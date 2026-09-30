Argentina lidera el consumo mundial de huevo

Argentina lidera el consumo mundial de huevos, con 430 unidades anuales per cápita previstas para 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La producción y el consumo de huevos continúan mostrando una evolución positiva en Argentina. En el marco de la tradicional Semana del Huevo y del Día Mundial del Huevo (que se celebra cada segundo viernes de octubre desde 1996 a nivel global para difundir las propiedades nutricionales del alimento) la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) destacó que la Argentina se posiciona como primer consumidor mundial de esta proteína animal. Luego se ubican México (con 392 huevos per cápita al año) y Colombia ( con 365 unidades).

En escala descendente, siguen República Dominicana (319), Guatemala (289), Brasil (283), Chile (251) y Bolivia (242). En posiciones inferiores aparecen Perú (237), Honduras (215), Ecuador (196), Venezuela (160) y Cuba (50), según indica un informe del Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH).

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En cuanto a la Argentina, CAPIA informó que durante 2025 la producción alcanzó los 406 huevos por habitante, de los cuales 398 fueron destinados al mercado interno.

CAPIA estima que al cierre de 2026 la cadena avícola podría superar los US$ 2.200 millones de facturación global (Andina)

Para 2026, CAPIA proyecta que la producción llegue a unos 440 huevos per cápita. De ese total, alrededor de 430 unidades por persona tendrían como destino la mesa de los argentinos. Para Javier Prida, presidente ejecutivo de la cámara, estos números ratifican el lugar del huevo como una fuente de proteína accesible y de consumo extendido.

Las perspectivas también contemplan un crecimiento de la estructura productiva y del impacto económico de la actividad. CAPIA estima que al cierre de 2026 la cadena avícola podría superar los US$ 2.200 millones de facturación global, con un parque productivo compuesto por aproximadamente 67 millones de gallinas ponedoras. En materia laboral, las proyecciones de la entidad señalan que el sector involucrará a más de 32.000 personas, entre puestos de trabajo directos e indirectos.

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América Latina produce cerca de 196.000 millones de unidades anuales, lo que representa el 13% del total mundial, siendo Brasil el líder en volumen de producción.

En la Argentina el huevo mantiene un gravamen del 21% de IVA, condición que “afecta su competitividad frente a otras proteínas”, como la carne aviar que tributa 10,5%, aseguran desde CAPIA (Reuters)

Más allá de los indicadores de producción y consumo, una de las problemáticas de la actividad mencionada por Prida está vinculada con el tema impositivo: mientras la carne de pollo y las aves en su estado natural tributan una alícuota de IVA del 10,5%, el huevo mantiene un gravamen del 21%, condición que “afecta su competitividad frente a otras proteínas”.

Del cereal al huevo: una cadena que busca cerrar el circuito

Uno de los ejes planteados por la cámara, con vistas al futuro, es el avance hacia modelos de economía circular. Desde CAPIA señalaron que productores e industrializadores trabajan en la integración de las distintas etapas de la cadena, desde la transformación de los cereales en alimento para las aves hasta la comercialización del huevo fresco o procesado. El proceso de industrialización también permite recuperar materiales que tradicionalmente eran considerados residuos.

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En este esquema, el cascarón puede ser reaprovechado para la elaboración de distintos subproductos, mientras que el tratamiento de los residuos orgánicos se convirtió en otro de los focos de inversión. Entre ellos se encuentra el guano generado por las aves, cuyo procesamiento permite obtener materiales destinados a la utilización agrícola. La entidad destacó que estos procesos buscan aprovechar de manera integral los recursos generados por la actividad y reducir los desperdicios.

El desafío de aprovechar cada recurso

"Se están realizando inversiones muy importantes en el sector para procesarlo y comercializarlo como enmienda orgánica o fertilizante", destacó Javier Prida, presidente ejecutivo de CAPIA (Revista Chacra)

“Estamos trabajando fuertemente en el aprovechamiento integral del guano”, señaló Prida, quien destacó las inversiones que se están realizando para procesarlo y comercializarlo como enmienda orgánica o fertilizante, de acuerdo con el tratamiento técnico aplicado. Para CAPIA, estas iniciativas forman parte de una estrategia orientada a avanzar hacia una cadena productiva más eficiente, en la que los subproductos puedan reincorporarse a nuevos procesos y contribuir al desarrollo de sistemas de producción más sustentables.

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