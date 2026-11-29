El trágico hecho quedó registrado por una cámara de seguridad

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Sandra Campín Guarachi tenía 26 años, dos hijos de cinco y siete y un proyecto que recién comenzaba a tomar forma. Había llegado desde la ciudad de Sucre, Bolivia, hacía tres años, junto a su esposo, con la idea de construir una vida en la Argentina. La pareja había iniciado un emprendimiento de venta de ajo.

El 22 de octubre, mientras esperaba un pedido de bolsas en el Mercado Central, un acoplado que estaba desenganchado comenzó a bajar por una pendiente y aplastó a la joven. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del predio ubicado en Tapiales.

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Sandra había ingresado al mercado con su esposo y sus dos hijos. Iban en una Renault Kangoo para retirar mercadería del emprendimiento. El vehículo quedó estacionado detrás del acoplado, que ya no estaba unido al camión y se encontraba sobre una pendiente, en la playa de la nave 6.

Las imágenes muestran que, cerca de las 21:10, el acoplado se desplazó cuesta abajo, sin intervención de terceros. La joven había bajado de la Kangoo y quedó en su trayectoria. El vehículo de gran porte la arrolló y empujó al utilitario varios metros.

Tras el impacto, trabajadores de la zona alertaron a los encargados de seguridad. Una ambulancia llegó poco después, pero los médicos constataron que Sandra había muerto. Sus hijos presenciaron el triste hecho.

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Sandra Campín Guarachi tenía 26 años y era madre de dos niños

La causa se inició como homicidio culposo y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 del Departamento Judicial de La Matanza. El chofer del camión al que pertenecía el acoplado está imputado, mientras la Justicia analiza en qué condiciones había quedado estacionado el remolque y cómo funcionaba su sistema de frenos.

Fuentes del caso con acceso al expediente indicaron a Infobae que la investigación ya sumó dos informes mecánicos y accidentológicos sobre el acoplado y sus condiciones de mantenimiento. El primero detectó problemas en el sistema de frenado neumático, que se habría liberado después de unos 30 minutos.

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Según explicaron fuentes judiciales, cuando un acoplado queda desenganchado de la unidad tractora, se activa un mecanismo de freno por aire que debe mantenerlo inmovilizado. En este caso, el sistema dejó de responder en un lapso que los investigadores consideran relevante para reconstruir cómo se produjo el accidente.

Un segundo análisis sumó otro elemento bajo estudio: una posible deficiencia en la regulación de los frenos. En una declaración testimonial incorporada al expediente, un mecánico de camiones con 20 años de experiencia señaló, tras revisar el acoplado y el informe de Policía Científica, que el dispositivo de frenado “presentaría un defecto en la regulación de frenos”.

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El testigo añadió que esa regulación debe realizarse al menos una vez por mes para asegurar el correcto funcionamiento del mecanismo.

El acoplado que arrolló a la víctima

La pareja de Sandra se presentó como particular damnificado en el expediente penal con el patrocinio del abogado Ariel Liniado. La familia también cuenta con la representación del letrado David Berstein en el reclamo civil.

Consultado por este medio, Berstein aludió a las medidas de seguridad adoptadas antes de dejar el acoplado en una superficie inclinada y remarcó que el remolque permaneció cerca de una hora y media en ese sector sin tacos ni cuñas en las ruedas, elementos que podrían haber evitado que se desplazara pendiente abajo.

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En el plano penal, todavía no hay definiciones sobre posibles responsabilidades más allá de la imputación al chofer, que podría ser citado a indagatoria próximamente.

Por otra parte, la familia analiza una posible cadena de responsabilidades civiles que podría alcanzar, además del conductor, a la empresa transportista y a los propietarios del camión y el acoplado.

Antes de finalizar, Berstein lamentó la muerte de Sandra y subrayó la necesidad de reforzar las medidas de prevención. “En la Argentina, tristemente, fallecen entre 6.500 y 7.000 personas por año en siniestros de tránsito. La concientización y la prevención son esenciales para cuidar la vida propia y la del otro”, afirmó.

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