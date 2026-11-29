Emilia Mernes recordó sus inicios en Rombai

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A siete años de iniciar su carrera solista, Emilia Mernes acumuló hitos que incluyeron conciertos en el Movistar Arena y cuatro funciones en el estadio Vélez Sarsfield. La artista entrerriana mantiene su crecimiento en la música y, recientemente, recordó que debió teñirse de rubio el pelo para ingresar a Rombai, la banda de cumbia con la que alcanzó sus primeras presentaciones ante públicos masivos.

En una charla con Nacho Elizalde, Mernes reconstruyó cómo se produjo el contacto que la acercó al grupo uruguayo. Según contó, todo se inició a partir de una publicación en Instagram, donde fue vista por integrantes del entorno de la banda. “Abrí el Instagram, me descubre. ‘Veníte’, se queda”, relató sobre ese primer intercambio.

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La artista explicó que su madre tuvo un rol central durante esa etapa inicial. “Yo, mi mamá, me llevaba para todos lados. Me acompaña con el casting, quedo, porque claro, ‘a ver cómo canta esta piba’”, recordó. Tras la prueba, recibió la propuesta de sumarse a Rombai, aunque con una condición vinculada a la imagen que debía tener dentro de la formación.

“Vos vas a tener que tener la cabeza de rubio, porque es la rubia de Rombai”, rememoró Mernes sobre el pedido que le hicieron. Elizalde le preguntó si la exigencia había sido directa y la cantante ratificó la anécdota con una frase breve: “Tenés que ser rubia”.

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Emilia Mernes contó por qué tuvo que teñirse de rubio el pelo para sumarse a Rombai

Lejos de cuestionar el requisito, Mernes dijo que estaba dispuesta a hacerlo ante la posibilidad de integrarse a una de las bandas que concentraban la atención del género en ese momento. “Yo estaba... no paro, o sea, escuchame, Rombai era la banda del momento en ese entonces”, expresó. Y completó: “Teñime de verde, no me importa”.

La intérprete dimensionó el cambio al contrastarlo con sus experiencias previas. “Fue la oportunidad, el trampolín de mi vida, ¿me entendés?”, afirmó. Antes de aquel casting, según señaló en la conversación, cantaba versiones de otros artistas y lo hacía para su círculo cercano. “De cantar covers y cantarle a tu familia”, resumió Elizalde, una observación con la que ella coincidió al recordar ese período.

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El paso de una audición a un escenario multitudinario fue rápido. “Hago el casting. A las dos semanas, un velódromo, 12.000 personas en Uruguay”, relató Mernes. La dimensión de aquel debut le generó una reacción inmediata: “Y ahí me cagué entera. Me cagué encima. De hecho, me quedé sin voz”.

Aquella presentación se produjo antes de que la artista iniciara su camino solista y quedó asociada al comienzo de su experiencia profesional frente a públicos masivos.

La madre de Emilia Mernes la acompañó a la audición que definió su ingreso a la banda de cumbia (Instagram)

En otra de sus apariciones recientes, Emilia Mernes visitó La Revuelta, el programa de entrevistas de la Televisión Española conducido por David Broncano. Allí se refirió con humor a la distancia temporal que mantiene con Duki por compromisos laborales, al impacto de esa situación en su intimidad y a la pérdida de un juguete sexual que había comprado durante su estadía en España.

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El conductor suele consultar a sus invitados por su actividad sexual durante los últimos 30 días. Ante esa dinámica, Mernes explicó que su frecuencia había disminuido debido a los días que pasó alejada de su pareja. “Lo que pasa es que he estado distanciada por el trabajo y mantengo una relación a distancia de momento por unos días”, señaló.

La cantante aclaró que la separación era momentánea y que se debía a las obligaciones profesionales de ambos. También anticipó su regreso a la Argentina. “La libido ahora también está repartida, ¿viste? En trabajo”, agregó, aunque remarcó que su vínculo con el músico estaba bien.

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Durante el intercambio, la artista contó que había extraviado un juguete íntimo que adquirió en España. “Tenía un acompañante, o sea, un juguetito que, de hecho, lo adquirí acá en España”, dijo. Según describió, el objeto tenía forma de corazón.

Al ser consultada sobre dónde podía haberlo dejado, Mernes respondió: “En algún hotel habrá quedado, capaz”. Antes, ante la posibilidad de que su familia siguiera la entrevista, había advertido entre risas: “Espero que mis papás cambien de canal”.