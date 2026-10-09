Día Mundial del Huevo: cuántos se pueden comer por día y por qué es un súper alimento rico en proteínas

López Rosetti - ¿Cuántos huevos por semana puedo comer?

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En el Día Mundial del Huevo, vale recordar que este alimento reúne proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales que pueden formar parte de una dieta equilibrada.

El cardiólogo Daniel López Rosetti sostiene que una persona sana puede incorporar hasta un huevo por día. Quienes tienen colesterol alto, en cambio, deben hacerlo bajo seguimiento médico y con una pauta individual.

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En una columna publicada por Infobae, López Rosetti señaló que persiste una mirada negativa sobre este alimento por su contenido de colesterol. Sin embargo, el riesgo cardiovascular no depende de un único producto: intervienen el patrón alimentario, el peso, la actividad física, el tabaquismo y otros antecedentes de salud.

El médico destacó su aporte de proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y otros micronutrientes. La vitamina B12 participa en el funcionamiento del sistema nervioso y en la formación de células sanguíneas.

Para las personas sin factores de riesgo, su recomendación es de hasta una unidad diaria. Para alguien con colesterol elevado que recibe tratamiento y control médico, la referencia puede ubicarse entre cuatro y cinco unidades por semana. En todos los casos, la cantidad debe contemplar la evaluación profesional y el resto de la dieta.

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A nivel calórico, el huevo es una opción ligera, con aproximadamente 75 calorías por unidad, ideal para dietas equilibradas (Imagen ilustrativa Infobae)

Un huevo aporta proteínas, vitaminas y minerales con pocas calorías

Una unidad aporta cerca de 75 kilocalorías, además de aminoácidos esenciales, ácidos grasos, vitaminas y minerales. La clara concentra la mayor parte de la proteína, aunque la yema también suma nutrientes.

La composición varía según el tamaño. López Rosetti menciona que una unidad de unos 60 gramos aporta proteínas de alta calidad; entre las presentes en la clara se encuentra la ovoalbúmina, la más abundante.

La dietista especializada en cardiología preventiva Julia Zumpano, de la Cleveland Clinic, indicó que un huevo duro contiene unos 186 miligramos de colesterol alimentario y 1,6 gramos de grasas saturadas, en su mayor parte presentes en la yema. Según explicó, la grasa saturada total de la alimentación incide más sobre el colesterol LDL que el colesterol de un solo alimento.

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El LDL, conocido como colesterol “malo”, puede contribuir a la formación de placas en las arterias cuando permanece elevado. Por eso, la frecuencia de consumo debe evaluarse junto con el estado de salud, el resto de los alimentos y la forma de cocción.

Las cantidades recomendadas cambian ante colesterol alto, diabetes o enfermedad cardíaca

El huevo aporta proteínas de alta calidad y una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana del Corazón aconseja a los adultos sin enfermedad cardíaca el consumo de un huevo diario o dos claras, una pauta que coincide con la referencia general citada por López Rosetti para personas sanas.

En quienes tienen enfermedad cardiovascular o colesterol alto, la entidad toma como referencia hasta cuatro yemas por semana. Zumpano aclaró que esas personas no tienen que excluir este producto de manera automática, pero sí prestar atención a las yemas y a las demás fuentes de grasas saturadas de su alimentación.

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Cuando hay diagnósticos, medicación o factores de riesgo, las pautas requieren una consulta médica o nutricional. El modo de preparación también modifica el perfil de la comida: López Rosetti recomienda opciones hervidas, pasadas por agua, a la plancha con poco aceite vegetal, revueltas con verduras o en tortilla, y desaconseja la fritura.

También conviene moderar la sal y evitar agregados que aumenten las grasas saturadas. La ingesta diaria de sodio no debería superar los 2.300 miligramos.

Como dato de contexto, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) informó que el consumo argentino ronda las 400 unidades por persona al año, una cifra que ubica al país entre los de mayor consumo per cápita.

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La cámara también indicó que Buenos Aires y Entre Ríos concentran cerca del 70 % de la producción nacional. El promedio anual equivale a unas 33 unidades por mes o poco más de una por día por habitante, pero describe el consumo agregado y no una pauta médica individual.