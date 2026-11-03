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El extraño mensaje de Emanuel Ortega cuando le preguntaron si su separación de Julieta Prandi es definitiva

En el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró consultaron al músico sobre las reciente declaraciones de la animadora

Un periodista intentó contactarse con el músico, pero una persona que aseguró ser su amigo atendió desde su celular y se refirió al final de la relación (Video: Primicias Ya/ América TV)
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Un amigo de Emanuel Ortega respondió desde el teléfono del músico y afirmó que la separación de Julieta Prandi es definitiva, aunque sostuvo que la decisión de comunicarla públicamente no habría contado con el acuerdo de ambas partes.

La información fue difundida este lunes por el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura en América TV, luego de que el periodista del ciclo Nahuel Saa intentara contactarse con Ortega para consultarle si existía una posibilidad de recomponer la relación. En lugar del cantante, contestó una persona que dijo ser allegada a él y pidió preservar su identidad.

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Según relató el cronista en el ciclo, el primer mensaje recibido explicó que el artista no utilizaría ese número durante las próximas semanas. “Buenas tardes, Nahuel. Te hablo un amigo de Emanuel. Preferiría no revelar mi nombre. Este teléfono, al menos por unas semanas, ya no lo maneja él”, fue la respuesta que el periodista leyó al aire.

Julieta Prandi regresó a la radio y dejó una definición sobre su separación de Emanuel Ortega
Un supuesto amigo de Emanuel Ortega respondió desde el celular del músico sobre la ruptura

La situación llamó la atención porque el intercambio se produjo desde el celular atribuido al músico, pero sin una declaración directa del músico. En un segundo mensaje, la persona que aseguró hablar por el cantante se refirió a la ruptura y descartó una vuelta con la animadora. También planteó diferencias respecto de la forma en que se difundió la noticia.

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“Por supuesto que la decisión de separación fue de común acuerdo. Lo que no fue de común acuerdo tiene que ver con la decisión de hacerlo público, ni comunicarlo de esta manera”, señaló el mensaje reproducido por el cronista.

La respuesta añadió que esa exposición habría sido “una necesidad unilateral” que Emanuel no compartía ni consideraba necesaria. Sobre el final de la relación, fue concluyente: “Es definitivo”.

Luego de un par de días de descanso en Brasil, Julieta Prandi volvió a la radio y fue consultada por su sorpresiva separación de Emanuel Ortega (Intrusos – América)

Tras escuchar el intercambio, Marina Calabró expresó sus dudas sobre que un tercero respondiera consultas de prensa desde el WhatsApp de Ortega. “Qué raro que alguien le escriba casi comunicados desde su WhatsApp a Emanuel Ortega. Es rarísimo”, opinó la conductora en el programa.

Prandi confirmó la separación el 12 de octubre, luego de seis años de relación y apenas 27 días después de su casamiento con el músico. En ese momento, pidió respeto por la intimidad de ambos. Más tarde, Ortega manifestó públicamente su disconformidad con la manera en que se conoció la ruptura.

Mientras desde el entorno de Emanuel Ortega sostenían que la difusión pública de la separación no había sido consensuada, Julieta Prandi volvió a referirse al final de la relación. La conductora regresó este lunes a su programa Sarasa, de La 100, tras pasar unos días en Brasil, y habló con las cámaras de Intrusos.

"Te habla un amigo de Emanuel. Preferiría no revelar mi nombre. Este teléfono, al menos por unas semanas, ya no lo maneja él”, respondieron desde el celular del músico (RSFotos)
"Te habla un amigo de Emanuel. Preferiría no revelar mi nombre. Este teléfono, al menos por unas semanas, ya no lo maneja él”, respondieron desde el celular del músico (RSFotos)

Consultada por la versión de que el músico se habría enterado de su decisión a través de las redes sociales, Prandi la rechazó. “Él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”, afirmó.

La modelo explicó que atraviesa el duelo por una relación de seis años, aunque evitó dar precisiones sobre los motivos de la ruptura. “Es el duelo, a todo el mundo le duele”, expresó. También confirmó que todavía no inició el trámite legal correspondiente al divorcio y señaló que lo resolverán “en el momento indicado”.

La conductora cuestionó a quienes realizaron comentarios públicos sobre la situación de la expareja, entre ellos familiares y allegados de Ortega. “Lo que pasa dentro de una pareja lo conocen dos personas”, sostuvo, y pidió que no se especule sobre acuerdos, conversaciones o circunstancias privadas.

Imagen dividida con Julieta Prandi usando gorra y auriculares a la izquierda, y Emanuel Ortega con chaqueta amarilla a la derecha
"Lo que no fue de común acuerdo tiene que ver con la decisión de hacerlo público, ni comunicarlo de esta manera”, respondieron desde el celular del músico

Además, se mostró crítica con las personas que, según dijo, se burlaron del conflicto. “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”, manifestó. Sobre una eventual conversación con el músico, prefirió no adelantar nada: “Eso es de puertas para adentro y es algo que tenemos que hablar, en tal caso, él y yo”.

Prandi remarcó que la vuelta a la radio le permitió retomar su rutina en medio de la separación. “Mi trabajo me salvó incluso en situaciones mucho peores que esta”, aseguró.

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