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Nació Jazmín, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella: “Se agrandó el corazón”

La influencer presentó a su segunda hija con un mensaje cargado de emoción. Las primeras fotos. Los mensajes de los famosos

stephanie demner guido pella
Nació Jazmín, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella: “Se agrandó el corazón” (Instagram)
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Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron este lunes el nacimiento de Jazmín, su segunda hija. La influencer compartió este lunes las primeras imágenes de la recién nacida en Instagram y celebró la llegada de la nueva integrante de la familia.

Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió la influencer en la publicación, que incluyó fotos de la beba, más precisamente de sus piecitos.

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Stephanie Demner jazmín
La influencer anunció en Instagram la llegada de Jazmín, su segunda hija con Guido Pella, y compartió las primeras fotos de la recién nacida (Instagram)

La niña es la segunda hija de la modelo y el extenista, quienes ya son padres de Arianna, de cuatro años. Con el nacimiento de Jazmín, la mayor de las hermanas comenzó una nueva etapa dentro de la familia.

La pareja había confirmado el embarazo en mayo mediante una producción de fotos en la que también participó Arianna. Desde entonces, Demner mostró en sus redes distintos momentos de la gestación y los preparativos para recibir a la bebé.

En agosto, Demner había contado que el nombre Jazmín surgió mientras buscaba alternativas junto a Pella con una aplicación. La influencer explicó que, al verlo entre las opciones, sintió una conexión inmediata.

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“De repente apareció Jazmín y pensé: ‘Me encanta Jazmín’”, relató en ese momento. También señaló que el nombre le recordaba a vínculos familiares y afectivos, mientras que a Pella le gustaba por el personaje de la princesa de Aladdín.

Stephanie Demner jazmín
La influencer compartió imágenes de la recién nacida y celebró el nacimiento con una publicación que conmovió a sus seguidores

La publicación recibió saludos de distintas personalidades. Inés Palombo escribió: “Felicidades”; Floppy Tesouro, “Felicitaciones”, y Sofía Fernández comentó: “Qué emoción”. También dejaron sus mensajes Evangelina Anderson, Matilda Blanco, Sabrina Carballo, Sofía Calzetti, Nikita Neumann, Marisa Brel, Marley, Agustina Casanova, Cale Ruggeri, Valentina Salezzi y La China Ansa. Esta última le dedicó a la familia: “Los quiero mucho. Felicidades y bienvenida, Jaz”.

Antes del nacimiento de Jazmín, Demner había explicado que optaría otra vez por una cesárea programada, tal como ocurrió en julio de 2022, cuando nació Arianna. La creadora de contenido respondió a las preguntas de sus seguidores en TikTok y dio los motivos de su decisión.

Stephanie Demner jazmín
Las primeras fotos de Jazmín, la hija recién nacida de Stephanie Demner y Guido Pella

“Voy a cesárea porque con Ari tuve cesárea, porque no quería parir”, sostuvo. Luego agregó que no se sentía preparada para atravesar un parto vaginal y que había tomado la misma decisión durante su primer embarazo.

La influencer aclaró que su experiencia personal no pretende fijar una regla para otras mujeres. “No por eso ni la promuevo, ni les digo que una cosa es mejor que otra. Cada una siente lo que quiere y hace lo que desea”, afirmó.

También se refirió a los cuestionamientos que pueden surgir alrededor de las distintas formas de dar a luz. “No sos menos madre si tuviste cesárea o si tuviste 200 horas de trabajo de parto; está bien que cada una haga lo que quiera”, expresó.

Jazmín se sumó a la familia que Demner formó con el extenista Guido Pella y convirtió en hermana mayor a Arianna, de cuatro años
Jazmín se sumó a la familia que Demner formó con el extenista Guido Pella y convirtió en hermana mayor a Arianna, de cuatro años

Durante el embarazo, Demner también había mostrado la habitación que preparó para Jazmín. El espacio antes funcionaba como cuarto de invitados y conserva una cama, una decisión que dejó abierta la posibilidad de que las hermanas compartan el ambiente más adelante.

Uno de los elementos centrales del cuarto es un mural de Disney pintado a mano. La elección estuvo vinculada con el anuncio del sexo de la bebé, que la familia realizó en mayo durante un viaje a Magic Kingdom, en Walt Disney World. “Cambiamos la pared y pusimos mural de Disney, que está todo pintado a mano por una muralista increíble”, había contado.

El ambiente también cuenta con un sillón destinado a la lactancia y a las siestas, una silla que había usado Arianna y un cambiador con pañales. En la cómoda, Demner organizó ropa, abrigos, chupetes y accesorios para la recién nacida, mientras que en el placard guardó objetos que habían pertenecido a su hija mayor, como mamaderas y zapatillas.

La sincera confesión de Stephanie Demner sobre la llegada de su segunda hija

La creadora de contenido también mostró algunas prendas que ya había elegido para Jazmín y bromeó porque todavía debía lavarlas antes de que la bebé las usara. Entre los preparativos, exhibió un par de zapatillas seleccionadas por Arianna para su hermana menor.

La pareja anunció que esperaba a su segunda hija en mayo. Una semana después confirmó que sería una niña y, en agosto, reveló el nombre elegido. Ahora, con el nacimiento de Jazmín, la familia inició una nueva etapa.

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