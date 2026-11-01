Por qué la presión arterial en valores normales puede ocultar un riesgo cardiovascular, según un nuevo estudio

La investigación de la Universidad de Virginia halló que la pérdida de apenas unos cientos de células nerviosas en el tronco encefálico desestabiliza la tensión sanguínea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una pérdida de apenas unos cientos de neuronas puede desestabilizar la presión arterial aunque los valores se mantengan dentro de rangos saludables. Ese es el hallazgo central de un estudio publicado en la revista científica Circulation Research, que identifica un pequeño grupo de células nerviosas en el tronco encefálico como pieza clave en el control de la tensión sanguínea.

La investigación, realizada por la Universidad de Virginia (UVA), cuestiona la forma en que la medicina evalúa este indicador. Durante décadas, los controles clínicos se concentraron en el valor promedio de la tensión. Sin embargo, el trabajo demuestra que esa mirada parcial puede pasar por alto un riesgo real: las oscilaciones a lo largo del día elevan de forma independiente el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y daño cerebral, incluso cuando los números del paciente son normales.

PUBLICIDAD

La pérdida de pocas células nerviosas desestabiliza la tensión sanguínea

Una investigación de la Universidad de Virginia vincula un grupo de neuronas del tronco encefálico con el control de las oscilaciones de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Stephen Abbott, investigador principal del estudio, localizó esa población neuronal en el tronco encefálico, la región que gobierna funciones involuntarias esenciales del organismo. Estas células actúan como un sistema de amortiguación que suaviza los cambios de presión durante actividades cotidianas: dormir, despertar, ponerse de pie o hacer ejercicio.

Lo que hace al hallazgo especialmente relevante es la escala del daño. Los experimentos demostraron que la ausencia de ese conjunto reducido de neuronas genera oscilaciones bruscas en la tensión, aun cuando el promedio general se ubica en niveles aceptables. “Lo que descubrimos es que la pérdida de apenas unos pocos cientos de células nerviosas provoca una presión arterial inestable, aunque la media sea normal”, sostuvo el investigador estadounidense en declaraciones recogidas por Circulation Research.

PUBLICIDAD

El especialista fue más lejos al señalar que “esto demuestra que el sistema que mantiene la presión estable de momento a momento ya no funciona”. El planteo implica un giro en la mirada clínica: el problema no siempre reside en el nivel absoluto de la tensión, sino en la capacidad del organismo de sostenerla constante frente a los cambios del entorno y la actividad física.

Las mismas neuronas aparecen dañadas en una enfermedad neurológica grave

Un equipo de la Universidad de Virginia identificó un pequeño grupo de células nerviosas cuya ausencia provoca oscilaciones bruscas de la tensión sanguínea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células identificadas por la UVA ya figuraban en la literatura científica previa. Estudios anteriores las encontraron dañadas o ausentes en pacientes con atrofia multisistémica, un trastorno neurológico raro y fatal vinculado al Parkinson que incluye, entre sus síntomas más graves, dificultades para regular la tensión sanguínea.

PUBLICIDAD

El nuevo trabajo amplía ese vínculo y plantea que alteraciones en este circuito neuronal también podrían estar detrás de la inestabilidad cardiovascular en otras condiciones médicas, incluidas aquellas donde los controles estándar no arrojan valores preocupantes. Este enfoque podría modificar la manera en que los médicos interpretan un examen de presión, prestando mayor atención a la variabilidad que a los registros puntuales.

“Nuestro trabajo propone una nueva manera de pensar en los problemas de presión arterial. No se trata solo de bajar los números, sino de mantener la tensión estable segundo a segundo”, señaló Abbott.

El descubrimiento abre camino a nuevos tratamientos cardiovasculares

Las variaciones de la presión a lo largo del día elevan el riesgo cardiovascular de forma independiente, incluso en pacientes con registros considerados saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender qué circuito neurológico regula la estabilidad de la tensión —y no solo su nivel— abre una línea de investigación distinta a la que dominó la cardiología durante décadas. Hasta ahora, la mayoría de los tratamientos apuntó a reducir valores elevados. Este estudio sugiere que controlar las oscilaciones podría ser igualmente necesario para proteger al organismo de consecuencias a largo plazo.

PUBLICIDAD

La identificación de estas neuronas en el tronco encefálico ofrece además un blanco concreto para futuras investigaciones farmacológicas o terapéuticas. Preservar o reactivar ese circuito en pacientes vulnerables podría reducir el riesgo cardiovascular en personas que hoy no reciben tratamiento porque sus controles de rutina no muestran señales de alarma.