la fascinación de Borges