Los tenistas argentinos invaden los Challenger de Villa María y Costa do Sauípe

Federico Coría será una de las atracciones que tenga el Challenger de Villa María

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Con la presencia de 21 tenistas argentinos en el cuadro principal, se puso en marcha una nueva edición del AAT Challenger edición Villa María que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club de Villa María. En el primer día de competencia, Nicolás Kicker, Lucio Ratti y Carlos Zárate debutaron con un triunfo.

La gira sudamericana continúa su marcha en el tramo final de la temporada, en el que los jugadores buscan sumar la mayor cantidad de puntos posibles con la mira puesta en 2027. En ese contexto, la disputa por la Beca Galperin al Mérito 2026 sumó un nuevo capítulo en el certamen. Carlos Zárate y Lautaro Ratti, dos de los principales aspirantes al reconocimiento, avanzaron a los octavos de final y siguen en carrera por el beneficio que distingue a los tenistas de hasta 22 años que más puntos ATP consiguen en torneos disputados en el país.

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Zárate (341°), de 21 años y oriundo de Corrientes, se impuso ante Gonzalo Villanueva (325°) por 6-3 y 7-6 (5). Con este resultado, se mantiene al frente de la clasificación con 89 puntos. Por su parte, Ratti (371°), de 22 años y nacido en Lobos, consiguió una victoria importante ante Máximo Zeitune (516°), uno de sus perseguidores directos en la disputa por la beca. El bonaerense ganó por 6-4, 4-6 y 6-3 y cuenta con 34 unidades, contra las 25 de su rival.

Por su parte, Nicolás Kicker (340°) uno de los jugadores más experimentados que se presenta en tierras cordobesas, venció al brasileño Bruno Fernández (553°) por 6-4, 3-6 y 6-1.

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Para este martes, se espera por la presencia de Federico Coria (831°) que enfrentará a Ivan Dreycopp (1461°), proveniente de la clasificación. El porteño de 23 años que debutará en este tipo de competencias se formó en el Club Harrods Gath & Chaves, tuvo un paso por el tenis universitario, en la Universidad de Charlotte, donde se graduó en mayo de este año.

Además, la jornada contará con la participación de otros argentinos. Juan Ignacio Gallego (1198°) se medirá con el español Oriol Roca Batalla (290°), Juan Manuel La Serna (254°) con Mateo Del Pino (342°) y Valerio Aboian (258°) con el mexicano Alan Magadan (496°). Por su parte, Dante Pagani (1026°) jugará ante el boliviano Murkel Dellien (330°), mientras que Juan Estévez (357°) tendrá como rival al japonés Ryo Tabata (934°). Valentino Grippo (1205°) se enfrentará a Genaro Olivieri (257°).

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Ignacio Monzón (578°) hará lo propio ante el italoargentino Franco Agamenone (364°), Lorenzo Rodríguez (497°) se medirá con el uruguayo Federico Aguilar Cardozo (942°) y Juan Bautista Torres (314°) jugará frente al chileno Nicolás Bruna (986°).

Presencia nacional en Brasil

Facundo Díaz Acosta será uno de los tenistas argentinos que dispute el Challenger de Costa do Sauípe

En Costa do Sauípe se disputa el Challenger 125, que también cuenta con presencia argentina. En la primera jornada de competencia, Guido Justo (186°) cayó ante el local Gustavo Heide (112°) por 7-6 (6) y 7-6 (4).

Facundo Díaz Acosta, primer preclasificado, debutará ante el local Matheus Pucinelli De Almeida (197°). El argentino alcanzó esta temporada seis títulos en la categoría, en Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán, San Marino y Sevilla, resultados que le permitieron regresar al Top 100. Actualmente ocupa el puesto 72 del ranking mundial.

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Camilo Ugo Carabelli (81°) partirá como segundo preclasificado. El porteño viene de protagonizar un hecho poco habitual en el circuito al tomar la decisión de abandonar su partido de cuartos de final en Guayaquil ante el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (177°), cuando el marcador estaba 5-5 en el primer set. El argentino expresó su disconformidad con las condiciones de las canchas y consideró que podían poner en riesgo su estado físico.

En la primera ronda, el Brujo se enfrentará con el español Nikolas Sanchez Izquierdo (151°), quien este año fue blanco de acusaciones por parte de apostadores durante el Challenger de Rosario, antes de salir a la cancha para enfrentarse con el argentino Valerio Aboian (258°). En aquel encuentro, el español terminó cayendo en sets corridos.

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Francisco Comesaña (135°) se presenta en Brasil con el deseo de recuperar terreno perdido. En la primera fase, tendrá un encuentro complicado ante el italiano Marco Cecchinato (183°). Además, el correntino Lautaro Midón (185°) espera por el brasileño Lucas Andrade Da Silva (581°) y Santiago Rodríguez Taverna (423°) superó la clasificación y ahora irá ante el nacido en Recife Joao Lucas Reis Da Silva (177°).