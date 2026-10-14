Ciencia

10 minutos de ejercicio diario podrían mejorar el sueño profundo, según investigadores de Texas

Investigadores de UT Austin analizaron los hábitos de actividad física y descanso de estudiantes universitarios durante varios meses y encontraron que la frecuencia del ejercicio, más que la duración, es clave para una mejor calidad del sueño

Una mujer realiza un entrenamiento en un gimnasio a la izquierda y duerme en una cama del lado derecho.
Una investigación de la Universidad de Texas en Austin siguió a estudiantes universitarios con dispositivos Fitbit durante varios meses (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una investigación de la Universidad de Texas en Austin determinó que moverse al menos 10 minutos por día puede aumentar el tiempo que las personas pasan en las etapas más profundas y restauradoras del sueño. El hallazgo, publicado en el Journal of Physical Activity & Health, cuestiona la idea de que el volumen total de ejercicio semanal es el único factor relevante para el descanso nocturno.

El estudio se basó en datos recopilados durante varios meses a través de dispositivos Fitbit que usaron estudiantes de UT Austin. El equipo analizó si la cantidad de días activos por semana influye en la calidad del descanso, y no solo el volumen acumulado. Los resultados indican que la frecuencia importa tanto como la duración.

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Ejercitarse todos los días, aunque sea poco, aumenta el sueño profundo

Infografía con texto explicativo e íconos de un corredor, una persona durmiendo, un corazón, un calendario y el logotipo de Infobae.
Conclusiones de la Universidad de Texas en Austin sobre el impacto del movimiento diario en la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes que se ejercitaron con mayor frecuencia pasaron más tiempo en el sueño no-REM, la fase que incluye el descanso profundo, esencial para la recuperación física y el funcionamiento cerebral. El investigador Chris Corral, quien codirigió el estudio, explicó que este tipo de sueño es especialmente valioso durante las primeras horas de la noche, cuando el cuerpo lleva a cabo los procesos de recuperación del día.

Por su parte, Benjamin Baird, profesor asistente de investigación en psicología del Colegio de Artes Liberales de UT Austin, describió los resultados como contundentes. “Los participantes que estuvieron más activos con más frecuencia pasaron más tiempo en esas valiosas etapas del sueño. Eso es exactamente lo que uno quiere”, afirmó.

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El umbral de actividad necesario resultó bajo. Con apenas 10 minutos de actividad física moderada a vigorosa por día —definida como el nivel en el que la respiración se acelera pero aún es posible conversar, unos 6 sobre 10 en la escala de esfuerzo— se registraron mejoras en el descanso. Incluso caminar o levantarse del asiento con frecuencia se asoció con patrones de sueño más saludables y mejor estado de ánimo al día siguiente.

Más días activos por semana se vinculan con mejor estado de ánimo al día siguiente

Una mujer con ropa deportiva hace sentadillas sosteniendo una barra con pesas mientras un hombre la observa dentro de un gimnasio.
Investigadores de UT Austin hallaron que moverse al menos 10 minutos diarios —a intensidad moderada— se asocia con un aumento del sueño no-REM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del ejercicio frecuente no se limitaron a la noche. Quienes se movían más a lo largo de la semana también tendían a sentirse más energizados y con menos estrés al día siguiente. “Vimos que más sueño no-REM se asoció con mejor estado de ánimo y más energía al otro día”, señaló Baird.

El sueño profundo interviene en procesos de memoria, regulación emocional y salud general. Corral describió el descanso como el momento en que el cerebro almacena recuerdos, elimina residuos metabólicos y se reinicia. “Un mejor sueño significa mejor salud cerebral y, potencialmente, menores riesgos de enfermedades crónicas y depresión”, sostuvo.

La particularidad del trabajo es que no se realizó en un laboratorio controlado, sino que siguió a los participantes en sus condiciones habituales de vida durante meses. Eso permitió observar cómo los hábitos cotidianos de movimiento —variables en intensidad y horario— se relacionan con el sueño real.

Los resultados desafían las guías actuales de salud pública sobre actividad física

Una mujer en ropa deportiva sostiene una raqueta sentada en un banco de madera junto a pelotas dispersas sobre la tierra batida.
La investigación observacional de la Universidad de Texas en Austin cuestiona que el volumen total semanal sea el único factor relevante para el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones vigentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican unos 150 minutos de actividad moderada por semana, pero no especifican cómo distribuirlos. Bajo esas pautas, concentrar toda la actividad en el fin de semana —el llamado patrón “guerrero del fin de semana”— es una opción válida.

Los resultados de UT Austin sugieren que repartir el movimiento a lo largo de los siete días ofrece ventajas particulares para el sueño. “Nuestros resultados sugieren que el movimiento diario puede ser mejor para el sueño que hacerlo todo el fin de semana”, indicó Corral. Las guías actuales no contemplan la frecuencia como un factor relevante para la salud del sueño y que este tipo de datos abre la discusión sobre si deberían actualizarse.

El equipo planea extender la investigación a una población más amplia y diversa, más allá de los estudiantes universitarios, a través del estudio de cohorte de cinco años Whole Communities–Whole Health de UT Austin. El objetivo es determinar si los mismos patrones se repiten en personas de distintas edades y niveles de actividad.

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