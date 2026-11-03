Reino Unido y Francia liderarán este mes en Polonia las primeras maniobras de la fuerza multinacional creada para apoyar a Ucrania (REUTERS)

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Unos 2.800 soldados de diez países europeos participarán entre el 9 y el 22 de noviembre en Polonia en el primer ejercicio de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U), una unidad liderada por Reino Unido y Francia que se desplegará una vez que se acuerde un alto el fuego para poner fin a la guerra con Rusia. Las maniobras, denominadas Koalicja (Coalición, en polaco), se desarrollarán en el sureste del territorio polaco, cerca de la frontera ucraniana, y permitirán evaluar la capacidad de los contingentes para operar de manera coordinada por tierra, mar y aire.

La fuerza, creada en 2025, no tiene una misión ofensiva y cuenta con un cuartel general operativo en París. Tampoco forma parte de la estructura de la OTAN y tiene una participación limitada de Estados Unidos. Su objetivo es apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas, garantizar la seguridad en el espacio aéreo y permitir que se reanude la actividad económica en el mar Negro.

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El ejercicio representa la primera prueba conjunta de esta unidad internacional, cuya misión comenzará una vez que cesen las hostilidades. Según un comunicado conjunto del Ministerio de Defensa francés, las maniobras permitirán comprobar la rapidez y la eficiencia con que los distintos países pueden desplegar sus fuerzas para respaldar a Ucrania.

“El ejercicio permitirá poner a prueba la rapidez y la eficiencia con que varios países pueden desplegar fuerzas por tierra, mar y aire para apoyar a Ucrania una vez que hayan cesado las hostilidades”, señaló el comunicado.

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, también destacó que la iniciativa cuenta con una estructura operativa preparada para intervenir cuando se cumpla la condición prevista para su despliegue.

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“No se trata de un plan hipotético, sino de una fuerza real, lista para ayudar a Ucrania una vez que cesen los combates”, afirmó Streeting, según el comunicado británico.

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting (REUTERS)

Las maniobras reunirán a militares de España, Bélgica, Estonia, Alemania, Francia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Suecia y Reino Unido. Francia aportará el contingente más numeroso, con 1.100 soldados, mientras que Reino Unido desplegará 300 efectivos.

Las operaciones terrestres y aéreas tendrán lugar en los alrededores de la localidad polaca de Nowa Deba, situada a unos 100 kilómetros al oeste de la frontera con Ucrania. En paralelo, Turquía dirigirá desde Estambul una simulación marítima para poner a prueba la preparación ante eventuales operaciones en el mar Negro. Los militares turcos no participarán en el ejercicio terrestre en Polonia.

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El general francés Armel Dirou, quien codirigirá las maniobras junto con el teniente general británico Tom Bateman, afirmó que el ejercicio permitirá demostrar la capacidad de despliegue de la fuerza una vez que termine la guerra.

“El primer ejercicio de la fuerza de coalición es un hito clave, ya que servirá como demostración concreta de la capacidad de la MNF-U para desplegarse tan pronto como terminen las hostilidades”, sostuvo Dirou.

El militar francés explicó que uno de los objetivos centrales será preparar la misión mediante la resolución de los problemas logísticos y culturales que puedan surgir entre los contingentes de los distintos países.

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En ese sentido, Dirou descartó que las maniobras constituyan una demostración de fuerza. “Esto no es una demostración de fuerza. No vamos a hacer alarde de nuestra fuerza”, recalcó.

El militar francés explicó que uno de los objetivos centrales será preparar la misión mediante la resolución de los problemas logísticos y culturales que puedan surgir entre los contingentes de los distintos países (REUTERS)

Por su parte, Bateman aclaró que la fuerza internacional no tendrá funciones de mantenimiento de la paz ni de supervisión de un eventual alto el fuego. También insistió en que su misión no contempla operaciones ofensivas.

“No está diseñado para operaciones ofensivas. Su propósito es brindar seguridad y apoyar la regeneración de las fuerzas armadas de Ucrania, fortaleciendo su capacidad para disuadir y, de ser necesario, defenderse contra una futura agresión rusa”, afirmó.

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Las actividades en Polonia contemplarán principalmente el despliegue de equipamiento ligero, como drones, además de ejercicios de defensa contra esos mismos aparatos y de autodefensa. En cambio, no está previsto el uso de armamento pesado ni de tanques.

Entre los aspectos que evaluarán los participantes figuran los mecanismos de coordinación, el movimiento de personal, equipos y suministros, y la capacidad de los diferentes componentes para integrarse y operar como una sola fuerza multinacional.

Bateman señaló que estas pruebas permitirán comprobar si los contingentes de los distintos países pueden trabajar de manera conjunta y desarrollar las tareas previstas para una eventual operación.

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(Con información de AFP)