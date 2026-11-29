Los fuegos artificiales iluminan el cielo mientras se enciende un árbol de Navidad durante una ceremonia en la laguna Rodrigo de Freitas, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de noviembre de 2026 (REUTERS/Pilar Olivares)

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Río de Janeiro encendió este sábado su árbol flotante de Navidad, una estructura de 60 metros de altura instalada en la laguna Rodrigo de Freitas que cumple 30 años desde su primera edición, en 1996.

Más de 20 kilómetros de luces LED iluminaron el árbol pese a la lluvia y la neblina sobre la laguna, situada en el barrio de Ipanema. Miles de personas llegaron con sombrillas e impermeables para asistir a la ceremonia.

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Un árbol de Navidad se ilumina durante una ceremonia en la laguna Rodrigo de Freitas, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de noviembre de 2026 (REUTERS/Pilar Olivares)

El espectáculo visual de 2026 repasó tres décadas de hechos de la ciudad y del mundo mediante proyecciones sobre la estructura. La presentación comenzó con 12.000 puntos de luz en movimiento, que delinearon la figura del pino y representaron el surgimiento del árbol flotante.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo mientras se enciende un árbol de Navidad durante una ceremonia en la laguna Rodrigo de Freitas, en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

Luego aparecieron adornos navideños tradicionales y elementos vinculados con el paso del tiempo. La secuencia concluyó con una representación futurista del árbol.

La inauguración incluyó un concierto de villancicos y un espectáculo pirotécnico. La programación navideña permanecerá activa hasta el 6 de enero, Día de Reyes.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo mientras se enciende el árbol de Navidad (REUTERS/Pilar Olivares)

El primer árbol flotante se levantó el 25 de noviembre de 1996 en la laguna Rodrigo de Freitas. Desde entonces, el montaje reúne cada año a visitantes y residentes en las orillas de uno de los puntos turísticos de Río de Janeiro.

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El árbol de Navidad en su máximo esplendor (REUTERS/Pilar Olivares)

Cabe recordar que el Cristo Redentor recibió el 3 de noviembre a los 55 nuevos Papás Noel que concluyeron su formación en la Escuela de Papá Noel de Brasil, en una ceremonia que marcó la apertura extraoficial de la temporada navideña en Río de Janeiro.

Los alumnos llegaron con sus trajes rojos a la cima del cerro del Corcovado, donde se encuentra la estatua que identifica a Brasil, para recibir sus certificados tras completar el curso de preparación para interpretar a Santa Claus, el Viejo Pascuero o San Nicolás.

La Escuela de Papá Noel de Brasil, fundada hace 33 años, capacitó a más de mil personas desde su creación. El grupo que egresó este año sumó herramientas de canto, dicción, actuación, postura e improvisación. La formación también incluyó prácticas para relacionarse con los niños y responder sus preguntas durante las actividades de Navidad.

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Cientos de locales grabaron el show cercano a la laguna Rodrigo de Freitas (REUTERS/Pilar Olivares)

La ciudad brasileña donde la Navidad dura 88 días

La ciudad de Gramado, en el sur de Brasil, inauguró la 41.ª edición del Natal Luz, un festival navideño que ofrecerá más de 500 funciones entre el 22 de octubre y el 17 de enero de 2027.

La programación se extenderá durante 88 días consecutivos e incluirá espectáculos con entradas, desfiles y propuestas gratuitas en calles y plazas de la ciudad, situada en la región de la Serra Gaúcha, en el estado de Río Grande del Sur.

La Municipalidad de Gramado y el organismo turístico Gramadotur informaron el cronograma, que repartirá las actividades entre recintos de gran capacidad y áreas céntricas. El festival reunirá producciones escénicas, música, carrozas y decoración temática en distintos puntos urbanos. Parte de la agenda estará abierta al público sin necesidad de adquirir entradas.

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El festival Natal Luz transforma las calles, plazas y teatros de Gramado durante casi tres meses (Captura/YouTube)

El Natal Luz de Gramado contará con espectáculos en distintos recintos, desfiles urbanos y actividades participativas durante su 41.ª edición, que se extenderá hasta el 17 de enero de 2027.

Uno de los eventos centrales será O Grande Desfile de Natal, en el predio Expogramado. La producción incorpora carrozas, personajes y música en escenas inspiradas en la celebración navideña.

La programación con entradas también incluye Nativitaten, en Serra Park. El espectáculo al aire libre se desarrolla junto a un lago y recrea el nacimiento de Jesús a través de música, efectos visuales y escenografía.

Ambas propuestas tienen sedes, días y horarios propios, por lo que quienes asistan al festival deberán considerar el calendario de cada función para organizar su estadía.

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Gramado extiende la Navidad durante 88 días con desfiles, conciertos y más de 500 presentaciones (Gramado Oficial)

El Palácio dos Festivais presentará dos estrenos. Natal Luz In Concert reunirá a la Orquesta Sinfónica de Gramado en un repertorio navideño, mientras que O Brilho do Natal combinará danza, proyecciones y vestuarios con iluminación.

Las entradas tendrán precios variables de acuerdo con la fecha, el espectáculo y el sector elegido.

El programa también sumará la Tannenbaumfest, una jornada en la que residentes de Gramado decoran árboles de Navidad. La agenda contempla, además, el encendido de luces frente al Palácio dos Festivais y recorridos de carrozas por calles del centro de la ciudad.

(Con información de EFE)