Mundo

El régimen norcoreano probó misiles de crucero con capacidad para destruir áreas de hasta seis hectáreas en medio de la tensión regional

El lanzamiento se produjo un día después de que Pyongyang ensayara ojivas de bombas de racimo. Las dos pruebas tuvieron lugar después de que una explosión de una mina terrestre en la frontera fuertemente militarizada entre ambos países hiriera a tres soldados surcoreanos

Una imagen compuesta muestra lo que, según la KCNA, son pruebas de misiles llevadas a cabo por la Dirección General de Misiles de Corea del Norte, en este material de archivo difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS)
Una imagen compuesta muestra lo que, según la KCNA, son pruebas de misiles llevadas a cabo por la Dirección General de Misiles de Corea del Norte, en este material de archivo difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS)
Guardar

El régimen de Corea del Norte probó el lunes misiles de crucero estratégicos con ojivas capaces de destruir áreas de entre cinco y seis hectáreas, según informó este martes la prensa estatal, en una nueva exhibición de sus capacidades armamentísticas en medio de las tensiones con Corea del Sur.

El lanzamiento se produjo un día después de que Pyongyang ensayara ojivas de bombas de racimo. Las dos pruebas tuvieron lugar después de que una explosión de una mina terrestre en la frontera fuertemente militarizada entre ambos países hiriera a tres soldados surcoreanos.

PUBLICIDAD

La agencia oficial norcoreana KCNA informó que el misil de crucero utilizado en el último ensayo estaba equipado con una ojiva de dispersión de tamaño mediano, cuya potencia permitiría afectar una superficie de varias hectáreas.

“La ojiva de dispersión de tamaño mediano instalada en el misil de crucero es capaz de convertir en cenizas un área objetivo de entre cinco y seis hectáreas con su máxima densidad de potencia”, señaló el medio estatal.

KCNA también afirmó que el ejercicio permitió mejorar la capacidad del proyectil para ejecutar ataques verticales contra objetivos específicos, a partir de modificaciones en su maniobrabilidad durante la fase final del vuelo.

PUBLICIDAD

La prueba “perfeccionó la capacidad de ejecutar un ataque vertical contra el objetivo mediante la mejora de la maniobrabilidad terminal del misil de crucero”, informó la agencia, que agregó que el ensayo tuvo en cuenta “las características naturales y geográficas del área objetivo”.

KCNA también afirmó que el ejercicio permitió mejorar la capacidad del proyectil para ejecutar ataques verticales contra objetivos específicos, a partir de modificaciones en su maniobrabilidad durante la fase final del vuelo (REUTERS)
KCNA también afirmó que el ejercicio permitió mejorar la capacidad del proyectil para ejecutar ataques verticales contra objetivos específicos, a partir de modificaciones en su maniobrabilidad durante la fase final del vuelo (REUTERS)

Un funcionario norcoreano justificó el ejercicio por las necesidades de defensa del país y la necesidad de responder a posibles amenazas externas. “Nuestras fuerzas armadas deben defender la seguridad del país y disuadir todo tipo de amenazas”, afirmó, según las declaraciones reproducidas por KCNA.

El director general de la Administración de Misiles también destacó las capacidades del sistema de armas probado y su utilidad para la defensa nacional. “Las diversas funciones de combate de un sistema de armas tan poderoso ayudarán a defender a la República Popular Democrática de Corea de posibles amenazas externas y renovarán las capacidades militares del Estado”, sostuvo el funcionario.

Las pruebas se suman a una serie de ensayos armamentísticos realizados recientemente por Corea del Norte, que también incluyeron drones de ataque, un nuevo sistema de torpedos guiados de precisión y un misil hipersónico de alcance intermedio.

El Ejército de Corea del Sur no anunció públicamente el lanzamiento de los misiles de crucero del lunes. Tampoco había informado sobre el ensayo de bombas de racimo del domingo. Consultado el lunes sobre esa última prueba, el portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Jang Do-young, afirmó que su país y Estados Unidos analizaban las características de los proyectiles.

“Estamos coordinando estrechamente y realizando un análisis muy detallado de sus características y especificaciones”, declaró.

El portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Jang Do-young (REUTERS)
El portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Jang Do-young (REUTERS)

El portavoz explicó que las autoridades militares no comunican necesariamente todos los lanzamientos de proyectiles efectuados por Corea del Norte. “Nuestro Ejército no anuncia todos los proyectiles lanzados por Corea del Norte”, señaló Jang.

Además, precisó que la decisión de informar sobre cada ensayo depende de una evaluación que contempla distintos factores operativos y de seguridad. “Determinar si se realiza un anuncio depende de una evaluación militar integral, que tiene en cuenta la protección de los recursos y las capacidades de vigilancia y reconocimiento, la seguridad operativa y otros factores”, agregó.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Régimen de Corea del NorteCorea del NorteKim Jon-UnÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos excluirá a Sudáfrica y Ruanda del principal programa comercial el área subsahariana

La decisión comenzará a aplicarse en enero de 2027, en medio de tensiones diplomáticas con Pretoria y sanciones previas contra Kigali

Estados Unidos excluirá a Sudáfrica y Ruanda del principal programa comercial el área subsahariana

Zelensky calificó de “vil ataque terrorista” el bombardeo ruso contra un centro de ayuda humanitaria en Zaporiyia

El presidente ucraniano sostiene que Moscú atacó a sabiendas una escuela donde los vecinos recogen ayuda cada semana y que una segunda tanda de bombas cayó sobre el refugio. Kiev prevé nuevos ataques contra la energía y la logística durante las elecciones legislativas en Estados Unidos

Zelensky calificó de “vil ataque terrorista” el bombardeo ruso contra un centro de ayuda humanitaria en Zaporiyia

Cómo las mascotas de viviendas cercanas se convirtieron en una amenaza para las tortugas del desierto

Una investigación de tres décadas vinculó el aumento de asentamientos humanos con ataques de perros sin control contra esta especie protegida de California. Más de mil ejemplares presentaron heridas graves en los caparazones y las extremidades

Cómo las mascotas de viviendas cercanas se convirtieron en una amenaza para las tortugas del desierto

3 de cada 10 holandeses eligen pedalear al trabajo: así es el país que dejó de lado los autos por las bicicletas

Una agencia de movilidad neerlandesa relevó los hábitos de más de 250.000 empleados y detectó un avance sostenido del rodado desde 2024, impulsado por la menor cantidad de días que el personal pasa en sus casas

3 de cada 10 holandeses eligen pedalear al trabajo: así es el país que dejó de lado los autos por las bicicletas

Así son las hormigas Drácula, los insectos que nacen con “instinto asesino” y ansias de cazar

Un estudio de la Universidad de Boston descubrió que esta especie completa el desarrollo de su cerebro durante la etapa de pupa, lo que le permite perforar la piel de sus propias larvas y salir en busca de ciempiés desde el primer día de vida adulta

Así son las hormigas Drácula, los insectos que nacen con “instinto asesino” y ansias de cazar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La nueva tiara de la reina Mary de Dinamarca: una joya única de camafeos de lava con una historia ligada a Napoleón

La nueva tiara de la reina Mary de Dinamarca: una joya única de camafeos de lava con una historia ligada a Napoleón

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Sándwich de ‘minutejos’ 2.0: los chefs de nueva generación reinventan este clásico de la casquería madrileña

Entrevista | La increíble historia de Sandra Sánchez llega a los cines con ‘Karateka’: “Todo es real, y lo que parece más difícil de creer es, probablemente, lo más real”

DEPORTES

Imágenes reveladoras sobre la sanción a Colapinto en el GP de México de F1: el video que expone al reglamento y abrió el debate

Imágenes reveladoras sobre la sanción a Colapinto en el GP de México de F1: el video que expone al reglamento y abrió el debate

Los tenistas argentinos invaden los Challenger de Villa María y Costa do Sauípe

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Clausura: Boca, Rosario Central y Argentinos definirán el título de Liga en simultáneo

“Esto es vergonzoso”: feroz crítica de la prensa inglesa a Alexis Mac Allister tras su cruce con Madueke en Anfield

Revelaron por qué el voto de Messi “tuvo un enorme peso” en la ceremonia del Balón de Oro 2026

ENTRETENIMIENTO

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Accidente en el set de 'The Batman Part II' detiene el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

La “terrible experiencia” que vivió Dustin Hoffman durante el rodaje de ‘El Graduado’: “Tenía la sensación de no tener ningún derecho a estar allí”