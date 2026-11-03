La leyenda de Alemania que elogió la carrera de Messi en la Selección y cambió de opinión sobre su debate con Maradona tras Qatar

Lahm, el histórico futbolista de Alemania que se deshizo en elogios con la carrera de Messi (Grosby)

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(Desde Múnich, Alemania) Philipp Lahm fue uno de los pocos verdugos que sufrió Lionel Messi durante su carrera. Años después de retirarse como una leyenda del Bayern Múnich y la selección de Alemania, el histórico lateral elogió la enorme trayectoria de la Pulga y puntualizó sobre una comparación que hizo con Diego Armando Maradona hace algunos años.

Atrás en el tiempo, antes de Qatar 2022 y la gesta de la Scaloneta, el polifuncional futbolista había brindado una entrevista en la que hizo hincapié en la importancia de ganar una Copa del Mundo como futbolista. Un distintivo que en 2021 lo llevó a poner a Maradona un pequeño escalón más arriba que el rosarino.

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En diálogo con Infobae en la sede principal del Bayern en la calle Säbener Straße de Múnich, Lahm volvió a brindar un veredicto sobre la disyuntiva en cuestión y remarcó la impactante trayectoria de Messi. “Antes que nada, hay que decir que, por supuesto, ambos fueron futbolistas excepcionales en su época y dejaron una huella imborrable en el fútbol. Creo que su carácter es diferente, definitivamente diferente. En mi época, Messi fue el jugador que realmente marcó la pauta durante 15 años; diría que fue el referente por excelencia, por supuesto junto con Cristiano Ronaldo”, argumentó el exfutbolista de 42 años, que actualmente es empresario, asesor deportivo y creador de una fundación que promueve la actividad social en todo el mundo.

Inmediatamente, valoró el impacto de una figura mundial en su selección nacional y la Copa del Mundo: “Creo que, sobre todo en países donde el fútbol es muy importante, o que están muy marcados por el fútbol, como Argentina o Alemania, es importante que los grandes jugadores ganen un título importante. Y eso significa, por supuesto, con la selección nacional”.

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En 2021, Lahm posicionó a Maradona por encima de Messi por el título con la selección argentina que tenía pendiente el rosarino (Photo: Ronald Witte/Grosby)

Después de su primera argumentación sobre cómo Messi lideró a la selección argentina a cuatro títulos, Lahm reflejó su gratitud por el título de Qatar 2022. “Simplemente me alegré de que él se haya convertido en campeón del mundo en el 22. Hay etapas así en el fútbol”, esbozó el alemán con una gran sonrisa en su rostro.

En esta línea, detalló: “Perdimos en 2008 contra España. Perdimos en 2010 contra España. Así que, a veces, simplemente hay equipos que están pasando por una etapa en la que son realmente muy buenos. Pero lo que también demuestra es que, muchas veces, uno está tan cerca: semifinales, semifinales, final, semifinales. Y eso fue lo bonito para nosotros en 2014: antes habíamos estado cerca y, en algún momento, uno acaba ganándolo. Francia también se había desempeñado bien antes. Es decir, habían llegado en 2014 a cuartos de final contra nosotros. Y en 2018 lograron ganarlo, y después la final de 2022”.

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La leyenda de Alemania, que se retiró a los 33 años con 22 trofeos conquistados, puntualizó en los tiempos del fútbol. “Y es lo mismo con Messi. Siempre pasa lo mismo, es así: hay etapas en las que las selecciones nacionales simplemente están muy bien y además cuentan con una buena generación. Me alegra que haya ganado la Copa del Mundo solo después de que yo terminara mi carrera”, destacó.

En el historial mano a mano, el equipo de Lahm se impuso en seis de los nueve partidos que compartieron terreno de juego (Photo: Andreas Gebert/Grosby)

El primer partido de Lahm ante Argentina fue el 30 de junio de 2006, en los cuartos de final disputados en Berlín. Con 22 años, el alemán jugaba su primera Copa del Mundo, organizada en su país, cuando el conjunto liderado por José Pekerman se adelantó con un cabezazo de Roberto Ayala tras un centro de Juan Román Riquelme. Miroslav Klose igualó en el tramo final y el 1-1 condujo la definición a los penales, donde Alemania ganó 4-2. El equipo local avanzó a las semifinales y terminó tercero en el torneo, mientras Messi permaneció en el banco de suplentes.

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La segunda eliminación ocurrió el 3 de julio de 2010, en Ciudad del Cabo. Lahm ya era el capitán alemán y condujo a un equipo que sembró las bases del próximo mundial: venció 4-0 al conjunto dirigido por Maradona para alcanzar nuevamente las semifinales. Thomas Müller abrió el marcador, Klose convirtió dos goles y Arne Friedrich completó la goleada.

“Perdón por eso”, soltó entre risas Philipp Lahm, algo que sacó una carcajada de todos los presentes en la sala de reuniones de la sede del Bayern. “Guardo muy buenos recuerdos de Sudáfrica. Éramos tan jóvenes, nadie esperaba nada de nosotros. Estuvo bastante bien. Nosotros éramos un equipo joven”, continuó el jugador que ganó nueve Bundesligas y una Champions League.

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Philipp Lahm disputó un total de 113 partidos con la selección alemana y se convirtió en el máximo referente y capitán del título en Brasil 2014 (Grosby)

“Nos encontramos en una situación en la que podíamos quedar eliminados antes del último partido de la fase de grupos. Había mucha presión. Pero cuando superamos eso, ese juego que le ganamos 1-0 a Ghana. Había fe en que podíamos seguir avanzando. Eso realmente unió al equipo. Después le ganamos a Inglaterra 4-2... capaz que 4-3 con ese gol. Bueno, 4-2, pero ese gol... tu sabes, el Wembley gol”, argumentó un Lahm que nunca sacó una sonrisa en su rostro a la hora de responder y miró a los ingleses en la sala, en referencia al polémico gol de Frank Lampard que no fue validado pese a que la pelota ingresó bajo los tres palos.

Respecto al choque contra la Selección de Maradona, puntualizó en el poderío grupal de Alemania y cómo se comenzaron a gestar sociedades perfectas que tocaron su pico en 2014: “Era así, una unidad, éramos un equipo de verdad. Entonces vencimos a Argentina como equipo. No sé si en ese entonces éramos los mejores jugadores individuales. Bueno, Messi también estaba ahí en ese entonces. Pero fue un torneo increíble, porque las expectativas no eran tan altas. Michael Ballack se lesionó antes del torneo y tuvimos otros lesionados”.

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El 13 de julio de 2014, Lahm capitaneó a Alemania en la final ante Argentina en el Maracaná de Río de Janeiro. El partido permaneció 0-0 durante los 90 minutos y Mario Götze anotó el único gol a los 113 minutos, durante la prórroga. Messi era la principal figura argentina en una final que terminó con la tercera derrota del seleccionado en un partido decisivo de Copa del Mundo. La leyenda germana levantó el trofeo y anunció su retiro internacional cinco días después.

Actualmente, es empresario, asesor deportivo y creador de una fundación que promueve la actividad social en todo el mundo (REUTERS/Carl Recine)

Durante el tiempo que compartieron el fútbol profesional, el equipo de Lahm se impuso en seis de los nueve partidos que compartieron terreno de juego (sumando el Mundial 2006, donde la Pulga se quedó en el banco de suplentes). Más allá de las eliminaciones de la Albiceleste de los Mundiales de 2010 (4-0 en cuartos) y 2014, el rosarino tiene un historial positivo en el plano de los clubes: lo eliminó de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2008/09 (empató 1-1 y ganó 0-1) y de las semifinales en 2014/15 (goleó 3-0 y cayó 3-2). La única eliminatoria a favor del germano con el Bayern llegó en la previa de la final del certamen internacional de 2012/13, donde los Bávaros golearon 4-0 al Barça en la ida y 3-0 en la vuelta, donde Leo no jugó por una lesión, aunque integró el banco de suplentes.

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Philipp Lahm también rememoró el histórico 7-1 contra la Verdeamarela en la Copa del Mundo. “En Brasil, contra Brasil con un marcador de cinco a cero al descanso... Eso es una locura. Es una locura total”, destacó el lateral y mediocampista que disputó 757 partidos oficiales, en los que nunca fue expulsado.

Tras esto, detalló: “El partido no fue sencillo. Es decir, cuando llegas a la semifinal del Mundial en Brasil y te enfrentas a una potencia del fútbol, a la que más veces ha ganado el Mundial, a la que te enfrentas en la semifinal en su país. Uno da por hecho que va a ser un partido muy reñido. Tal vez llegue a la prórroga, tal vez a los penaltis. Esa es la idea que uno tiene, en realidad. Pero irse 5-0 en el entretiempo... es una locura. Tú marcas el 1-0 y te alegras de haber tomado la delantera. Pero entonces, creo que dos, tres, cuatro a cero en unos cinco minutos más o menos, es una locura, hay que decirlo.”

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A pesar de la abrumadora diferencia, Lahm fue tajante a la hora de negar que fue un partido perfecto, pese a que soltó entre risas “para nosotros” con un carisma extremadamente alegre. “Para mí no existe el partido perfecto, porque siempre hay errores. El fútbol es un deporte en el que se cometen errores. Si alguien anota muchos goles, es porque alguien más cometió errores. Para nosotros, ir ganando 5-0 al medio tiempo en una semifinal de un Mundial, sin importar contra quién sea, es increíble”, completó.