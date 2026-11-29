Estados Unidos comprometió más de 81 millones de dólares para la detención de 849 migrantes en la base naval de Guantánamo. REUTERS/Norlys Perez

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El Gobierno de Estados Unidos destinó más de USD 81 millones para detener a migrantes en la base naval de Guantánamo, en Cuba, aunque desde enero de 2025 solo trasladó allí a 849 personas, una cifra muy inferior a las 30,000 plazas anunciadas por el presidente Donald Trump.

La información surge de un informe de la Oficina del Inspector General sobre la Operación Guardia del Sur, el programa del Departamento de Guerra destinado a ampliar la capacidad de detención de inmigrantes en esa instalación militar.

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Según el documento, al cierre de septiembre había ocho migrantes detenidos en la base y la capacidad máxima del centro era de 399 personas. La previsión inicial de albergar a 30,000 migrantes quedó lejos de concretarse.

La agencia EFE informó que, durante el último trimestre analizado, los extranjeros permanecieron un promedio de siete días en las instalaciones de Guantánamo.

La mayoría de los migrantes fue repatriada o enviada a otros centros

De los 849 migrantes que pasaron por la base desde enero de 2025, 632 fueron repatriados y 209 fueron trasladados a otros centros de detención en Estados Unidos. Los ocho restantes seguían bajo custodia en septiembre, de acuerdo con la auditoría.

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Fotografía de archivo en la que se captó la entrada principal a de la base naval de Estados Unidos Camp Justice, en la bahía de Guantánamo (Cuba). EFE/Yeny García

El costo de alojamiento de los detenidos alcanzó USD 2,53 millones durante el último trimestre. El gasto total comprometido incluyó contratos para personal, vuelos y otras tareas operativas vinculadas al programa migratorio.

Trump anunció la creación de un centro con capacidad para 30.000 personas pocos días después de comenzar su segundo mandato, en enero de 2025. La base, situada en el extremo oriental de Cuba, había sido utilizada antes para alojar a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La utilización de Guantánamo formó parte de la política migratoria de la actual administración estadounidense. Washington también planteó la posibilidad de recurrir a esas instalaciones para detener a migrantes cubanos ante una eventual intervención militar en la isla.

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La emigración cubana se acercó a 1,9 millones de personas en 2024

El bajo número de migrantes detenidos en Guantánamo coincide con un proceso de salida sostenida de ciudadanos cubanos. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que la cantidad de personas nacidas en Cuba que residían en otros países llegó a 1.879.613 en 2024.

La cifra representa un aumento frente a los 1.032.762 emigrantes cubanos registrados en 2000, los 1.337.631 de 2010 y los 1.721.822 de 2020. Los nacidos en Cuba representaban el 4,3% de los migrantes internacionales originarios de América Latina en 2024.

La capacidad máxima del centro de detención militar llegó a 399 plazas, lejos de las 30.000 anunciadas por Donald Trump. EFE/ Yánder Zamora

Estados Unidos concentra la mayor parte de la diáspora cubana. El estudio indicó que 1.434.529 cubanos vivían en territorio estadounidense ese año, lo que ubicó a esta comunidad como la tercera latinoamericana más numerosa del país, por detrás de México y El Salvador.

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España aparece como el segundo destino principal. Los registros de 2025 contabilizaron 252.290 personas nacidas en Cuba residentes en ese país. Canadá reunía a otros 19.545 ciudadanos cubanos.

La salida de jóvenes agrava la caída de nacimientos en la isla

Los datos de la CEPAL estiman que, sin la emigración registrada desde 1990, Cuba tendría cerca de 12 millones de habitantes. La población residente en la isla era de 10.957.000 personas, una diferencia de más de un millón de habitantes asociada a la salida de ciudadanos.

La pérdida de población en edad laboral y reproductiva también repercute sobre la natalidad. Para 2025 se estimaron 94 mil nacimientos, unos siete mil menos de los que se habrían producido sin esa emigración.

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Las muertes anuales alcanzaron 114 mil, por encima de los nacimientos. Ese desequilibrio profundiza el envejecimiento de la población cubana y reduce el número de habitantes del país.