Imágenes exclusivas de las obras en el Autódromo de Buenos Aires: los dos detalles reveladores para encaminar la vuelta de la Fórmula 1

Imágenes exclusivas de las obras en el Autódromo de Buenos Aires: los detalles de los trabajos en la curva peraltada, el túnel y otras novedades

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El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez atraviesa su reforma estructural más importante en sus casi 75 años de historia. Fundado el 9 de marzo de 1952, el Coliseo porteño se sigue preparando para recibir al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, cuya categoría reina es el MotoGP. En el horizonte está plasmar el sueño de recuperar la Fórmula 1.

Infobae visitó este fin de semana la zona y accedió a imágenes inéditas de dos sectores de la megaobra destinados específicamente para repatriar a la Máxima. Se trata de la curva llamada “Horquilla Larga”, donde se advierte la base para su peralte de 10 grados. Luego, el nuevo túnel que tendrá un acceso propio y que busca descentralizar el movimiento de vehículos.

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Para una eventual vuelta de la F1, el circuito de 4,9 kilómetros se llamará Juan Manuel Fangio. Su sector más rápido estará al final de la recta opuesta, donde las simulaciones previas arrojaron que los monopostos de la Máxima llegarán a 340 km/h de velocidad final, aproximadamente.

Luego de ese tramo se llegará a un frenaje en el que el cambio de marcha será drástico para encarar la llamada “Horquilla Larga”, que será un desafío para los competidores, ya que afrontarán esa variante con una pendiente que tendrá un peralte de 10 grados. Luego, se conectará con una recta corta que los llevará a la recta principal.

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Nótese el movimiento de tierra para la curva peraltada de la Horquilla Larga

El incorporar una curva peraltada le dará un toque distinguido al escenario que aspira a recibir a la Máxima nuevamente en Buenos Aires, cuya última visita fue el 12 de abril de 1998 con el triunfo de Michael Schumacher y su Ferrari.

Este medio pudo registrar los trabajos en dicho lugar y se advierte el movimiento de tierra para sentar las bases de cara la curva peraltada. Este tramo se ubica donde estaba el pista del kartódromo, que de momento tiene un circuito chico para mantener su actividad y luego tendrá un escenario que se construirá en los terrenos del Parque Ribera Sur, cuyas 50 hectáreas fueron incorporadas a las 189 que ya tenía el predio del Autódromo. El futuro trazado kartista también será diseñado por Hermann Tilke, el ingeniero que desde hace 30 años le viene dando forma a la mayoría de los autódromos o circuitos callejeros donde corre la F1. Por ende, también contará con la homologación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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El miércoles de la semana pasada comenzó el asfaltado de la pista de 4,3 kilómetros donde correrán el MotoGP, que a diferencia de la desarrollada para la F1, una vez que lleguen a la altura de la recta principal, los pilotos girarán directamente a la derecha para completar la vuelta.

Otra cuestión vital para apuntar a la F1 es el nuevo túnel que está muy avanzado, que tiene 11 metros de ancho y 4,6 metros de altura. Por allí será el lugar de ingreso y salida de los vehículos de gran porte, como los camiones que traigan los autos, motos, materiales de los equipos. Pasará por debajo de la primera curva y por ahí se llegará a los flamantes boxes que tienen su edificio de 32 garajes.

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El nuevo túnel tiene 11 metros de ancho y 4,6 metros de altura

El nuevo túnel formará parte de un acceso ubicado en Avenida Roca 5.900 y se logrará que el ingreso principal con el mítico arco se libere. En tanto, el viejo túnel por el que también se desemboca a los boxes quedará para vehículos de servicio (ambulancias, bomberos, comisarios deportivos, banderilleros y prensa) o incluso como acceso peatonal.

En la zona del Talud, que se ubica adyacente a la Avenida 27 de Febrero (cerca del Riachuelo), ya pueden verse las nuevas vallas y la calle interna para los vehículos de servicio. En ese sector el trabajo es constante, con la decena de máquinas presentes y parte de los 150 operarios que a diario trabajan en la obra.

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Lo propio en la zona donde se ubicaba la pista para aprender a manejar, cuyos terrenos también fueron incorporados al predio del Autódromo. Se advierte el trabajo con las vallas en el lugar al que ingresarán los autos y las motos luego de las primeras tres curvas. Ese sector es pintoresco, por los árboles que permanecieron. De ahí se conectará con la parte opuesta o bien con una nueva horquilla que permitirá el acceso al sector del lago.

Respecto de las negociaciones por la F1, este medio puede confirmar que se trabaja para que haya una reunión en Brasil entre el CEO de la F1, Stefano Domenicali, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El encuentro -de concretarse- será este viernes en las oficinas que Formula One Management (FOM, empresa a cargo de los derechos comerciales de la F1) tendrá en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, sede de la vigésima fecha de la temporada.

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El sector donde estaba la pista para aprender a manejar también tiene sus avances

La megaobra es una inversión estatal de 150 millones de dólares y resulta la reforma estructural más grande en la historia del Autódromo. Los trabajos superan el 60% y están pautados para que se terminen a fines de enero o principios de febrero. Para la pavimentación se emplean 43.000 toneladas de un asfalto especial con tres capas. La tecnología ya fue utilizada en trazados donde corre la F1: Yas Marina Circuit, en Abu Dhabi; Marina Bay Street Circuit, en Singapur; el Circuito Internacional de Shanghái, en China; Miami, en Estados Unidos; y Silverstone, en Gran Bretaña.

El certamen ecuménico de las dos ruedas retornará luego de 28 años y el evento será del 9 al 11 de abril de 2027. El 10 y 11 de marzo, como adelantó este medio, se hará una prueba y simulacro con una fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, que se nutre con sus divisionales GP3 Cup (Yamaha R3), SportBike, Supersport 600 y SuperBike 1000.

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Tanto en la F1 como en el MotoGP, el promotor local es el Grupo OSD a cargo del ex piloto del Rally Dakar Orly Terranova, quien se reunió con Domenicali en Austin, Estados Unidos e Infobae puede confirmar que el cónclave fue muy positivo. Se trata de una empresa de gran experiencia en eventos internacionales del deporte motor y logró recuperar el MotoGP en 2014, cuando se corrió en Termas de Río Hondo, y el Mundial de Superbike, en El Villicum de San Juan. Ambos fueron en autódromos nuevos, algo similar a lo que pasa con el Oscar y Juan Gálvez.

De izquierda a derecha: Gastón Parisier (clave para ayudar en la campaña de Franco Colapinto), Orly Terranova, Felipe Mc Gough (uno de los responsables en traer la F1 en los '90) y Stefano Domenicali. Se verán las caras nuevamente este fin de semana (Crédito: Orly Terranova)

Cabe aclarar que, en un marco normal, el esperado retorno de la F1 no se concretaría hasta 2029, debido a que los próximos contratos que se vencerán serán en 2028, con México, Singapur y Portugal. Aunque el punto a favor de Argentina es la posibilidad de ocupar una plaza en 2027 en caso de que el conflicto de Medio Oriente continúe. Todo quedará supeditado a lo que ocurra con la fecha del MotoGP, que será una prueba de fuego para la Ciudad en función de mostrar al mundo que tendrá un circuito acorde a las condiciones, es decir el Grado 1 de la FIA y Clase A de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). En lo institucional, el apoyo es incondicional. Así lo remarcó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en el congreso que la entidad rectora hizo en Buenos Aires el mes pasado.

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Otro tema determinante es el presupuestario. El canon anual para Argentina sería de 40 millones de dólares en un contrato a cinco años. En ese marco ya intervendrían empresas privadas que acompañarían la inversión del GCBA. Se espera que los fondos puedan conseguirse debido a lo redondo que sería el negocio ante el fenómeno generado por Franco Colapinto con su road show, que convocó a 600.000 personas en Palermo. Además, las ansias de los fanáticos de volver a ver a la F1 en vivo y en directo después de tres décadas y jóvenes que nunca tuvieron esa posibilidad.

En seis meses, el Autódromo de la Ciudad de Buenos Oscar y Juan Gálvez recibirá al MotoGP y a sus dos divisionales promocionales, el Moto2 y el Moto3, donde corren los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli. El marco que presenta el Coliseo porteño invita a soñar con el retorno de la F1 y a diferencia de otros intentos esta vez si se negocia sobre un circuito reformado con los máximos estándares internacionales.