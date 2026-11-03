El régimen norcoreano probó misiles de crucero con capacidad para destruir áreas de hasta seis hectáreas en medio de la tensión regional

Una imagen compuesta muestra lo que, según la KCNA, son pruebas de misiles llevadas a cabo por la Dirección General de Misiles de Corea del Norte, en este material de archivo difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS)

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El régimen de Corea del Norte probó el lunes misiles de crucero estratégicos con ojivas capaces de destruir áreas de entre cinco y seis hectáreas, según informó este martes la prensa estatal, en una nueva exhibición de sus capacidades armamentísticas en medio de las tensiones con Corea del Sur.

El lanzamiento se produjo un día después de que Pyongyang ensayara ojivas de bombas de racimo. Las dos pruebas tuvieron lugar después de que una explosión de una mina terrestre en la frontera fuertemente militarizada entre ambos países hiriera a tres soldados surcoreanos.

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La agencia oficial norcoreana KCNA informó que el misil de crucero utilizado en el último ensayo estaba equipado con una ojiva de dispersión de tamaño mediano, cuya potencia permitiría afectar una superficie de varias hectáreas.

“La ojiva de dispersión de tamaño mediano instalada en el misil de crucero es capaz de convertir en cenizas un área objetivo de entre cinco y seis hectáreas con su máxima densidad de potencia”, señaló el medio estatal.

KCNA también afirmó que el ejercicio permitió mejorar la capacidad del proyectil para ejecutar ataques verticales contra objetivos específicos, a partir de modificaciones en su maniobrabilidad durante la fase final del vuelo.

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La prueba “perfeccionó la capacidad de ejecutar un ataque vertical contra el objetivo mediante la mejora de la maniobrabilidad terminal del misil de crucero”, informó la agencia, que agregó que el ensayo tuvo en cuenta “las características naturales y geográficas del área objetivo”.

KCNA también afirmó que el ejercicio permitió mejorar la capacidad del proyectil para ejecutar ataques verticales contra objetivos específicos, a partir de modificaciones en su maniobrabilidad durante la fase final del vuelo (REUTERS)

Un funcionario norcoreano justificó el ejercicio por las necesidades de defensa del país y la necesidad de responder a posibles amenazas externas. “Nuestras fuerzas armadas deben defender la seguridad del país y disuadir todo tipo de amenazas”, afirmó, según las declaraciones reproducidas por KCNA.

El director general de la Administración de Misiles también destacó las capacidades del sistema de armas probado y su utilidad para la defensa nacional. “Las diversas funciones de combate de un sistema de armas tan poderoso ayudarán a defender a la República Popular Democrática de Corea de posibles amenazas externas y renovarán las capacidades militares del Estado”, sostuvo el funcionario.

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Las pruebas se suman a una serie de ensayos armamentísticos realizados recientemente por Corea del Norte, que también incluyeron drones de ataque, un nuevo sistema de torpedos guiados de precisión y un misil hipersónico de alcance intermedio.

El Ejército de Corea del Sur no anunció públicamente el lanzamiento de los misiles de crucero del lunes. Tampoco había informado sobre el ensayo de bombas de racimo del domingo. Consultado el lunes sobre esa última prueba, el portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Jang Do-young, afirmó que su país y Estados Unidos analizaban las características de los proyectiles.

“Estamos coordinando estrechamente y realizando un análisis muy detallado de sus características y especificaciones”, declaró.

El portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Jang Do-young (REUTERS)

El portavoz explicó que las autoridades militares no comunican necesariamente todos los lanzamientos de proyectiles efectuados por Corea del Norte. “Nuestro Ejército no anuncia todos los proyectiles lanzados por Corea del Norte”, señaló Jang.

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Además, precisó que la decisión de informar sobre cada ensayo depende de una evaluación que contempla distintos factores operativos y de seguridad. “Determinar si se realiza un anuncio depende de una evaluación militar integral, que tiene en cuenta la protección de los recursos y las capacidades de vigilancia y reconocimiento, la seguridad operativa y otros factores”, agregó.

(Con información de AFP)