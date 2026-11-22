Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump mantuvieron una cumbre trilateral en Kylin Villa, Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el 19 de noviembre de 2026 (Vyacheslav Prokofyev/Pool Foto vía AP)

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No fue opinión aislada de algún analista creativo, sino que se usó repetidamente esa comparación, pero ¿por qué se desarrolló la idea que por el hecho de reunirse los mandatarios de EEUU, China y Rusia, el mundo estaba en presencia de Yalta II? Aún menos era Potsdam 2, a pesar de que esta vez la analogía no la utilizaron los medios de comunicación, sino que la usó el propio Putin, alguien que debiera saber que no era eso.

En todo caso, el uso de estos dos ejemplos que pusieron fin a la segunda guerra mundial y sentaron las bases del mundo posterior, entrega muchas luces sobre el mundo que hoy vivimos, uno que está cerrando una etapa histórica, pero todavía no define la institucionalidad de reemplazo. A falta de algo mejor, hoy usamos mucho, quizás demasiado el “post”, por nuestra incapacidad de encontrar el nombre o concepto adecuado. Es así como a todos nos consta, que, desde la llegada de Donald Trump, la propia Casa Blanca ha intentado derribar las instituciones que el propio EEUU creó después del fin de esa guerra, pero todavía no hay claridad qué es lo que viene en lo económico y en lo político. La carencia de siquiera nombres para lo que estamos viviendo, explica que recurramos a categorías y ejemplos de una etapa que ya no existe. Sin embargo, creo que se está empezando a usar algo que tiene mucho sentido para describir la etapa histórica que estamos empezando a vivir, nombrándola como la era de la inteligencia artificial.

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Yalta y Potsdam no solo fueron Cumbres, sino el ejemplo por excelencia de gente con poder que toma decisiones relevantes, pero como el nombre todavía no se imponía, se habló de Conferencia(s). La de Yalta tuvo lugar entre el 3 y el 11 de febrero de 1945 en el Palacio de Luvidia en Crimea y allí llegaron Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Iósif Stalin cuando la guerra se aproximaba a su fin europeo, bastando mencionar algunos de los temas discutidos para que ni remotamente lo de ahora sea parecido. No solo porque en Crimea estuvieron reunidos una semana y en China, solo poco más de un par de horas, sino que en Yalta se acordó que la rendición de Alemania debiera ser incondicional, se aprobaron nuevas fronteras para Polonia y otros países ocupados, se concordó el pronto lanzamiento de la ONU y que Rusia se incorporaría a la guerra contra Japón, abriéndose otro frente en Asia.

Aún menos se puede comparar con Potsdam, ya que el lugar elegido para reunirse por dos semanas entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, estaba en las afueras de Berlín, en la Alemania ya ocupada. Allá llegaron Stalin, Churchill y Truman en reemplazo de Roosevelt quien en abril había fallecido. Allí se materializó el reparto del mundo, donde ya era visible la transformación de EE. UU. y la URSS en superpotencias, se acordó la forma como Alemania sería administrada, un ultimátum a Japón, y ante la ausencia del enemigo común que había sido el nazismo, ya se notaba una mayor desconfianza.

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Nada similar se encuentra en la “Declaración sobre la paz” que firmaron Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, documento que contiene una declaración inicial que agradece a China por la celebración de esta cumbre trilateral y comunica que los tres intercambiaron “puntos de vista sobre la situación internacional actual y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

A continuación, los cuatro temas conversados: primero, la reforma de la ONU “para que pueda cumplir su misión fundamental en el ámbito de la paz”, segundo, el compromiso de “aumentar la producción y los suministros de productos petrolíferos refinados”, tercero, la coincidencia en que la Corte Penal Internacional (CPI) “y otras estructuras similares no deben abusar de sus facultades”, y cuarto, los tres “reafirmaron que en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse”. Y eso fue todo, aunque después se supo que separadamente Trump y Xi Jinping habían acordado que las decisiones militares de la IA no debieran tener autonomía, sino siempre control humano.

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La Declaración sobre la paz suscrita por los tres mandatarios abordó la reforma de la ONU, el suministro petrolero y la Corte Penal Internacional. (REUTERS/Carlos Barria)

Por cierto, siempre es útil e importante que se hable de paz, pero de Shenzhen no salieron compromisos relevantes ni un camino para su cumplimiento, aunque probablemente se verá alguna presión conjunta sobre la desacreditada CPI, a la cual ninguno le reconoce jurisdicción. De partida, se reunieron por invitación de Trump, y solo ello explica la razón porque participaron tres y no dos, ya que la realidad del mundo, en cuanto a poder económico y político, indica que la verdadera cumbre, al igual que en la guerra fría debiera ser una G-2, es decir, la reunión de China y EEUU tal como la tuvieron hace poco y como se volverán a reunir Trump y Xi Jinping en diciembre de este año en Miami, con motivo de la Cumbre del G-20.

La razón de una declaración tan escueta como la citada, es la misma detrás de esta reunión y el motivo es que tanto Trump como el Pentágono quieren incorporar a China, a un acuerdo de limitación del armamento nuclear, donde el actor principal sigue siendo Rusia, ya que es el que más bombas tiene, además que a diferencia de EEUU, el Kremlin ha sometido a su armamento nuclear a una modernización profunda.

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Por cierto, la limitación al armamento nuclear es un tema de la mayor importancia, pero es el único motivo por el cual se llevó a cabo esta reunión, y en el futuro, no se ve claro que exista otra, a no ser que sea sobre este tema. No salió más de Shenzhen porque no fue una Cumbre como aquellas que se llevaron a cabo en la guerra fría, por el contrario, no hubo preparación, solo un comunicado.

Más aún, fue un encuentro facilitado por el hecho que los tres tienen una buena opinión del otro. La relación entre ellos es fácil como lo ilustran los gestos que tuvo Xi Jinping con Trump como también los ha tenido con Putin, una persona que rara vez expresa emoción, y del que no se habían visto gestos como el abrazo que le dio a Trump. Se parecen además entre sí, desde el momento que los tres ponen a su país primero, antes que ningún otro; los tres extremadamente nacionalistas y orgullosos de sus culturas, los tres capaces de adornar la historia para que coincida con su narrativa política al estar convencidos que más que países representan a civilizaciones.

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Donald Trump y Xi Jinping pactaron la preservación del control humano sobre las decisiones militares vinculadas a la inteligencia artificial (REUTERS/Carlos Barria)

¿En qué tienen razón?

Xi Jinping la tiene en que por más de un milenio y hasta la llegada de los imperios coloniales, China fue más rica y poderosa que Occidente, Putin la tiene en que el derrumbe de la URSS fue tan rápido que no hubo tiempo para concordar un arreglo territorial, lo que es fuente de inestabilidad ya que lo que se derrumbó fue un imperio, tal como ocurriera en Latinoamérica después de la independencia de España, o en el medio oriente después de la desaparición del imperio otomano. Trump la tiene en el sentido que EEUU es el país más próspero y exitoso que el mundo ha conocido y que para mantener el sitial de superpotencia debe superar el desafío chino.

Sin embargo, aunque compartan características personales, hay una diferencia fundamental que los separa en el análisis y que no debe olvidarse, consistiendo en algo tan importante como el sistema político, ya que EEUU es una república democrática, hoy muy polarizada, pero con un sistema de libertades y con frenos y contrapesos que lo diferencia de sistemas autocráticos como son Rusia y China, por mucho que en lo económico ambas hayan evolucionado hacia el capitalismo, aunque sea de Estado y el de Rusia, de amigos, a través de los oligarcas. Putin y Xi Jinping hacen política, en el sentido que hay poder, conflicto y autoridad, pero no es una política competitiva, demostrado en la forma como no solo ejercen el poder, sino también lo acrecientan. Lo ha hecho Putin, a pesar de la guerra de Ucrania y lo está haciendo Xi Jiping enfocado en obtener aún más poder, en el curso de este nuevo Congreso del Partido Comunista que culmina el próximo año, mientras que Trump viene de una contundente derrota electoral.

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El punto que hace difícil que algo permanente pueda salir de esta reunión, y que esta reciente Cumbre no sea fácilmente repetible, es que China y no Rusia es el único y verdadero rival de EEUU, pero para el grupo de dos, tanto China como EEUU están siendo renuentes a aceptar lo que EEUU y la URSS aceptaron con naturalidad el siglo pasado, los deberes que traía consigo tener tanto poder.

Detrás de la razón por la cual EEUU es tan bien recibido en Asia, tal como lo fue Trump en Manila, opera el mismo razonamiento por el cual EEUU fue invitado a permanecer en Europa después de 1945; entonces, era el temor a la URSS, tal como hoy en Asia lo es a China.

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Es por todo ello, que EEUU y China debieran asumir sin complejos el G-2, ya que temas como mucha o poca regulación para la IA, podrían resolverse con mayor facilidad o idealmente se podría haber evitado la que se ha vivido estos días en NVIDIA, la empresa que hace los chips más importantes para la nueva tecnología. También, si funcionara un G-2, ya se conocería el nombre de un/a nuevo/a secretario/a General de la ONU.

Finalizada la segunda guerra mundial, surgieron instituciones que dieron cuenta de una nueva realidad que también incluía la guerra fría. Algunas desaparecieron como el Pacto de Varsovia, otras sobreviven con dificultades como la ONU y la OTAN, pero difícilmente aparecerán instituciones que den cuenta de la nueva realidad sin un acuerdo previo entre China y EEUU, tal como en la guerra fría, la URSS y EEUU fueron capaces de evolucionar hacia la détente.

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Rusia no está en esa liga, salvo en el tema del armamento atómico, que por lo demás lo ha transformado en su elemento de disuasión, en su único elemento de disuasión agregaría yo. De hecho, claramente ha repetido que consideraría utilizarlo en la actual guerra de Ucrania, si es que enfrentara la posibilidad de una derrota, amenaza que Europa a diferencia de EEUU parece haberla creído, por la dureza verbal que emana hoy de París, Londres y Berlín.

EEUU le había pedido a China que se sometiera a controles similares a los que existieron en la guerra fría, argumentando Beijing que, si había nuevos, primero debieran hacerlo Rusia y EEUU Sin embargo, uno de los tratados de limitación entre ambos venció en la primera administración de Trump y el 5 de febrero de 2026 venció el New START, el último tratado bilateral que no solo establecía límites, sino que también vinculaba jurídicamente a los arsenales nucleares estratégicos de ambos países, firmado en 2010 por Barack Obama y Dmitri Medvédev. De hecho, ya no se hacían algunos de los controles sin aviso previo, fruto de la política de “cancelación” de Rusia que estableció la administración Biden después de la invasión de Ucrania, pero que tuvo una pérdida neta para EEUU, ya que puso a una Rusia debilitada en la posición dependiente que hoy tiene en su alianza con China, que solo puede ir contra EEUU, como de hecho, ha pasado, una alianza poco natural, ya que tanto como imperio o bajo el comunismo, habían sido siempre adversarios.

La Rusia de Putin no está en la liga de EEUU y China, salvo en lo que respecta al armamento nuclear (REUTERS/Maxim Shemetov)

La urgencia de EEUU se explica no solo porque tiene un arsenal atómico envejecido, sino también porque el esquema anterior era fruto de la desaparecida guerra fría. Para esta reunión fue China la que pidió que fuera sin agenda, a pesar de que Xi se maneja mejor en aquellas muy pauteadas, pero la insistencia de Trump fue que se conversara sobre armas nucleares, donde la posición china sigue siendo que primero EEUU y Rusia deben reducir sus arsenales, numéricamente mayores. El acuerdo final se refleja en el comunicado, corto y preciso, donde temas como Ucrania e Irán no tienen la cabida que una reunión de este tipo demandaría.

En el fondo, si China aceptó participar, es porque es inevitable que tarde o temprano para todos los efectos, asuma, su actual poder. Es lo que un alto funcionario estadounidense en forma anónima resumió diciendo “es hora de que China dé un paso adelante y se siente en la mesa de los adultos”, ya que suena falso que se siga presentando como si de un país tercermundista se tratara.

En el día de hoy, Xi Jinping está enfocado en seguir acumulando más poder para que el próximo Congreso del partido no solo lo ratifique a él, sino que eleve a posiciones de politburó a quienes por edad está personalmente seleccionando para que en el tiempo su figura adquiera un estatus semejante al de Mao, siempre pensando en la fecha que han decidido para que China haya destronado a EEUU como la principal superpotencia, que es el 1 de Octubre de 2049, día en que se cumple el centenario de la República Popular, y para lo cual, están repitiendo uno a uno los pasos que diera EEUU para desplazar a la Gran Bretaña de ese sitial en el siglo pasado.

Desde el último congreso del partido, China se encuentra en pleno cumplimiento de la cuarta de las modernizaciones que ideara Deng Xiaoping, la militar (Defensa, FF.AA.), después de haberlo logrado en las otras tres, agricultura, industria y ciencia y tecnología. El ritmo es impresionante en lo que a armamento convencional se refiere, incluyendo portaaviones, donde hasta hace pocas décadas seguían usando planos soviéticos, pero hoy son capaces de surcar todos los mares, hasta aviones cazas que aspiran a competir con los F-35 y con irrupciones llamativas en el espacio exterior como también en guerra electrónica e incorporación de la IA a lo militar. Es una China que todavía no infunde miedo, por la sencilla razón que no ha necesitado o no ha querido ejercer su fuerza lejos y fuera de su territorio, ya que cuando lo ha hecho ha sido cerca, como fue la guerra de Corea y por ahora, solo amenaza a territorios asiáticos como Taiwán, que además los considera propios. Por su parte, Xi ha concentrado sus purgas en el estamento militar usando la “anticorrupción” como pretexto, buscando tener generales totalmente leales a su persona para la clausura del Congreso partidario el 2027.

El esfuerzo que China está haciendo se nota en la forma como aumenta, tanto su arsenal nuclear como su capacidad para dispararlo desde tierra, mar y aire. Ya deben ser alrededor de 800 las cabezas nucleares y en un par de años, mil y tantas. Como es notorio, Trump ha invertido tiempo en establecer una buena relación personal con ambos autócratas, lo que incluye mostrar el mayor respeto posible, gestos que no le proporcionan buena imagen en occidente, y quizás eso es lo que quiso retribuir Xi en esta ocasión, y que llamó tanto la atención.

Es una China que resiste que se le quiera aplicar una política de contención, similar a la que se utilizó exitosamente contra la URSS. En Beijing surge una molestia no siempre contenida, siendo notorio que con fuerza aparece que son herederos de uno de los imperios más poderosos de la historia, y donde quizás algún historiador del futuro va a ver con la perspectiva que da el tiempo, que el partido comunista es tan solo una versión moderna de los mandarines que por siglos han administrado el imperio. Es, por lo tanto, la China que ha resistido la imposición de sanciones a sus funcionarios y las ha respondido con sanciones suyas a los equivalentes estadounidenses, como también ha sancionado con éxito a EEUU en el tema de las tierras raras, transformándose así en el único país que se ha ganado el derecho de negociar aranceles en igualdad de condiciones, algo que ya lleva meses y que continúa en silencio, lo que es buen augurio.

No sabemos que contendrá un nuevo acuerdo de limitación de armamento nuclear. Supongo que establecer cantidades máximas es hoy el piso y no el techo, y que igualmente importante es ahora incorporar lo que la era de la IA trae consigo en la forma de mecanismos de transparencia, situaciones de crisis, introducción de nueva tecnología y prevención de incidentes.

Ya que la Declaración conjunta de los tres países habla de “estabilidad estratégica” ello necesariamente incluye una dimensión económica, y, por lo tanto, en época de predominio de la geopolítica, deberá buscarse un regreso a condiciones que doten de previsibilidad al comercio mundial.

Para un Trump que después de su derrota electoral parece decidido a intentar sobrevivir las investigaciones en su contra, emular a Obama en gobernar a través de vetos lo que reste de su periodo, para lo cual su oposición necesitaría 2/3 para superarlo, buscar un acuerdo que sea su legado en política interior y quizás ello proporcione la sorpresa de una legislación conjunta con los demócratas para inmigración, y si se avanza en el tema de la limitación del armamento atómico, por fin se le ofrecería a Trump no solo su legado en política exterior, sino también el esquivo Premio Nobel que tanto ha reclamado, y que no pudo obtener en acuerdos de cese del fuego, confiando que ahora la comisión nombrada por el parlamento noruego se lo otorgue, ya que en el pasado, en el tema de la reducción de armamento si lo ha hecho.

Parece ficción, pero es un escenario probable tratándose de Trump, ya que desde que apareció en política, lo suyo ha sido siempre doblar la apuesta.

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)