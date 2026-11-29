A través de su cuenta de X, Nasry Asfura aseguró que instruyó a las autoridades correspondientes para garantizar la atención médica de las personas heridas en el accidente. (Foto: Redes sociales)

Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó sus condolencias a los familiares de las nueve personas que murieron en el accidente de tránsito ocurrido este sábado 28 de noviembre en la Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua, y aseguró que instruyó a las autoridades para garantizar la atención médica de los sobrevivientes.

El mandatario se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde lamentó la tragedia protagonizada por un autobús de pasajeros que cayó a una hondonada de aproximadamente 100 metros, luego de colisionar con un vehículo liviano en la carretera CA-5.

PUBLICIDAD

«Expreso mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas. Mis oraciones están con ellos en este momento de profundo dolor», escribió Asfura.

Asimismo, informó que instruyó a las instituciones correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria a las personas que resultaron heridas y reconoció el trabajo de los cuerpos de socorro que participaron en las operaciones de rescate.

«Que Dios dé fortaleza y consuelo a las familias afectadas», agregó el gobernante, quien manifestó su solidaridad con los hondureños que perdieron a sus seres queridos en uno de los accidentes viales más graves registrados recientemente en el país.

PUBLICIDAD

Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, confirmó que su hermano menor, Julio César Zelaya Rosales, sobrevivió al accidente ocurrido este sábado en la carretera CA-5. (Foto: Julio Zelaya)

Hermano del alcalde capitalino sobrevivió al accidente

Entre las personas involucradas en el accidente se encontraba Julio César Zelaya Rosales, hermano menor de Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, quien confirmó que su familiar sobrevivió al percance.

El edil capitalino compartió la noticia mediante sus redes sociales, donde expresó su profundo pesar por las nueve personas que perdieron la vida y reveló que su hermano estuvo entre los ocupantes afectados por la tragedia.

«Entre los protagonistas de este triste accidente se encuentra mi hermano menor Julio César Zelaya Rosales, quien gracias a Dios se encuentra con vida», manifestó.

Zelaya describió lo ocurrido como un episodio doloroso y aseguró que ninguna familia debería atravesar una situación de esa naturaleza. También extendió sus condolencias a los parientes de las víctimas mortales y expresó su solidaridad con quienes enfrentan las consecuencias de la tragedia.

PUBLICIDAD

Julio César Zelaya Rosales viajaba entre los ocupantes afectados por el accidente del autobús interurbano que cayó a una hondonada en el departamento de Comayagua. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

«Reitero el dolor que siento, especialmente por los que perdieron la vida y extiendo mi solidaridad con sus familias», expresó el alcalde.

La confirmación de que su hermano sobrevivió generó atención entre los usuarios de redes sociales, debido a la gravedad del accidente y al elevado número de fallecidos que dejó el siniestro.

Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias en las que Julio César Zelaya Rosales resultó afectado ni sobre su condición médica.

El accidente se registró durante la mañana de este sábado en la Cuesta de la Virgen, a la altura del kilómetro 95 de la carretera CA-5, en el departamento de Comayagua.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes preliminares, un autobús interurbano de la empresa Carolina, que cubría la ruta entre Tegucigalpa y La Esperanza, colisionó con un vehículo liviano y posteriormente salió de la carretera hasta precipitarse por una hondonada de aproximadamente 100 metros.

El accidente ocurrió en la Cuesta de la Virgen, a la altura del kilómetro 95 de la carretera CA-5, uno de los principales corredores viales de Honduras. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

La caída provocó graves daños en la unidad de transporte y dejó a varios pasajeros atrapados entre los restos del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de equipos especializados de rescate.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras participó en las operaciones de emergencia mediante maniobras de extricación vehicular para liberar a las personas que quedaron atrapadas.

PUBLICIDAD

En un primer momento, la institución confirmó cuatro fallecidos, pero el balance aumentó conforme avanzaron las labores de rescate hasta alcanzar nueve víctimas mortales.

Los pasajeros que sobrevivieron y resultaron heridos fueron atendidos por los cuerpos de socorro y trasladados al Hospital Santa Teresa de Comayagua para recibir asistencia médica.

Por su parte, el presidente Asfura aseguró que las instituciones correspondientes deberán garantizar la atención de los sobrevivientes, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores necesarias y las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en la Cuesta de la Virgen.