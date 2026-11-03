Milei volvió a felicitar a Netanyahu y cuestionó a la izquierda internacional: “No defendemos a Israel por un capricho personal”

“Israel es el baluarte de nuestros valores”, sostuvo el Presidente durante la Noche de Celebración por Israel

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El presidente Javier Milei recibió el premio Gratitud de la Coalición Latina por Israel, realizada en la Iglesia Visión de Futuro, en Boedo, donde volvió a defender el alineamiento de la Argentina con Israel, felicitó a Benjamín Netanyahu por los resultados electorales y cuestionó a la “izquierda internacional”.

El premio fue entregado por Mario Bramnick, titular de la Coalición Latina por Israel, en reconocimiento al respaldo del Gobierno de Milei a Israel y al pueblo judío, la declaración de Jerusalén como capital israelí y el anuncio del traslado de la embajada argentina.

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Antes de referirse al conflicto en Medio Oriente, Milei celebró la próxima visita del papa León XIV al país. “Quiero usar este espacio que reúne a representantes de multiples credos y religiones para celebrar la proxima visita del papa León XIV a la Argentina. La primera desde el paso de Juan Pablo II en 1987”, expresó durante la ceremonia.

El mandatario planteó: “Este acontecimiento servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente y de los cuales emana nuestra grandeza como civilización”.

Luego, sostuvo que la visita papal reunirá a quienes comparten “una ascendencia religiosa común” y remarcó: “Habla de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca”.

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Milei se refirió al escenario político israelí y volvió a felicitar al primer ministro Benjamín Netanyahu por ser el candidato más votado. “Hoy más que nunca es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo, que le permita afrontar los desafíos de esta nueva etapa”, expresó.

El Presidente ya había saludado públicamente a Netanyahu días atrás, cuando el Likud se impuso como la fuerza más votada en los comicios, aunque sin conseguir por sí solo una mayoría para formar gobierno. En aquel mensaje, Milei afirmó que continuarían como aliados estratégicos.

Javier Milei junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien volvió a felicitar tras las elecciones legislativas en Israel

“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”, dijo al justificar el alineamiento de su Gobierno con Israel

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En ese sentido, señaló: “El terrorismo y el antisemitismo buscan romper con estos lazos y romper con nuestra confianza en los valores que nos unen. La Argentina sabe de qué habla cuando habla de terrorismo, porque lo conoce en carne propia”. Y continuó: “El atentado a la Embajada de Israel en 1992, y el de la AMIA en 1994 dejaron ciento catorce víctimas fatales inocentes. Hoy la Justicia reconoce que fueron crímenes de lesa humanidad y señala la responsabilidad de Irán y de Hezbollah”.

En ese marco, contrastó la política exterior de su administración con la que mantuvieron las gestiones anteriores a nivel nacional. “Mientras otros gobiernos firmaban un memorándum con Irán, nosotros firmamos uno con la democracia liberal de Israel”, afirmó.

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El jefe de Estado sostuvo que las organizaciones terroristas reciben apoyo político e ideológico de sectores internacionales. “Los terroristas no están solos. Cuentan con el auxilio de la izquierda internacional, que trabaja día a día para esmerilar la confianza en los gobiernos liberales y allanar el terreno para quienes desde afuera atentan contra nuestro modo de vida”, manifestó.

Javier Milei recibió el Premio Gratitud durante la Noche de Celebración por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro

Además, cuestionó los reclamos de sanciones y embargos contra Israel por sus acciones militares en el conflicto de Medio Oriente. “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales”, dijo.

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“Cuando Israel lucha por su supervivencia, piden sanciones, embargos y limitaciones. Cuando Hamas extorsiona con rehenes o cuando el terrorismo bloquea las vías navegables del mundo, ellos solo culpan a Israel o a los Estados Unidos por no ceder ante su chantaje, ante su extorsión”, añadió.

El Presidente cerró su discurso con una advertencia: “Tener en claro que quien se mete con Israel, se mete con todo Occidente y que no descansaremos ni un segundo para resguardar el tesoro de nuestra herencia civilizatoria”.