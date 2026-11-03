Amnistía Internacional pide la excarcelación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez, a quien califica de presa de conciencia

La organización la calificó como presa de conciencia y recordó su vínculo con Damas de Blanco, surgidas tras las detenciones de la Primavera Negra de 2003 (Foto Archivo Infobae)

Guardar

Amnistía Internacional reclamó la liberación de Sayli Navarro Álvarez, a quien definió como una “presa de conciencia” y activista cubana vinculada al movimiento Damas de Blanco. La organización difundió el pedido en una publicación en redes sociales el 2 de noviembre, dentro de su campaña identificada con la etiqueta #CubaSinRepresión.

El mensaje de Amnistía Internacional Américas presentó a Navarro Álvarez como cofundadora de las Damas de Blanco, un grupo integrado por madres, esposas e hijas de parte de los 75 opositores detenidos durante la oleada represiva de 2003, conocida como la Primavera Negra.

PUBLICIDAD

La publicación incluyó una fotografía de la activista junto a una bandera cubana y una imagen con la leyenda: “Liberen a Sayli Navarro. Presa de conciencia”. El reclamo situó su caso entre las denuncias de restricciones contra integrantes de la disidencia y defensores de derechos humanos en la isla.

Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos, utiliza la categoría de presa de conciencia para referirse a personas privadas de libertad por sus creencias, identidad u otras expresiones de conciencia, siempre que no hayan promovido ni recurrido a la violencia. En el caso de Navarro Álvarez, la organización exigió su liberación sin detallar en ese mensaje la causa judicial, el lugar de detención, la pena impuesta ni la fecha de su arresto.

PUBLICIDAD

Amnistía Internacional exigió la liberación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez.

La petición se difundió bajo la campaña #CubaSinRepresión

La solicitud fue publicada por la cuenta de Amnistía Internacional Américas, que acompañó el texto con la expresión #CubaSinRepresión. La campaña apunta a visibilizar casos de personas detenidas o sometidas a procesos judiciales por motivos políticos en Cuba.

El pronunciamiento se concentró en la trayectoria de Navarro Álvarez dentro de Damas de Blanco. Según la organización, el colectivo surgió a partir de familiares de los 75 disidentes, periodistas independientes y activistas arrestados en marzo de 2003 durante la Primavera Negra.

Aquel operativo estatal marcó uno de los episodios de mayor alcance contra la oposición cubana desde el inicio de este siglo. Las autoridades cubanas acusaron a los detenidos de actuar contra la independencia nacional y de colaborar con intereses extranjeros. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron los procesos y reclamaron entonces la liberación de los encarcelados.

PUBLICIDAD

Las Damas de Blanco comenzaron a realizar caminatas pacíficas, en especial después de asistir a misa, con ropa blanca como símbolo de protesta por las detenciones. Con el paso de los años, el movimiento mantuvo su actividad a través de familiares y activistas que denunciaron arrestos temporales, vigilancia y restricciones para movilizarse.

La entidad de derechos humanos reclamó que Cuba libere a la opositora, a quien identifica como presa de conciencia (Foto archivo, Infobae)

Navarro Álvarez, presentada como cofundadora de Damas de Blanco

En su publicación, Amnistía Internacional señaló que Sayli Navarro Álvarez formó parte de la fundación de Damas de Blanco. Esa identificación la ubica dentro de un movimiento que se convirtió en uno de los principales referentes de reclamo público por la liberación de opositores presos en Cuba.

El mensaje no incorporó declaraciones de la activista ni una respuesta de las autoridades cubanas. Tampoco precisó cuáles son los hechos por los que permanece detenida, si cuenta con una condena firme o si tiene recursos judiciales pendientes.

PUBLICIDAD

La ausencia de esos datos limita la reconstrucción del expediente actual de Navarro Álvarez. No obstante, el pedido de liberación formulado por la organización vuelve a colocar su situación en el centro de las denuncias sobre los derechos civiles y políticos en Cuba.

La Primavera Negra de 2003, referencia persistente para la oposición cubana

La mención a la Primavera Negra conecta el caso con una etapa que aún ocupa un lugar central en la memoria de sectores opositores cubanos. Las detenciones de 2003 involucraron a 75 personas y dieron origen a una red de familiares que trasladó sus reclamos a las calles.

Las integrantes de Damas de Blanco adoptaron el blanco como distintivo en sus movilizaciones y establecieron una forma de protesta basada en marchas silenciosas y demandas de libertad para los detenidos. Su actividad recibió reconocimiento internacional y también derivó en choques recurrentes con las autoridades.

PUBLICIDAD