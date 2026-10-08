El músculo crece durante el descanso: cuántas horas hay que dormir para favorecer su desarrollo y recuperarse mejor después de entrenar

El descanso nocturno permite al organismo reparar los tejidos exigidos durante el entrenamiento físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El progreso en el gimnasio no depende únicamente de las pesas, la dieta o los suplementos. El sueño es una parte determinante de la recuperación y el desarrollo de masa muscular, porque en ese período el organismo repara los tejidos exigidos durante el entrenamiento y regula procesos hormonales vinculados con la adaptación física.

La psicóloga y divulgadora científica Roser Gort lo resumió en una entrevista con Men’s Health: “El músculo no crece cuando entrenás, crece cuando dormís”. La afirmación apunta a un aspecto que suele quedar relegado en las rutinas: el ejercicio de fuerza inicia el estímulo, pero la recuperación permite consolidar sus efectos.

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El entrenamiento daña las fibras musculares; el descanso las repara

Un estudio con adultos jóvenes determinó que privarse del sueño reduce un 18% la síntesis proteica muscular. (Freepik)

Una sesión de fuerza somete al músculo a tensión mecánica, estrés metabólico y pequeñas alteraciones en sus fibras. Esos cambios forman parte de la señal que desencadena la adaptación al entrenamiento, aunque no equivalen por sí solos a un aumento inmediato de volumen muscular.

El organismo necesita tiempo, energía y nutrientes para reparar y remodelar el tejido. En ese proceso interviene la síntesis de proteínas musculares, mecanismo mediante el cual se renuevan estructuras dañadas y se favorece la adaptación a las cargas. La falta de sueño puede interferir con esa respuesta: un estudio realizado con 13 adultos jóvenes observó que una noche completa sin dormir redujo un 18% la síntesis proteica muscular medida después de una comida.

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Ese trabajo evaluó privación total de sueño, una condición que no representa exactamente una noche corta habitual. Sin embargo, aporta una señal sobre cómo el descanso insuficiente puede modificar el entorno fisiológico que necesita el músculo para recuperarse.

El sueño profundo y su efecto en las hormonas de recuperación

La fase N3 de sueño profundo estimula la liberación de la hormona de crecimiento requerida para la regeneración tisular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche se organizan ciclos de sueño con distintas fases. El sueño profundo, también llamado N3 o de ondas lentas, se asocia con una mayor liberación pulsátil de hormona de crecimiento, una de las sustancias relacionadas con la reparación de tejidos y el metabolismo proteico.

La relación no se limita a una hormona. Revisiones recientes describen que la restricción de sueño puede alterar el eje de hormona de crecimiento e IGF-1, elevar la actividad del cortisol, modificar la secreción de testosterona y reducir la sensibilidad a la insulina. Todos esos factores pueden volver menos favorable la recuperación después del ejercicio.

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En el experimento con adultos jóvenes, la falta total de sueño también se vinculó con un aumento del 21% del cortisol plasmático y una caída del 24% de la testosterona. Estos resultados no permiten proyectar el mismo efecto a cada persona ni a cualquier patrón de descanso, pero muestran por qué el déficit sostenido de sueño merece atención dentro de una planificación deportiva.

Fuerza, técnica y riesgo de lesiones con sueño insuficiente

El déficit continuado de sueño disminuye la precisión motora y eleva la probabilidad de sufrir lesiones deportivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación no es solo muscular. El descanso también influye en el sistema nervioso, la concentración, la coordinación y el tiempo de reacción. Cuando una persona acumula noches cortas, puede percibir más fatiga, ejecutar peor los movimientos o tener dificultades para sostener una técnica adecuada en ejercicios complejos.

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Gort advirtió que la falta de sueño reduce la precisión motora y la coordinación, una combinación que puede aumentar el riesgo de lesiones incluso con cargas conocidas. Los datos sobre rendimiento de fuerza matizan el cuadro: una revisión de 17 estudios encontró que una privación puntual de sueño tuvo efectos limitados sobre la fuerza máxima, mientras que varias noches consecutivas de restricción tendieron a reducir la producción de fuerza en movimientos multiarticulares.

Por eso, una mala noche aislada no necesariamente arruina una rutina. El problema aparece cuando el descanso insuficiente se vuelve parte de la semana y coincide con una alta carga de entrenamiento, estrés cotidiano o una alimentación deficiente.

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Entre 7 y 9 horas, la referencia para adultos

Los expertos sugieren un rango de siete a nueve horas diarias de descanso para la población adulta general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de los adultos, la recomendación general se sitúa entre 7 y 9 horas de sueño por noche. Las necesidades pueden variar según la edad, el estado de salud, el volumen de entrenamiento, los horarios laborales y la calidad real del descanso.

Las personas que entrenan con alta frecuencia o se preparan para competir pueden requerir más tiempo de recuperación. Una revisión sobre sueño y rendimiento deportivo señala que algunos atletas podrían beneficiarse de dormir cerca de nueve o diez horas, aunque no existen pautas universales que reemplacen la evaluación individual.

Más que perseguir una cifra rígida, conviene observar señales como somnolencia diurna, caída del rendimiento, cambios de humor, dolor persistente o dificultad para recuperarse entre sesiones. Si estos síntomas se mantienen, puede ser necesario revisar la carga de ejercicio y consultar a un profesional de la salud.

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Más entrenamiento sin más descanso, el error frecuente

La revisión de las horas de sueño se plantea como paso previo al incremento de las sesiones de gimnasio. (Freepik)

El error frecuente es responder al estancamiento con más volumen de trabajo: otro día de gimnasio, series adicionales o entrenamientos más intensos. Gort propone revisar primero el descanso. “Antes de añadir un día de entrenamiento, mira cuántas horas duermes”, planteó.

Mantener horarios regulares, reducir la cafeína cerca de la noche, evitar pantallas y estímulos intensos antes de acostarse y preparar un ambiente oscuro, fresco y silencioso son medidas que pueden mejorar el sueño. Para quienes buscan ganar músculo, el descanso debe formar parte de la planificación semanal con el mismo criterio que la rutina y la alimentación.