Se observa una bandera suiza en el edificio del Parlamento suizo (Bundeshaus) en Berna, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse/Archvio)

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Suiza vota este domingo un referéndum sobre la flexibilización de las restricciones a las exportaciones de armas, una propuesta que enfrenta la tradición de neutralidad del país con los planteos de seguridad surgidos tras la invasión rusa de Ucrania.

La normativa vigente impide que el país exporte armamento a Estados involucrados en conflictos armados y, además, los compradores deben consultar a las autoridades suizas si pretenden transferir armas fabricadas en Suiza a un tercer país.

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El Gobierno sostuvo que la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022 modificó el escenario de seguridad en Europa. El Parlamento aprobó el año pasado una reducción de las restricciones, con respaldo del Ejecutivo.

Partidos de izquierda y organizaciones no gubernamentales promovieron la consulta popular dentro del sistema de democracia directa de Suiza. Los impulsores del referéndum cuestionaron que la modificación compromete la política de neutralidad del país.

La presidenta de la organización benéfica Caritas Suiza, Monika Maire-Hefti, afirmó que la enmienda “aumenta significativamente el riesgo de que las armas suizas puedan acabar indirectamente en guerras civiles o en manos de regímenes que violan la ley”. La discusión también incluye el peso de la industria armamentística suiza, que mueve miles de millones, frente a los principios humanitarios y de no participación en conflictos que el país sostiene desde hace décadas.

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El 20 de marzo de 2026, Suiza anunció la suspensión de exportaciones de armas a EEUU por su participación en la guerra de Irán (Europa Press/Archivo)

Los sectores de centro y de derecha que respaldan la reforma sostienen que la flexibilización de las exportaciones de armas permitirá preservar la competitividad de la industria suiza y mantener su participación en las cadenas internacionales de suministro. El diputado Yvan Pahud, del Partido Popular Suizo, de extrema derecha, defendió la iniciativa durante la campaña. “Mantener, dentro de nuestro territorio, los conocimientos especializados esenciales para nuestra independencia y seguridad”, afirmó.

Las tres últimas encuestas, divulgadas el 18 de noviembre, mostraron una contienda ajustada y una leve ventaja para el bloque favorable a los cambios. Los centros de votación cerrarán al mediodía, a las (11:00 GMT). La mayoría de los ciudadanos ya emitió su voto por correo y las primeras proyecciones se conocerán poco después del cierre.

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La reforma autoriza a Suiza a exportar equipamiento militar a 36 países socios, incluso si existe un conflicto internacional, siempre que esos envíos no otorguen una ventaja militar. Entre los países incluidos figuran Estados europeos, además de Argentina, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Las exportaciones de armamento de Suiza alcanzaron 948,2 millones de francos, equivalentes a USD 1.130 millones, en 2025, un aumento del 43% tras dos años de descensos.

El incremento respondió sobre todo a los envíos de municiones, vehículos blindados y repuestos hacia Alemania. De acuerdo con estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Suiza fue el vigésimo exportador mundial de armas entre 2021 y 2025, con una cuota del 0,3% del mercado global.

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Alrededor de 20 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional Suiza, cuestionaron la propuesta. Las entidades condenaron “el desmantelamiento de las principales salvaguardias que rigen las exportaciones de armas suizas”.

Una bandera suiza y una embarcación tipo «mouette», vistas desde el puente del Mont Blanc, en Ginebra, Suiza, el 18 de marzo de 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

Los críticos también advierten que la iniciativa no contempla mecanismos de respaldo para Ucrania, pese a los pedidos que varios países europeos plantearon desde la invasión rusa de 2022.

El Ministerio de Economía sostiene que las normas de neutralidad impiden a Suiza transferir armamento a Ucrania. “Dado que Suiza mantiene un embargo de material militar contra Rusia, es posible que tampoco suministre dicho material a Ucrania”, señala el comunicado oficial.

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Las transferencias indirectas de armas hacia Ucrania también continuarán sometidas a restricciones.

La jornada electoral del domingo incluirá otras tres consultas: una suba del impuesto al valor agregado para financiar el aumento de las pensiones, límites a la venta y el uso de fuegos artificiales ruidosos, y una modificación del sistema tributario aplicable a los matrimonios.

(Con información de AFP)