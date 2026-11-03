Sociedad

Cuándo es feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina y cuándo es solo en provincia de Buenos Aires

La gira papal del 8 al 11 de noviembre trae tres asuetos diferenciados por región, según la agenda de actos religiosos y encuentros institucionales previstos en cada distrito

El Decreto 1103/2026 estableció tres jornadas de feriado diferenciadas por región ante la visita del papa León XIV a la Argentina (Kike Rincón/Europa Press)
El Decreto 1103/2026 estableció tres jornadas de feriado diferenciadas por región ante la visita del papa León XIV a la Argentina (Kike Rincón/Europa Press)
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La visita del papa León XIV a la Argentina, confirmada para el 8 al 11 de noviembre, modificó el calendario de noviembre y trae consigo una agenda cargada de actividades religiosas, institucionales y pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La llegada del pontífice pone fin a una espera de 39 años: Juan Pablo II fue el último papa en visitar el país, en abril de 1987. En ese marco, el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció tres días de feriado diferenciados según la región.

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Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

León XIV arriba al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo, en el Aeroparque Jorge Newbery. Ese día no está declarado asueto: la actividad oficial se inicia con un homenaje frente al Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín, seguido de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada concluye con una reunión ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La llegada de León XIV concreta la primera visita papal a la Argentina desde la estancia de Juan Pablo II en 1987
La llegada de León XIV concreta la primera visita papal a la Argentina desde la estancia de Juan Pablo II en 1987

La estadía en el país se extiende durante cuatro días e incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El recorrido papal en la Argentina forma parte de una gira más amplia por América del Sur que también abarca Uruguay, donde la visita comienza el 6 de noviembre, y Perú, destino final del 11 al 17 de noviembre.

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Qué día será feriado nacional

El lunes 9 de noviembre es feriado en todo el territorio nacional. La medida responde a la agenda del pontífice en la capital: por la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y celebrará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, a las 11:30.

Por la tarde se trasladará a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para un encuentro con sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales.

A las 17:30 recibirá a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada cierra con una celebración de vísperas junto al episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

La presencia de León XIV en el país forma parte de una gira por América del Sur que incluye escalas en Uruguay y Perú (REUTERS/Yara Nardi)
La presencia de León XIV en el país forma parte de una gira por América del Sur que incluye escalas en Uruguay y Perú (REUTERS/Yara Nardi)

De acuerdo con el decreto, la medida se justificó por “la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil”.

El martes 10, en tanto, será feriado únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba: ese día León XIV viajará a la capital mediterránea para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Cuándo es feriado solamente en provincia de Buenos Aires

El miércoles 11 de noviembre es el único día en que el asueto corresponde exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. El pontífice visitará por la mañana el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, y celebrará a las 10:00 una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país.

El miércoles 11 de noviembre será feriado sólo en la provincia de Buenos Aires con motivo del oficio religioso en la Basílica de Luján (REUTERS/Remo Casilli)
El miércoles 11 de noviembre será feriado sólo en la provincia de Buenos Aires con motivo del oficio religioso en la Basílica de Luján (REUTERS/Remo Casilli)

La ceremonia de despedida, a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, dará paso al vuelo hacia Lima, previsto para las 14:00.

El criterio que determina si un trabajador goza del feriado en los días de alcance parcial es el domicilio donde cumple sus tareas, no el de su residencia. Así, quien vive en CABA pero trabaja en el conurbano bonaerense tendrá asueto el miércoles 11, no el martes 10.

El calendario de noviembre suma además otra fecha de descanso obligatorio para todo el país: el lunes 23, Día de la Soberanía Nacional.

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