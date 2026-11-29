La Policía Nacional Civil capturó a Helen H. en una vivienda de San Miguel con armas de fuego, droga y dinero en efectivo. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

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Una mujer identificada como Helen H. fue capturada en flagrancia durante un allanamiento en su vivienda ubicada en el departamento de San Miguel, donde las autoridades encontraron dos fusiles calibre 5.56, varias porciones de cocaína, cigarrillos de contrabando, dinero en efectivo y celulares.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó este sábado que el procedimiento formó parte de una investigación que derivó en varios registros y en una segunda etapa de allanamientos, activada después de la detención de la citada mujer.

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Según la información oficial, la captura tuvo lugar con participación de la Policía Nacional Civil (PNC) y el apoyo de binomios desplegados en los operativos.

Durante el registro en la vivienda, los agentes incautaron armas que suelen utilizar munición de alta velocidad. Además, encontraron 66 porciones de cocaína, de acuerdo con el detalle divulgado por Villatoro.

El inventario de objetos decomisados incluyó también 60 cajetillas de cigarrillos de contrabando, más de USD 8,700 en efectivo y varios teléfonos.

Los agentes policiales incautaron dos fusiles calibre 5.56 y más de USD 8,700 durante el primer registro. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

Por su parte, Villatoro señaló que la investigación permitió ubicar a la sospechosa y ejecutar una serie de allanamientos. “Ya no dejamos nada al azar. Posterior a la captura, activamos la segunda fase de allanamientos”, afirmó el funcionario en un comunicado sobre el operativo.

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El ministro sostuvo que estos operativos buscan impedir que el territorio sea utilizado para actividades ilegales vinculadas con el comercio de estupefacientes, la tenencia de armas y el contrabando. “Seguimos golpeando de manera contundente el tráfico de drogas y cerrando el paso a quienes intentan utilizar nuestro territorio para realizar actividades ilícitas”, indicó por medio de sus redes sociales.

La Fiscalía anunció una segunda fase de registros tras la detención inicial

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) difundió información en la misma línea y sostuvo que los procedimientos posteriores a la captura permitieron la detención de Iván S.

Tanto a Iván S. como Helen H. les atribuyeron el delito de tráfico ilícito, por el cual deberán enfrentar un proceso judicial. La imputación será evaluada por los tribunales competentes, que definirán su situación procesal y una eventual pena conforme a la legislación vigente.

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Posteriormente, la FGR informó que las autoridades realizaron diligencias en dos viviendas y dos comercios relacionados con el imputado. Durante los procedimientos, decomisaron dos fusiles, cinco cargadores con municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintas porciones de droga.

La Fiscalía General de la República ordenó la captura de Iván S. bajo la acusación del delito de tráfico ilícito. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Los objetos quedarán bajo análisis de las autoridades

La investigación continuará con el análisis de los teléfonos celulares, el dinero, las armas y las sustancias decomisadas. Estos elementos podrán ser incorporados como prueba en el expediente judicial, junto con las actas de los allanamientos y los informes elaborados por la Policía Nacional Civil.

Las autoridades tampoco informaron si los fusiles estaban registrados, si habían sido utilizados en otros delitos o si la droga tenía como destino la distribución local. Esos aspectos quedarán sujetos a las pericias y a las actuaciones que realicen la Fiscalía y los investigadores asignados al caso.

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