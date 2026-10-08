Generación Silver

El dolor persistente de hombro después de los 50 exige mirar al manguito rotador

Debilidad, molestias nocturnas y limitaciones para elevar el brazo orientan la consulta médica ante lesiones tendinosas cuya frecuencia aumenta con la edad

Ilustración de un hombre que toma un frasco de un estante alto, con la anatomía de su hombro expuesta y ampliada por una lupa.
El manguito rotador está integrado por un conjunto de músculos y tendones que aportan estabilidad y movilidad a la articulación del hombro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un dolor de hombro que interrumpe el sueño, reduce la fuerza al levantar el brazo o impide alcanzar objetos altos no permite identificar por sí solo una causa. La American Academy of Orthopaedic Surgeons señala que los problemas de esta articulación incluyen inflamación o desgarro de tendones, inestabilidad, artrosis y fracturas. A la vez, MedlinePlus describe al manguito rotador como un conjunto de músculos y tendones que mantiene estable el hombro durante el movimiento.

La pregunta relevante, sobre todo después de los 50 años, no es si toda molestia equivale a un desgarro, sino cuándo el dolor, la debilidad o la pérdida de movilidad ameritan una evaluación. Esa distinción es necesaria porque los cambios en los tendones pueden aumentar con la edad sin explicar de manera automática cada síntoma, mientras que una lesión ocurrida tras una caída o un esfuerzo súbito exige otro tipo de análisis.

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Un estudio publicado en la revista Journal of Shoulder and Elbow Surgery revisó 30 investigaciones que reunieron 6.112 hombros y encontró que las alteraciones del manguito rotador aumentaban con la edad. La prevalencia pasó de 9,7 % en personas de 20 años o menos a 62 % en el grupo de 80 años o más. Los autores también advirtieron que esas alteraciones pueden estar presentes en personas sin dolor, por lo que una imagen aislada no define el origen de una molestia.

La combinación de síntomas y antecedentes orienta la consulta

Ilustración de la anatomía del hombro con esquemas del manguito rotador, tendones, bursa y articulación.
Una revisión publicada en Journal of Shoulder and Elbow Surgery halló que la prevalencia de alteraciones del manguito rotador alcanza el 62 por ciento en personas de 80 años o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de fuerza, la limitación para elevar el brazo, el dolor nocturno y las molestias al llevar la mano hacia la espalda forman parte de los signos que pueden acompañar una lesión del manguito rotador, según MedlinePlus. La fuente aclara que estas lesiones no siempre generan dolor y que un desgarro puede ser parcial, cuando afecta una parte del tendón, o completo, cuando lo atraviesa por entero.

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Los tendones son tejidos que unen los músculos con los huesos. En el hombro, pueden irritarse e inflamarse, un cuadro denominado tendinitis. También puede inflamarse la bursa, una pequeña bolsa con líquido que amortigua el espacio entre el manguito rotador y los huesos del hombro. MedlinePlus explica que esa inflamación recibe el nombre de bursitis y puede provocar dolor durante el movimiento.

La persistencia de los síntomas merece atención porque la misma zona puede doler por problemas diferentes. La American Academy of Orthopaedic Surgeons menciona, además de las lesiones de tendones, la inestabilidad, la artrosis, las fracturas y, con menor frecuencia, infecciones, tumores o afecciones vinculadas con los nervios. Por eso, el dolor de hombro no debe atribuirse de forma automática al manguito rotador.

El diagnóstico permite diferenciar desgaste, sobreuso y lesiones traumáticas

Una mujer con camiseta azul estira el brazo hacia arriba para tomar una caja en un armario de cocina.
Los estudios por imágenes como la ecografía y la resonancia magnética requieren una interpretación conjunta con el examen clínico, ya que existen alteraciones sin dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación de un hombro doloroso comienza con la revisión de los síntomas, los antecedentes y el movimiento de la articulación. MedlinePlus señala que el profesional puede examinar el rango de movilidad, localizar las zonas dolorosas y valorar la fuerza del brazo y del hombro. Ese examen ayuda a distinguir una posible lesión del manguito de otros cuadros que producen molestias similares.

Los estudios por imágenes se solicitan cuando resultan necesarios para completar la evaluación. Según MedlinePlus, las radiografías, la ecografía y la resonancia magnética pueden aportar datos diferentes. La radiografía permite observar huesos y descartar otras causas, la ecografía usa ondas sonoras para mostrar tejidos blandos y la resonancia magnética ofrece imágenes detalladas de las estructuras del hombro.

La fisioterapia busca recuperar movimiento y fortalecer los músculos que colaboran con la función del hombro. La American Academy of Orthopaedic Surgeons indica que el tratamiento de muchos problemas puede incluir reposo, modificaciones de actividades y terapia física. Sin embargo, aclara que algunos desgarros del manguito rotador y las dislocaciones recurrentes pueden requerir una consideración temprana de procedimientos quirúrgicos.

El enfoque no es idéntico para todas las lesiones. MedlinePlus menciona que los tratamientos pueden incluir descanso, frío local, medicamentos para el dolor y la inflamación, ejercicios de terapia física e inyecciones de corticoides cuando otras medidas no alivian el dolor. La fuente agrega que una cirugía puede considerarse ante un desgarro grande, una lesión reciente o síntomas que persisten, según las características del caso.

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