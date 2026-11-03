La NASA dio un paso clave para enviar astronautas a Marte: cómo fue la misión de prueba

Cuatro voluntarios completaron una simulación de 378 días en un hábitat de la NASA para estudiar la vida en Marte. (NASA/James Blair)

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Cuatro voluntarios salieron el 31 de octubre de 2026 de un hábitat de la NASA en Houston, después de vivir allí durante 378 días. El aislamiento formó parte de la segunda misión de CHAPEA, un experimento que buscó entender cómo podría vivir y trabajar una tripulación humana durante un viaje a Marte.

Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery y James Spicer ingresaron el 19 de octubre de 2025 al hábitat, ubicado en el Centro Espacial Johnson de la NASA. La instalación, construida con impresión 3D, tiene 158 metros cuadrados. Allí simularon las limitaciones de una misión marciana: poco espacio, recursos limitados, aislamiento y comunicaciones lentas con la Tierra.

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Al salir, los cuatro posaron juntos afuera por primera vez en más de un año. Con eso terminó la etapa de confinamiento de la Misión 2, aunque las tareas del experimento continuaron con estudios y entrevistas a los participantes.

Durante los 378 días, los voluntarios tuvieron que cultivar parte de sus alimentos, cuidar los suministros, hacer ejercicio, mantener el hábitat y realizar experimentos científicos. También hicieron caminatas espaciales simuladas en un terreno preparado para parecerse al suelo marciano.

El Programa de Investigación Humana analiza el impacto físico y psicológico de las expediciones espaciales prolongadas. (NASA)

Elder fue el comandante de la misión. Ellis tuvo el rol de oficial médica; Montgomery fue el oficial científico y Spicer, el ingeniero de vuelo.

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La comunicación con familiares se hizo solo por correo electrónico. Los mensajes tuvieron una demora de hasta 45 minutos por trayecto, un tiempo similar al que puede haber entre la Tierra y Marte. Por ese motivo, la tripulación no pudo pedir ayuda ni hacer consultas en tiempo real al centro de control. Debía resolver muchas situaciones por su cuenta.

La NASA estudió cómo esa demora, el aislamiento y los recursos disponibles afectaron el trabajo diario del grupo. En particular, cómo la alimentación y el ejercicio influyeron en la capacidad de cumplir tareas, como las actividades extravehiculares simuladas.

Grace Douglas, investigadora principal de CHAPEA, destacó el trabajo de los cuatro integrantes. “Estamos extremadamente orgullosos de la tripulación por su compromiso y sus logros durante el último año en una misión tan exigente y de ritmo tan intenso”, afirmó. Douglas también dijo que el equipo del programa esperaba recibir y felicitar personalmente a los voluntarios cuando salieran del hábitat.

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La instalación impresa en tres dimensiones cuenta con una superficie de 158 metros cuadrados en el Centro Espacial Johnson. (NASA/Bill Stafford)

Después del encierro, comenzaron dos semanas de estudios

Tras el reencuentro con sus familias, Elder, Ellis, Montgomery y Spicer comenzaron dos semanas de evaluaciones y sesiones informativas con científicos de la NASA. Esa parte también es importante para el experimento.

Los investigadores buscarán saber cómo se adaptó el grupo a una rutina aislada durante más de un año y qué necesitarían los futuros astronautas para cuidar su salud, mantener su rendimiento y sostener sus vínculos con la Tierra en viajes largos.

Michael Stenger, científico jefe del Programa de Investigación Humana (HRP) de la NASA, explicó que la misión aportó datos sobre las necesidades de las expediciones de un año. “Esta misión fue increíblemente valiosa para empezar a enseñarnos cómo entender los requisitos de misiones de un año, incluida la atención médica y psicológica, a través de demoras en las comunicaciones”, señaló.

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Según Stenger, el experimento combina un escenario parecido al de una misión espacial con mediciones físicas, psicológicas y de rendimiento. La información servirá para planificar una base lunar y las futuras misiones hacia Marte.

La NASA recopiló información del experimento CHAPEA con el fin de proyectar futuras misiones del programa Artemis a la Luna y Marte. (EFE/SIPA/ais/Archivo)

La NASA relaciona estos estudios con Artemis, su programa para investigar cómo afecta el espacio profundo a las personas y avanzar hacia una presencia permanente en la Luna antes de intentar llegar a Marte.

La primera misión de CHAPEA también duró 378 días

La Misión 2 fue el segundo confinamiento de CHAPEA en este hábitat. La primera misión comenzó el 25 de junio de 2023 y terminó el 6 de julio de 2024, también después de 378 días.

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La primera tripulación estuvo integrada por Kelly Haston, comandante; Ross Brockwell, ingeniero de vuelo; Anca Selariu, oficial científica; y Nathan Jones, oficial médico. Ese grupo también cultivó vegetales, hizo caminatas espaciales simuladas, mantuvo el hábitat y realizó experimentos.

Los integrantes de la Misión 2 cumplieron un año dentro de la instalación el 19 de octubre de 2026 y permanecieron allí 12 días más, hasta el 31 de octubre. El HRP desarrolla métodos y tecnologías para que los viajes espaciales tripulados sean seguros y productivos. Para eso estudia lo que ocurre con el cuerpo y el comportamiento humano en laboratorios, simulaciones terrestres como CHAPEA, misiones comerciales, la Estación Espacial Internacional y las expediciones de Artemis.

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Con la salida de la segunda tripulación terminó el confinamiento. Ahora la NASA analizará los datos reunidos para preparar futuras misiones a la Luna y Marte.