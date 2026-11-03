Ciencia

Cumplir 16 años no despeja todas las dudas sobre las redes sociales

La comparación, el descanso y la dificultad para desconectarse permiten evaluar el impacto en el bienestar adolescente

Un joven con mochila camina junto a una puerta giratoria con el número dieciséis, pantallas con siluetas humanas y una ventana con luz exterior.
El límite de los 16 años no elimina la presión por la aprobación ni los riesgos de las redes sociales sobre la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

¿Las redes sociales son más seguras después de los 16 años? Cumplir esa edad no transforma por sí solo la experiencia digital. La edad de acceso no resuelve automáticamente la comparación social, la presión por la aprobación ni los efectos que determinados contenidos pueden tener sobre la salud mental, porque esas experiencias dependen también de las características de cada adolescente y de su entorno.

Para familias y adolescentes, la pregunta no termina cuando una plataforma habilita una cuenta. También importa qué ocurre después de los 16 años, cuando persisten la exposición a imágenes idealizadas, las métricas de popularidad, las recomendaciones de contenido y los vínculos con pares.

PUBLICIDAD

El informe de 2023 de la Oficina del Cirujano General de Estados Unidos sobre redes sociales y salud mental juvenil sostiene que las plataformas pueden ofrecer espacios de conexión y apoyo, pero también exponer a contenidos dañinos o intensificar problemas ya existentes. El documento advierte que todavía no existe información suficiente para determinar si su uso es suficientemente seguro para niños y adolescentes, y remarca que los efectos varían según las vulnerabilidades, fortalezas y circunstancias de cada persona.

La recomendación de 2023 de la American Psychological Association sobre el uso de redes sociales en la adolescencia señala que no hay datos que permitan fijar una edad única a partir de la cual desaparezcan los riesgos y oportunidades de las redes. La entidad plantea que la autonomía digital debe ajustarse a la madurez, la capacidad de autorregulación, la comprensión de los riesgos y el entorno familiar. La discusión, entonces, no se limita a cuándo se abre una cuenta, sino a qué habilidades y condiciones acompañan ese uso.

PUBLICIDAD

La comparación social puede pesar más que la cantidad de horas conectadas

Mano que sostiene un teléfono móvil con iconos de Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp y otras redes en pantalla sobre fondo borroso.
La Oficina del Cirujano General de Estados Unidos señala la falta de información suficiente para certificar la seguridad digital en menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales organizan una parte de la interacción en torno a imágenes, reacciones y cifras visibles. En ese contexto, la comparación social puede centrarse en la apariencia física, la vida afectiva, el rendimiento académico, el ocio o la popularidad. La American Psychological Association recomienda limitar el uso orientado principalmente a la comparación, en especial frente a contenidos vinculados con belleza o apariencia.

La comparación no afecta de la misma manera a todos los adolescentes. La calidad del contenido, la forma de participación y el estado emocional previo pueden modificar la experiencia. Una navegación pasiva, centrada en observar publicaciones idealizadas, no equivale a participar en espacios de apoyo, amistad o intereses compartidos. Esa diferencia impide reducir el análisis a un número de horas o a una única edad de inicio.

Un estudio longitudinal publicado en Pediatrics siguió durante cinco años a 11.279 adolescentes de Estados Unidos que integraban el estudio ABCD. Los investigadores observaron que, en algunos períodos del seguimiento, el uso problemático de redes sociales y los síntomas depresivos podían anticiparse mutuamente. No hallaron una relación equivalente a lo largo del tiempo con síntomas de ansiedad. El trabajo no prueba que las plataformas causen depresión ni establece un umbral de edad que elimine los riesgos.

La cautela también aparece en una revisión sistemática y metaanálisis de 2026, que reunió 37 estudios longitudinales y experimentales sobre jóvenes de 10 a 24 años. El análisis halló vínculos muy débiles entre el tiempo o la frecuencia de uso y los síntomas posteriores de depresión y ansiedad. Sus autores señalaron que esos indicadores, por sí solos, explican una parte mínima de las diferencias observadas y no permiten atribuir a las redes sociales una relación causal única.

Por eso, identificar un uso problemático exige atender a situaciones concretas. La American Psychological Association incluye entre las señales relevantes la dificultad para detener el uso, la interferencia con tareas necesarias, la necesidad de permanecer conectado y la afectación de relaciones u oportunidades educativas. Son indicadores vinculados con el funcionamiento cotidiano, no con la edad que figura en un perfil.

Después de los 16 años, el foco pasa por el contenido, el descanso y el acompañamiento

Un joven sonriente mira su teléfono móvil sentado a una mesa de madera en una cafetería junto a otras personas y tazas de café.
La Asociación Estadounidense de Psicología descarta una edad fija y supedita el acceso a la madurez individual y al entorno familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe técnico de 2026 de la American Academy of Pediatrics sobre ecosistemas digitales, niños y adolescentes propone analizar el impacto de las plataformas según cómo se usen y qué lugar ocupen frente al sueño, la actividad física, los vínculos presenciales y otras rutinas. La organización subraya que las imágenes idealizadas pueden afectar la autoestima o la percepción corporal de algunos adolescentes y que la relación causal entre tiempo de uso y depresión aún no está definida.

Ese enfoque desplaza el debate desde una prohibición total hacia preguntas más específicas: qué contenidos aparecen con frecuencia, si hay hostigamiento o presión por la imagen, si la conexión desplaza el descanso y si la actividad digital ofrece apoyo o, por el contrario, aumenta el aislamiento. La American Academy of Pediatrics también plantea que las conversaciones continuas sobre la vida digital permiten detectar experiencias que generan malestar sin convertir el control de la pantalla en la única respuesta.

Qué observar en el uso de redes sociales después de los 16 años

La edad puede servir como una referencia regulatoria, pero la salud mental en redes sociales requiere una mirada que incluya la comparación, el descanso, el tipo de interacción y la capacidad de pedir apoyo. Más que contar únicamente las horas de conexión, conviene observar si el uso desplaza el sueño, la escuela, la actividad física o los vínculos presenciales.

También es relevante prestar atención a la dificultad persistente para desconectarse, a la exposición reiterada a contenidos que generan malestar o presión por la apariencia y a los cambios sostenidos en el estado de ánimo. Cuando esas situaciones interfieren con la vida cotidiana, la consulta con un profesional de salud puede ayudar a evaluar el caso en su contexto.

La evidencia disponible no permite afirmar que todas las redes sociales produzcan el mismo efecto ni que todos los adolescentes enfrenten los mismos riesgos. Después de los 16 años, el bienestar digital depende de factores que una restricción etaria, por sí sola, no alcanza a resolver.

Temas Relacionados

redes socialessalud mentalAdolescentesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El exceso de entrenamiento puede alterar la química del cerebro: qué halló un estudio sobre la dopamina y el descanso

Un estudio con ratones detectó niveles elevados del neurotransmisor durante hasta 48 horas de descanso; los autores advierten que aún falta comprobar el mecanismo en humanos

El exceso de entrenamiento puede alterar la química del cerebro: qué halló un estudio sobre la dopamina y el descanso

La NASA dio un paso clave para enviar astronautas a Marte: cómo fue la misión de prueba

Cuatro voluntarios completaron 378 días de aislamiento en un hábitat de Houston, con recursos limitados, comunicaciones demoradas y tareas diseñadas para simular un viaje espacial de larga duración

La NASA dio un paso clave para enviar astronautas a Marte: cómo fue la misión de prueba

De hospitales al subte y las cloacas: identificaron más de 40 mil virus nuevos ocultos en 102 ciudades del mundo

El mayor relevamiento de virus urbanos de la historia encontró que la diversidad viral relevada supera todo lo que se había calculado. La mayoría de las especies halladas infecta bacterias, no personas

De hospitales al subte y las cloacas: identificaron más de 40 mil virus nuevos ocultos en 102 ciudades del mundo

Cuando la presión manda: por qué algunos deportistas brillan en momentos decisivos mientras otros se derrumban

Una investigación de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia, realizada junto a especialistas de Nueva Zelanda, plantea un enfoque científico inédito para entender ese contraste de rendimiento

Cuando la presión manda: por qué algunos deportistas brillan en momentos decisivos mientras otros se derrumban

Qué ven quienes estuvieron cerca de morir, según un nuevo estudio

Una investigación publicada en Frontiers in Psychology reunió dibujos y testimonios de 50 participantes y clasificó 108 reconstrucciones en cuatro configuraciones espaciales distintas. Los detalles

Qué ven quienes estuvieron cerca de morir, según un nuevo estudio

DEPORTES

Imágenes exclusivas de las obras en el Autódromo de Buenos Aires: los dos detalles reveladores para encaminar la vuelta de la Fórmula 1

Imágenes exclusivas de las obras en el Autódromo de Buenos Aires: los dos detalles reveladores para encaminar la vuelta de la Fórmula 1

La leyenda de Alemania que elogió la carrera de Messi en la Selección y cambió de opinión sobre su debate con Maradona tras Qatar

Murió un futbolista en un accidente de tránsito horas después de consagrarse campeón de la liga local

Imágenes reveladoras sobre la sanción a Colapinto en el GP de México de F1: el video que expone al reglamento y abrió el debate

Los tenistas argentinos invaden los Challenger de Villa María y Costa do Sauípe

TELESHOW

Se conocieron las ocho finalistas de Popstars: quiénes quedaron a un paso de conformar Chapeaux

Se conocieron las ocho finalistas de Popstars: quiénes quedaron a un paso de conformar Chapeaux

La emotiva carta de Georgina Barbarossa a su marido a 25 años de su asesinato: los mensajes de Moria Casán y Carmen Barbieri

Nació Jazmín, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella: “Se agrandó el corazón”

El extraño mensaje de Emanuel Ortega cuando le preguntaron si su separación de Julieta Prandi es definitiva

El gesto de la China Suárez con Lali Espósito tras el casamiento que no pasó inadvertido

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido y Francia liderarán este mes en Polonia las primeras maniobras de la fuerza multinacional creada para apoyar a Ucrania

Reino Unido y Francia liderarán este mes en Polonia las primeras maniobras de la fuerza multinacional creada para apoyar a Ucrania

Estados Unidos destacó progresos en las negociaciones con Irán para evitar una nueva escalada de violencia en Medio Oriente

El régimen norcoreano probó misiles de crucero con capacidad para destruir áreas de hasta seis hectáreas en medio de la tensión regional

Amnistía Internacional pide la excarcelación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez, a quien califica de presa de conciencia

El laberinto infinito de la retraducción: del chino que inventó su propio Quijote al enojo de Mark Twain y la fascinación de Borges