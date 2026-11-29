La expareja de L-Gante está esperando a su segundo hijo e hizo una fiesta para dar a conocer la noticia del género (Video: Instagram)

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Tamara Báez transita uno de los períodos más felices de su vida: la expareja de L-Gante espera a su segundo hijo, producto de su vínculo con Thiago Martínez, quien es su pareja desde hace varios años. Si bien la influencer compartió en redes sociales distintos detalles de la gestación, todavía mantenía un dato bajo reserva. Para resolver esa incógnita, Báez y Martínez convocaron el sábado por la tarde a familiares y amigos a una fiesta de revelación de género realizada en un parque con pileta.

Una escultura de elefante blanco a tamaño real fue el elemento central de la decoración. El animal levantaba la trompa hacia una sombrilla de tela crema con flecos, mientras detrás se veía un número “2” blanco, en referencia al segundo hijo de la pareja. Un arco de globos blancos, esferas ornamentales —una jaspeada en tonos rosados y otra lisa—, la pileta y un arco adicional de balloon junto a la vivienda completaban el espacio.

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Para la ocasión también se instaló un teléfono antiguo de estética vintage, crema y con herrajes dorados, sobre una base del mismo color con relieves decorativos y un pedestal de vidrio. Junto al objeto figuraba la leyenda: “el teléfono para hablarle al bebé”, acompañada por un corazón blanco y destellos como íconos. El rincón, que además sirvió como fondo para fotos, llevaba la inscripción “Telephone” en letras blancas sobre un arco de esferas plateadas y guirnaldas florales.

Una ambientación con figuras decorativas blancas adorna el jardín para la fiesta de revelación de género vinculada a Tamara Báez.

Un teléfono de estilo antiguo se integró a la decoración

Jamaica, la hija de Báez y L-Gante fue una de las grandes protagonistas de la noche

Un ramo de flores blancas formado por lirios, alstroemerias y nomeolvides se incorporó a la celebración. Estaba envuelto en papel crema con ondas y lunares plateados, y alguien lo sostenía con el brazo extendido, dejando ver un tatuaje en la muñeca, frente a una puerta de vidrio cuya inscripción parcial comenzaba con “¡Que es...”.

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Antes de la instancia principal, los invitados hicieron pronósticos mediante una dinámica. El cartel “Deja tu voto” separaba dos columnas, “Nene” y “Nena”, que reunían decenas de stickers de body celestes y rosas para que los presentes anticiparan, al pegarlos, el sexo del bebé. La jornada incluyó también otros juegos organizados para animar la espera, mientras una mesa dulce con distintas preparaciones completó la celebración.

Jamaica, la hija de Tamara Báez y L-Gante, asistió al festejo con ropa blanca y posó sonriente con las manos en forma de garra. En su vestido tenía pegado un cartel rosa con la palabra “GIRL”, que reveló el resultado antes del momento central de la fiesta. La nena se fotografió al lado de un recorte de cartón con la silueta de un cachorro de tigre blanco, decorado con un estampado floral en el cuerpo, bajo la sombrilla crema que también encabezaba la ornamentación principal.

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Tamara eligió una torta de cuatro niveles decorado con motivos florales y figuras de animales

El tierno momento de Báez con Thiago

Este es el segundo hijo de Tamara, pero el primero de Thiago

La torta de cuatro pisos ocupó el centro del festejo. Tanto la base como el nivel superior presentaban flores lilas sobre fondo blanco; el piso intermedio, íntegramente blanco, mostraba la frase dorada “Boy or Girl”. En la parte superior se reunían animales en relieve rosado —un elefante, una jirafa y un cachorro de tigre—, hojas verdes, un moño blanco y un signo de interrogación dorado. Una cinta marrón rodeaba, además, la base de cada nivel.

Las mesas fueron decoradas con peluches tejidos al crochet. En una de ellas había un elefante blanco de lana junto a servilletas blancas plegadas con un anillo negro, platos de estampado floral y copas de agua y vino. Otra mesa, señalada con el cartel “Mesa 5”, tenía un león blanco tejido con una melena de hilo, ubicado junto a un arreglo de alstroemerias y nomeolvides, mientras al fondo conversaban otros invitados.

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Durante la jornada, Báez y Martínez compartieron un momento de pareja a través de una selfie: se mostraron abrazados y sonrientes, cerca de la cámara. Él llevaba tatuajes visibles en cuello y brazos, piercings y una remera blanca; ella lucía vestido blanco, gargantilla y el cabello suelto.

Los invitados dejaron sus votos

El regalo que se llevaron los invitados

Un centro de mesa con flores blancas y un león de ganchillo decora la reunión (Instagram)

Luego, ambos se tomaron otra foto ante el signo de interrogación gigante de la ambientación, rodeado por esferas blancas y rosadas. Báez y Martínez se besan en la imagen y entrelazan las manos para formar un corazón sobre el vientre de ella. La postal fue publicada con el texto “Mamita hermosa”, un emoji de corazón rojo y otro de una carita con ojos de corazones.

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También hubo una imagen grupal frente al fondo del teléfono vintage. Báez y Martínez, vestidos de blanco —el código de vestimenta convocado para la ocasión—, aparecen abrazados con tres amigas que llevaban el mismo atuendo, en una pose que dejó visible la panza de embarazo de la influencer.

Al finalizar la jornada, cada invitado recibió como recuerdo una tarjeta titulada “Mi revelación”, con un pequeño chocolate dorado pegado y el mensaje: “Gracias por compartir este momento tan especial”.