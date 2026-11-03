Se conocieron las ocho finalistas de Popstars: quiénes quedaron a un paso de conformar Chapeaux

El programa Popstars definirá a las cinco integrantes de la banda pop Chapeaux entre ocho finalistas (Video: Popstars, Telefe)

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Popstars ya tiene sus ocho finalistas, las participantes que sueñan con integrar Chapeaux. Este lunes el jurado conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García reveló los nombres de quienes continúan en competencia en el reality de Telefe. Con cinco lugares disponibles en Chapeaux y solo ocho aspirantes en carrera, la competencia entró en su etapa más determinante.

La noche previa a la gran revelación, las 11 participantes que aún formaban parte del programa debieron enfrentar uno de los desafíos más personales de la temporada: cantar junto a un ser querido. Novios, amigas y familiares subieron al escenario junto a las concursantes en una instancia que, según el propio García, aportó elementos que van más allá de la voz. “Esta decisión es una de las más difíciles, se vienen más difíciles igual, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo la voz y el talento, sino cómo se llevan como grupo, cómo son con sus compañeras, qué pueden aportar para el grupo, no es lo mismo que evaluarlas de manera solista, eso ya sucedió”, señaló Nicole frente a las cámaras.

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Tras una noche de deliberación, el jurado regresó a la casa al día siguiente para comunicar su decisión. Con todas las participantes reunidas, el jurado tomó la palabra y explicó la dinámica: irían nombrando una por una a las finalistas. “Ha sido mucho tiempo, hemos observado todo lo que hemos podido y creo que tenemos una decisión para llegar a las finalistas”, le comentó a Nico Vázquez antes de que comenzaran los anuncios. Estas son las ocho elegidas:

<b>Mía Piñeiro</b>

Mía Piñeiro, nieta del violinista Fernando Suárez Paz, fue la primera participante confirmada para la final

Fue la primera en ser nombrada finalista. Tiene 18 años y es nieta de Fernando Suárez Paz, histórico violinista de Astor Piazzolla. Además de cantar, le apasiona la fotografía artística. A lo largo del programa se destacó por su soltura sobre el escenario: durante la gala en la que las participantes cantaron frente a sus familias, el jurado le señaló que nunca la había visto tan relajada. “Es que ellos siempre estuvieron apoyándome cada vez que canté y tenerlos acá en primera fila fue como si estuviese practicando en casa”, respondió.

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<b>Magalí Altamirano</b>

Magalí Altamirano sumó experiencia en la industria del entretenimiento tras incorporarse al elenco de la serie Soy Luna

La segunda anunciada tiene 19 años y fue, de hecho, la primera participante en garantizarse un lugar en la Casa Popstars, tras su interpretación de “Vértigo”, de Ángela Torres. Su trayectoria combina la música con la actuación: este año se sumó al elenco del regreso de Soy Luna: Volver a rodar (Disney+), lo que la convierte en una de las participantes con mayor experiencia previa en la industria del entretenimiento. Torres la despidió con palabras que resumieron el sentir del jurado: “De más está decir el nivel de orgullo que tenemos, tan ganadoras que son todas las que están acá”.

<b>Kala Bidner</b>

Kala Bidner cantó el himno nacional en la previa de un partido amistoso de la Selección Argentina en 2022

Nicki anunció a Kala como la tercera finalista. Con 21 años, viene construyendo un camino firme en la música desde antes del certamen: en 2022 fue elegida para cantar el himno nacional en la previa del partido amistoso entre la Selección Argentina y Estonia, una de las experiencias más significativas de su carrera hasta el momento. Su madre es la actriz Guadalupe Martínez Uría.

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<b>Juana Distefano</b>

Juana Distefano clasificó a la etapa decisiva del certamen mientras sostiene un canal con más de cien mil suscriptores en YouTube

La cuarta finalista tiene 19 años y se perfila como una de las favoritas del público en redes sociales, donde se destaca por su sencillez y carisma. Además de su faceta como cantante, mantiene un canal activo en YouTube desde 2015 con más de 100 mil suscriptores, donde comparte videoblogs de su vida cotidiana.

<b>Oriana Ledesma Castillo</b>

Oriana Ledesma Castillo puso en pausa su carrera de Veterinaria en Chaco para ingresar a la competencia

La quinta en ser nombrada es una cantante chaqueña de 22 años que llegó a la competencia luego de poner en pausa sus estudios universitarios de Veterinaria. Su pase a la Casa Popstars lo obtuvo con su interpretación de “Como la cigarra”, de María Elena Walsh, en una de las galas más exigentes del programa.

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<b>Sofía Helmich</b>

Sofía Helmich aseguró su lugar en la final del programa tras interpretar la canción “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel

La sexta finalista tiene 18 años y antes de ingresar al reality cursaba artes escénicas y psicología. Se aseguró su lugar en la final con su versión de “Así no te amará jamás”, un clásico de Amanda Miguel que Torres cantó en sus inicios televisivos, lo que convirtió la performance en un momento especialmente significativo dentro del programa.

<b>Micaela Dobarro</b>

Micaela Dobarro consiguió el pase a la convivencia definitiva gracias a su versión del tema “God Is a Woman”

La séptima elegida tiene 21 años y es una apasionada del teatro musical: antes de Popstars, encarnó a Sophie en una puesta en escena grupal de Mamma Mia!. Selló su pase a la convivencia con su interpretación de “God Is a Woman”, de Ariana Grande, que le valió el reconocimiento inmediato del jurado.

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<b>María Adolfina Pérez</b>

María Adolfina Pérez, oriunda de Basavilbaso, obtuvo el último cupo en la final luego de presentar “Girls Just Wanna Have Fun”

La octava y última finalista en ser anunciada fue también la más esperada: García la nombró luego de dirigirse a las cuatro participantes que quedaban en suspenso con una frase que marcó el tono del momento. “De ustedes cuatro solo queda una finalista. Gracias por todo el esfuerzo que han puesto en este programa, ha sido maravilloso verlas, conocerlas y verlas crecer. Pero este programa tiene un fin y es conseguir a la banda que estamos buscando”, aseguró. Adolfina tiene 19 años, es de la ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos, y llegó a Buenos Aires originalmente para estudiar periodismo. En el certamen, su versión de “Girls Just Wanna Have Fun” fue la que le garantizó la continuidad en la competencia.

Con la definición de las ocho finalistas, quienes quedaron eliminadas este lunes fueron Constanza Sapia, Lola Santillán y Brisa Alloco Bou. Las tres se despidieron del programa con palabras que reflejaron lo vivido. Lola cerró su participación con un mensaje que sintetizó el espíritu del programa: “Siento que entré de una manera y me voy de otra. Me llevo algo de cada una de ustedes y sé que la banda va a ser excelente con quien sea que la haga porque son todas talentosas”. Ahora, las ocho finalistas competirán por los cinco lugares disponibles para integrar Chapeaux, la nueva banda pop que el programa busca conformar. La gran final definirá quiénes llevarán adelante ese proyecto musical.

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