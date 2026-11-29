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Independiente avanzó a las semifinales del Torneo Clausura tras eliminar a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. Luego de empatar 1-1 en el tiempo regular, el cuadro de Avellaneda se impuso 3-1 en la tanda de penales para seguir con vida en el certamen. A pesar de que Santiago Mele no atrapó ningún remate en el arco visitante, el Rojo logró consumar su clasificación gracias a tres tiros desviados por parte del Fortín.

Maximiliano Meza fue el encargado de abrir la tanda con un sólido remate para el cuadro visitante, aunque Rodrigo Aliendo respondió de la misma manera con un contundente remate sobre el palo derecho. La primera intervención de Tomás Marchiori llegó en el remate de Santiago Montiel: el atacante del Rojo sacó un disparo rasante y el arquero logró despejar con su pierna. El guardameta venía de ser la figura al tapar tres penales en la tanda contra Belgrano de Córdoba, por los octavos de final.

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Sin embargo, comenzó la seguidilla de malas ejecuciones para el local. Lisandro Magallán agarró la pelota de mala manera y el balón se fue por arriba del travesaño. Lautaro Millán, que ingresó en el último minuto del tiempo suplementario y ni siquiera tocó la pelota en el partido, se hizo cargo del tercer disparo de Independiente y convirtió con un sólido disparo sobre el palo izquierdo del guardameta velezano.

La mala racha del elenco de Guillermo Barros Schelotto continuó con un tiro de Thiago Silvero que se fue desviado. Marchiori le dio esperanzas al público de Liniers con una notable atajada sobre Sebastián Valdez, pero Tomás Nosei estrelló su tiro en el travesaño inmediatamente al intentar fulminar a Santiago Mele.

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Con la obligación de convertir, Facundo Zabala se hizo cargo de ejecutar el penal y, con un tiro certero, darle la clasificación a Independiente con un resultado de 3-1 en la tanda y así desatar el festejo del conjunto de Avellaneda.

Durante el partido, Marchiori había sostenido al conjunto local con varias atajadas ante Santiago Montiel, Josías Palais e Iván Marcone. Independiente también desperdició ocasiones claras con un cabezazo del ex futbolista de River y Argentinos Juniors, un remate de Nahuel Banegas y un tiro libre del propio delantero que pegó en el travesaño, mientras que Martínez tuvo otra oportunidad que Mele desvió con la pierna.

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Después de un empate sin goles durante los 90 minutos, el tiempo extra concentró el desenlace. Al minuto, Santiago Montiel envió un centro desde un tiro de esquina y, tras un despeje defectuoso de la defensa local, Sebastián Valdez marcó ante Tomás Marchiori. Sin embargo, sobre el cierre de la primera etapa suplementaria, Ronaldo Martínez igualó de cabeza para Vélez después de un centro de Elías Gómez que superó a Santiago Mele.

El equipo de Avellaneda se enfrentará al River Plate, que venció 1-0 a Instituto en Córdoba. Las semifinales están programadas para el fin de semana del 6 de diciembre, mientras que la final se disputará el sábado 12 en La Plata.

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