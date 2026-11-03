Estados Unidos destacó progresos en las negociaciones con Irán para evitar una nueva escalada de violencia en Medio Oriente

El vicepresidente de EEUU, JD Vance (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que existen avances en las negociaciones con Irán para evitar una reanudación de las hostilidades, mientras Teherán informó de consultas diplomáticas “intensas” y manifestó su disposición a reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días, siempre que Washington acepte una serie de condiciones. Las señales de acercamiento coincidieron con la víspera de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano busca conservar el control del Congreso.

“Un acuerdo con Irán podría producirse”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social. “Irán quiere un acuerdo lo antes posible”, agregó el mandatario, en referencia a los contactos que mantienen ambos países a través de intermediarios. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también expresó su optimismo sobre las posibilidades de alcanzar un entendimiento y sostuvo que las conversaciones registraron progresos.

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Sin embargo, las señales diplomáticas quedaron bajo incertidumbre horas después de que el diario The Wall Street Journal informara que Estados Unidos había atacado la isla iraní de Qeshm, la mayor del estrecho de Ormuz. La publicación, que citó a funcionarios estadounidenses anónimos, describió la operación como la más reciente de una serie de acciones militares limitadas y secretas contra la República Islámica.

Los medios estatales iraníes informaron de cinco explosiones en rápida sucesión en la isla. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia AFP sobre el reporte.

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La posibilidad de un entendimiento entre Washington y Teherán también tuvo repercusiones en los mercados energéticos. Antes de la difusión de la información sobre el presunto ataque, los precios internacionales del petróleo cayeron más de un 7% durante la jornada del lunes, impulsados por las expectativas de un posible final del conflicto, que ya lleva ocho meses.

Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam (Omán), el 2 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

El canciller iraní, Abbas Araqchi, confirmó que su país mantiene conversaciones indirectas con Washington mediante mediadores y describió como intensas las consultas diplomáticas ante la gravedad de la situación.

“Teniendo en cuenta la sensibilidad y la gravedad de la situación actual, las consultas y deliberaciones son muy intensas”, declaró el funcionario, quien destacó “el papel de mediación muy activo” de Qatar y Pakistán.

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En paralelo, un alto responsable iraní señaló que Teherán está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, siempre que Estados Unidos acepte la lista de demandas presentada por la República Islámica. La vía marítima constituye un paso estratégico para las exportaciones energéticas del Golfo y su cierre afecta el tránsito comercial de la región.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también se refirió a los contactos y afirmó que tanto él como Trump mantienen expectativas positivas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

“Sin duda hemos logrado algunos avances. Veremos si podemos lograr otros más”, declaró a periodistas.

La propuesta iraní se produce después de que, en septiembre, Teherán presentara a través de Catar un plan de siete días para restablecer la circulación por el estrecho. Trump rechazó entonces la iniciativa, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar las negociaciones indirectas.

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El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqhaei, había advertido poco antes que el resultado de las conversaciones depende de la respuesta estadounidense. “Todo depende” ahora de Washington, sostuvo, pese a que Teherán mantiene sus condiciones para permitir la reapertura de la ruta marítima.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei (REUTERS)

Entre las exigencias iraníes figuran un alto el fuego en todos los frentes de la región, el desbloqueo de sus activos depositados en el extranjero, el levantamiento de las sanciones que afectan a su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense contra sus puertos.

A esas condiciones, Araqchi sumó el domingo otro requisito durante una entrevista con la cadena Al Jazeera: que Washington acepte la “nueva ruta acordada entre Irán y Omán para el tránsito por el estrecho de Ormuz”.

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De esta manera, la propuesta iraní contempla no solo el restablecimiento de la circulación marítima, sino también modificaciones en las condiciones de tránsito y una serie de compromisos económicos y militares por parte de Estados Unidos.

(Con información de AFP)