Las fotos oficiales del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices” (Instagram)

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Lali Espósito compartió este domingo las primeras imágenes oficiales de su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en una antigua casona de San Telmo.

La cantante publicó una serie de fotografías en sus redes sociales acompañadas de un mensaje breve: “Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”.

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La pareja compartió un momento de complicidad bajo el dosel de tul y encaje que decoró el altar

Las imágenes muestran distintos momentos de la romántica jornada, desde la ceremonia hasta la fiesta. En una de ellas, la pareja posa frente a un ventanal con estructura de hierro, ella con un vestido satinado de breteles finos y espalda descubierta, acompañado de un largo velo de encaje, y él con un traje beige cruzado y una rosa negra en la solapa. En otra postal, ambos se abrazan y sonríen bajo un dosel de tul y encaje que enmarcó la ceremonia, rodeados de setos verdes recortados con prolijidad.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat posaron junto a una columna del predio, rodeados de la vegetación que decoró la locación

Otras fotos capturan el momento de la firma: la artista y el conductor posan con gesto de sorpresa frente a una pequeña mesa redonda donde se encontraba el libro de actas, mientras él levanta la mano en señal de festejo. También se los ve bailando bajo el mismo dosel, con el ramo en la mano de la novia, en una escena de la ceremonia al aire libre que antecedió al festejo bajo techo.

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Los recién casados bailaron bajo el mismo dosel que horas antes había sido escenario de la ceremonia

La fiesta, ya en el interior de la casona, dejó otras dos imágenes que circularon con fuerza entre los seguidores de la pareja. En una, la cantante aparece sentada sobre los hombros del conductor de Gelatina mientras sirve una botella de espumante sobre una torre de copas, ambos con anteojos de sol puestos pese al interior en penumbras. La segunda repite la postura, esta vez frente a una torta de varios pisos cubierta de volados de tela color crema, que la artista corta con un cuchillo desde su posición elevada. El entorno de la fiesta, con paredes antiguas de pintura descascarada y mobiliario de estilo clásico, reforzó la estética íntima y despojada que la pareja eligió para el festejo.

Lali Espósito cortó la torta de varios pisos desde los hombros de Pedro Rosemblat, en otro de los momentos distendidos de la noche

El casamiento se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y con escasa información que trascendió en el momento. Hasta la publicación de estas fotos, la única imagen conocida del evento había sido una toma aérea captada por un vecino de la zona, que mostraba a la pareja en el patio de la casona. La decisión de mantener la celebración alejada de la exposición mediática contrastó con la repercusión que generó apenas se conocieron los primeros detalles.

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La pareja posó con gesto de sorpresa durante la firma del acta, bajo el dosel de tul que enmarcó la ceremonia

Uno de los datos que más atención despertó en las horas posteriores a la boda fue la identidad de quien ofició la ceremonia. Se trató de Martín Rechimuzzi, actor, politólogo y amigo cercano de ambos, que reveló su participación a través de sus propias redes sociales. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió junto a una foto en la que mostró el traje gris de tres piezas que eligió para la ocasión, compuesto por saco, chaleco, camisa blanca y corbata oscura estampada, con un boutonnière floral en la solapa y gafas de sol.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat posaron de la mano frente a un ventanal de hierro, antes de ingresar a la ceremonia

Lali Espósito sirve espumante sobre una torre de copas mientras es sostenida en hombros por Pedro Rosemblat durante el festejo en San Telmo

La casona de San Telmo elegida para la celebración combinó dos ambientes bien diferenciados a lo largo de la jornada: un patio exterior con setos recortados, columnas de piedra y un dosel de tul y encaje que sirvió de marco para la ceremonia, y un salón interior de paredes antiguas con pintura descascarada, que funcionó como escenario para la fiesta y el corte de la torta. La elección de una propiedad con esas características reforzó la estética íntima que los novios buscaron para el festejo, alejada de los salones tradicionales y con un fuerte componente histórico en cada rincón del lugar.

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