El gesto de la China Suárez con Lali Espósito tras el casamiento que no pasó inadvertido

La actriz China Suárez dio me gusta a las fotos del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat en Instagram

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Un “me gusta” bastó para encender las redes sociales. La China Suárez reaccionó a las fotos del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat en Instagram, y el gesto de la actriz —que no estuvo entre los invitados a la boda— desató una avalancha de comentarios.

La cantante había publicado este domingo una serie de imágenes de la celebración, acompañadas de un mensaje breve: “Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”. Entre los miles de interacciones que acumuló la publicación, hubo una que los usuarios no dejaron pasar: la de la China Suárez.

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La actriz, que compartió años de trabajo y amistad con Espósito durante su paso por Casi Ángeles, la ficción juvenil de Cris Morena que marcó a toda una generación, le dio “me gusta” al álbum de fotos. El detalle fue rápidamente detectado por seguidores de ambas artistas, que no tardaron en viralizarlo y llenarlo de comentarios.

Lali Espósito compartió un álbum de su boda en redes sociales con un mensaje de agradecimiento a los asistentes

El trasfondo de la situación tiene historia. Lali y la China forjaron un vínculo durante los años que compartieron en las ficciones de Morena, especialmente en Casi Ángeles, donde sus personajes y sus vidas se cruzaron con frecuencia. Sin embargo, con el paso del tiempo sus caminos se distanciaron y dejaron de mostrarse juntas públicamente. La propia cantante había sido clara al respecto en declaraciones previas: “La quiero porque hemos compartido inodoro, tenemos historia compartida y le deseo la alegría, pero no tenemos un vínculo de amistad. Conocemos la vida de la otra, los dolores, las infancias, nos conocemos”, había explicado Espósito sobre su relación con la actriz.

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Ese contexto hizo que la ausencia de Suárez en la lista de invitados no sorprendiera a quienes siguen de cerca a ambas figuras. La boda se celebró el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona antigua del barrio de San Telmo, con una celebración deliberadamente íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos a la pareja. La actriz no fue parte de ese círculo.

La ceremonia tuvo detalles propios de la personalidad de los novios. Quien la ofició fue Martín Rechimuzzi, actor, politólogo y amigo cercano de ambos, que reveló su rol a través de sus redes sociales con el mensaje: “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”. Un dato que volvió a llamar la atención fue el vínculo de Rechimuzzi con la historia de la pareja: fue en una reunión organizada por él donde Espósito y Rosemblat se encontraron cara a cara por primera vez.

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La pareja eligió para su casamiento la fecha de Halloween en la que ambos se conocieron tres años atrás

Los souvenirs que los novios eligieron para sus invitados también generaron comentarios por su carga de humor. Una remera con la frase “Ni en pedo me caso” y un encendedor que decía “Yo fui al casamiento del novio de Lali” fueron algunos de los objetos que circularon entre los asistentes y luego se viralizaron en redes. La fecha de la celebración tampoco fue casual: la pareja se conoció en una fiesta de Halloween hace tres años y eligió ese mismo día para sellar su unión.

Las imágenes que Lali compartió en Instagram mostraron distintos momentos de la jornada: desde la ceremonia al aire libre, bajo un dosel de tul y encaje enmarcado por setos verdes, hasta la fiesta en el interior de la casona, donde la cantante apareció sentada sobre los hombros de Rosemblat mientras servía espumante sobre una torre de copas, los dos con anteojos de sol puestos. En otra foto, ella corta la torta desde esa misma posición elevada, frente a un pastel de varios pisos cubierto de volados color crema.

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Fue en ese marco de festejo y repercusión pública donde el “me gusta” de la China Suárez encontró su escenario. Un gesto mínimo en términos técnicos, pero suficiente para reavizar el debate sobre el vínculo entre las dos artistas y para poner a la actriz en el centro de la conversación, aunque nunca hubiera pisado la casona de San Telmo.