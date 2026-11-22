Los expertos coinciden en las ventajas y beneficios que tienen los abdominales de pie para las personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hacer abdominales de pie no sólo es posible: también tiene varias ventajas y sobre todo para las personas mayores, por una variedad de factores.

En términos generales, los abdominales de pie son efectivos para fortalecer el centro o core, es decir, recto abdominal, oblicuos y zona lumbar. También mejoran el equilibrio y la estabilidad sin necesidad de tumbarse en el suelo.

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La primera ventaja entonces es que no es necesario acostarse en el piso para ejercitar estos músculos, lo que facilita hacerlos en cualquier momento y lugar, y representa una ventaja para los adultos a los que ya no les resulta tan fácil ni cómodo bajar a la colchoneta. Acostarse en el piso les representa un esfuerzo adicional.

Otra ventaja es que, a diferencia de los abdominales realizados en el suelo, no se hace presión en las cervicales o en la zona lumbar como suele pasar en las elevaciones de tronco cuando se hace más fuerza con la cabeza que con los músculos que se quiere trabajar.

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En los abdominales con elevación de tronco, pueden dañarse las cervicales si se hace fuerza con la cabeza (Magnific)

Por otra parte, al estar de pie, se activan glúteos y piernas para sostener la postura. Estas rutinas no solo involucran los abdominales sino también otros músculos y articulaciones que también son importantes para la fortaleza general y para el equilibrio. No es que haya que renunciar a los abdominales tradicionales; se trata de un complemento, una alternativa a las rutinas más usuales.

Los abdominales de pie contribuyen también a sostener la posición erguida.

Con el paso de los años, mantener la firmeza en el abdomen requiere un entrenamiento distinto. En un artículo de la revista Eat this, Not that, citado por Cuerpomente, Liz Hillard, entrenadora de 72 años, sostiene que “las clases de gimnasio tradicionales a menudo no son suficientes para la zona abdominal de los adultos mayores”. Explica que esto se debe a que en esas rutinas por lo general se prioriza la capa muscular más externa del abdomen, es decir, el recto abdominal, mientras que se deja de lado otras estructuras profundas esenciales como el transverso del abdomen y el suelo pélvico. Son músculos internos que hacen las veces de un corsé natural que sostiene la columna, estabiliza la postura y protege la columna vertebral. Es por esa razón que realizar movimientos funcionales de pie es la mejor estrategia para tonificar el core sin sobrecargar la espalda.

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movimientos funcionales de pie es la mejor estrategia para tonificar el core sin sobrecargar la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confirma todo lo anterior, Pedro Gormaz, personal training y CEO del International Center Sports Mental Coaching (ICSMC), citado por Woman: “Los abdominales de pie son una herramienta igual de efectiva para trabajar la zona media, con ventajas añadidas: menos presión en cuello y lumbares, más funcionalidad en el movimiento y mayor accesibilidad para personas de diferentes edades”.

También señala que son muy favorables para los silver: “Los abdominales de pie son una opción eficaz, segura y versátil, perfectos para mayores de 50 años. Tonifican oblicuos, reducen cintura, fortalecen abdomen e influyen en la postura y prevención de lesiones”.

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Finalmente, son ejercicios ideales para hacer durante pequeñas pausas en el trabajo, por ejemplo. O si se pasa mucho tiempo sentado.

Cuatro ejercicios de pie para fortalecer abdominales

Al hacer estos movimientos, es importante exhalar y contraer el abdomen en el momento del esfuerzo. Concentrarse también en mantener la columna alineada y el mentón paralelo al suelo para proteger las cervicales.

Como precalentamiento, se puede hacer unos minutas de marcha en el lugar, algo que activa los músculos profundos del core.

Elevación alternativa de rodillas o flexión de cadera

La flexión de cadera o elevación de rodilla puede incluso hacerse con apoyo si la persona tiene problemas de equilibrio

Este es un ejercicio ideal para la estabilidad y el equilibrio y tonificar la parte inferior del abdomen.

En posición erguida y con los pies separados al ancho de las caderas.

Cruzar los antebrazos frente al pecho a la altura de los hombros y mantener la espalda recta.

Elevar una rodilla hacia el pecho flexionando la cadera de manera controlada y regresando a la posición inicial.

Repite con la pierna contraria. Mantener el ritmo del movimiento durante medio minuto.

Torsión de oblicuos

Este ejercicio se enfoca en la musculatura lateral del abdomen, este ejercicio mejora la definición de la cintura y fortalece la zona lumbar.

De pie con el tronco bien alineado, manos detrás la nuca y codos abiertos hacia los lados.

Eleva la pierna derecha llevando la rodilla hacia la parte izquierda del cuerpo, girar e inclinar el torso hasta que el codo toque la rodilla derechoa.

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Volver a la posición inciial y repetir con la pierna izquierda y el codo derecho.

Repetir durante medio minuto.

Llevar el codo a la rodilla contraria: se trabajan también llos oblicuos

Ejercicio del leñador

El ejercicio leñador es un gesto funcional que imita el movimiento al usar un hacha.

Aporta flexibilidad, fuerza rotacional y ayuda a conseguir una postura corporal firme.

En posición erguida con los pies separados a la distancia de los hombros. Estirar los brazos hacia el frente y entrelazar las palmas.

Llevar las manos así unidas por encima del hombro izquierdo, elevando los brazos.

Bajar los brazos en diagonal hacia la cadera derecha. Regresar en forma controlada al punto de partida. Repetir el movimiento 10 veces a cada ñado.

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Boxeo al aire

Es un ejercicio cardiovascular y de tonificación que involucra todo el tronco mediante giros dinámicos de la cintura. Permite quemar calorías al tiempo que refuerza el equilibrio y la agilidad de todo el cuerpo.

De pie con una leve flexión en las rodillas, puños cerrados delante del pecho.

Lanza un golpe frontal cruzando el brazo derecho hacia el lado opuesto girando la cintura. Acompañar la rotación del tronco pivoteando sobre la punta del pie.

Altnar puñetazos de uno y otro brazo durante 30 segundos.