Crimen y Justicia

“De los crímenes más atroces”: estranguló a su pareja, degolló a tres niños e incendió la casa con su bebé en brazos

Ocurrió en Quitilipi, Chaco. El principal sospechoso tiene 25 años e intentó quitarse la vida. El jefe de la Policía provincial reveló a Infobae cómo habría ocurrido la secuencia que terminó con cinco muertos, entre ellos un bebé de seis meses

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Alberto Luis Ávalos al momento de su detención
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De los crímenes más atroces desde que somos provincia, en 1953”. Así describió a Infobae el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, la masacre de una mujer de 22 años y cuatro niños, entre ellos un bebé de apenas seis meses, ocurrida este domingo en Quitilipi.

El caso conmocionó a esta localidad del interior chaqueño, de poco más de 32 mil habitantes, según el último Censo Nacional de 2022. Lo que en un primer momento parecía ser un incendio fatal en una vivienda precaria terminó convertido en una investigación por homicidio múltiple.

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Según la reconstrucción que manejan los investigadores, Alberto Luis Ávalos, de 25 años, habría estrangulado a su pareja, Rocío Aranda, degollado a un hijo de ella y a dos sobrinos, y luego prendido fuego la vivienda con su propio bebé de seis meses en brazos. Después, intentó ahorcarse, pero fue rescatado por vecinos.

El bebé murió por inhalación de humo, de acuerdo con la información proporcionada por Romero. El jefe policial también confirmó que el principal sospechoso fue trasladado al Complejo II del Servicio Penitenciario Provincial, en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece detenido a disposición de la Justicia.

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Ávalos fue trasladado al Complejo II del Servicio Penitenciario Provincial, en Presidencia Roque Sáenz Peña

La reconstrucción de la masacre

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 6 de la mañana, en una vivienda precaria ubicada sobre la calle Islas Malvinas al 1200, en el barrio Matadero de Quitilipi.

De acuerdo con la hipótesis policial, Ávalos atacó primero a su pareja y a los tres menores. Luego tomó en brazos a su hijo de seis meses y provocó el incendio de la casa.

Luego, el sospechoso intentó ahorcarse, pero fue rescatado por vecinos. Sin embargo, los vecinos lograron rescatarlo. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, lo encontraron inconsciente en la parte frontal de la vivienda.

El bebé, por su parte, estaba en brazos de su abuela paterna, también inconsciente, según el parte policial. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local, pero el niño ingresó sin signos vitales.

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La comisaría de Quitilipi donde primero trasladaron a Ávalos

Dentro de la casa, los bomberos y los policías encontraron otros cuatro cuerpos. Dos menores estaban calcinados en el sector construido con madera y nailon, mientras que, en una habitación de material, hallaron a Rocío Aranda, de 22 años, tendida en el suelo y a una niña sobre una cama.

Las víctimas menores de edad fueron identificadas como Franco Aranda, de cuatro años, hijo de Rocío; Adriana Barrios, de cinco, y Bruno Barrios, de cuatro, ambos sobrinos de la mujer. Los dos últimos eran hijos de María Aranda, de 21 años, hermana de Rocío, quien vive a pocos metros del lugar.

La quinta víctima fue Bernardo Ávalos, el bebé de seis meses que la joven tenía con el principal sospechoso.

Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco
El hecho ocurrió en una vivienda precaria ubicada sobre la calle Islas Malvinas al 1200, en el barrio Matadero de Quitilipi

Las pruebas y la situación del detenido

Las primeras pericias realizadas en la vivienda revelaron que los tres niños encontrados en el interior presentaban heridas cortantes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Rocío Aranda, la médica policial constató escoriaciones en la región lumbar.

Durante la inspección de la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo marca Tramontina de 27 centímetros, con manchas similares a sangre, además de dos tramos de soga, un encendedor, tres teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas.

Todos esos elementos quedaron sujetos a peritajes para determinar su posible vinculación con los crímenes.

Por otra parte, Ávalos fue examinado en el hospital local por un médico que diagnosticó un cuadro de psicosis aguda. También registró escoriaciones en forma de lazo en la zona cervical, lesiones múltiples por contusión y signos de posible intoxicación con drogas.

El fiscal subrogante Gustavo Valero, a cargo de la Fiscalía N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, ordenó su aprehensión en una causa por supuesto homicidio.

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron trasladados a la morgue judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña para la realización de las autopsias. Los estudios forenses deberán establecer las causas de las muertes y aportar precisiones sobre la secuencia de los hechos, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda.

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