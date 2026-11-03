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Murió un futbolista en un accidente de tránsito horas después de consagrarse campeón de la liga local

Bruno Ponti de 24 años falleció tras el accidente en la ruta provincial 93, entre Chañar Ladeado y Berabevú. Era integrante del Club Atlético Chañarense reciente campeón de la Liga Interprovincial tras imponerse por penales ante Independiente

Un hombre joven viste una camiseta blanca y azul de fútbol mientras permanece de pie en un campo deportivo al aire libre
El futbolista Bruno Ponti falleció a los 24 años en un accidente vial sobre la ruta provincial 93 de Santa Fe. (Aire)
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La celebración por un campeonato conseguido el domingo terminó pocas horas después con la muerte de Bruno Ponti en un accidente de tránsito. El futbolista de 24 años, integrante de Club Atlético Chañarense, falleció durante la madrugada de este lunes en la ruta provincial 93, en el sur de Santa Fe.

Ponti había formado parte del plantel que obtuvo el título de la Liga Interprovincial luego de imponerse por penales ante Independiente. Antes del siniestro, el joven había compartido en sus redes sociales imágenes de los festejos con sus compañeros, allegados y seguidores del club.

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De acuerdo con lo informado por el portal Aire de Santa Fe, el accidente ocurrió cerca de las 4:30 en el tramo de la ruta que conecta las localidades de Chañar Ladeado y Berabevú. El jugador viajaba solo en un Chevrolet Corsa, cuando el vehículo se salió de la calzada y volcó por motivos que permanecen bajo investigación.

Las circunstancias que llevaron al despiste todavía no fueron establecidas. La investigación deberá determinar cómo se produjo la pérdida de control y la secuencia previa al vuelco. Hasta el momento, la información disponible indica que no había otros ocupantes dentro del vehículo.

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Cuando los efectivos acudieron al lugar para intervenir en el operativo, encontraron al futbolista fuera del automóvil, sobre la banquina. El joven murió en el lugar del accidente, según los primeros informes difundidos tras el hecho.

La noticia comenzó a circular durante la mañana y causó repercusión en las localidades vinculadas a la Liga Interprovincial.

Ese mismo domingo, el Club Atlético Chañarense había conseguido el campeonato de la Liga Interprovincial tras vencer por penales a Independiente. Ponti integraba el equipo campeón y había participado de los festejos que siguieron a la definición.

Los efectivos policiales hallaron a la víctima sobre la banquina tras el vuelco del Chevrolet Corsa.
Los efectivos policiales hallaron a la víctima sobre la banquina tras el vuelco del Chevrolet Corsa.

Chañarense despidió a Ponti a través de sus redes sociales. La publicación recibió numerosos comentarios de acompañamiento destinados a la familia del jugador, sus amigos y el plantel del que formaba parte.

Entre los mensajes publicados por usuarios en la cuenta del club figuró: “Qué noticia tan desoladora. Que en paz descanses, guerrero. Fuerzas para todos sus seres queridos”. Otro comentario expresó: “Acompaño en sentimiento a toda la familia merengue en este tan difícil momento para todos”.

También hubo publicaciones que recordaron el aporte del futbolista durante la campaña que terminó con el campeonato. “Gracias por dejar todo en la cancha, gracias por ser parte de la alegría más linda de todos, de ser campeones. Descansá, Bruno… tipazo con todas las letras”, señaló otro de los mensajes compartidos en la despedida virtual.

Las expresiones se multiplicaron entre seguidores de Chañarense y personas relacionadas con el fútbol regional. La muerte de Bruno Ponti impactó en una comunidad que había seguido el logro deportivo del equipo apenas horas antes.

El hecho se registró en una zona rural de la provincia de Santa Fe, sobre un camino que vincula a Chañar Ladeado con Berabevú. Las autoridades que intervinieron en el operativo deberán avanzar con las actuaciones correspondientes para establecer qué originó el despiste y posterior vuelco.

Por ahora, no se informaron detalles adicionales sobre las condiciones en que se produjo el accidente ni sobre eventuales factores que puedan haber incidido.

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