Cómo calmar el dolor de hombro y recuperar la movilidad: 3 ejercicios recomendados por Harvard para hacer en casa

El dolor de hombro leve puede aliviarse con tratamientos caseros, pero primero es clave identificar la causa de la molestia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de hombro es una de las molestias musculoesqueléticas más frecuentes y puede dificultar actividades cotidianas como cargar bolsas, alcanzar objetos altos o dormir con comodidad. Antes de intentar algún tratamiento casero, es fundamental determinar la causa de las molestias, ya que no todos los casos responden igual al cuidado domiciliario y algunos requieren atención médica.

Las opciones para aliviar el dolor leve o moderado incluyen reposo activo, aplicación de hielo tras una lesión, uso de calor para relajar los músculos bajo ciertas condiciones, estiramientos, masajes, corrección postural y cambios en los hábitos diarios. Se recomienda suspender cualquier ejercicio si el dolor aumenta o aparece debilidad. Se debe buscar atención médica si la salud física se ve comprometida.

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Causas frecuentes y tipos de dolor de hombro

Esta dolencia suele deberse a lesiones, desgaste por el uso u otras afecciones, de acuerdo con Harvard y Johns Hopkins Medicine. Entre las causas habituales figuran la tendinitis, originada por movimientos repetitivos que inflaman los tendones y provocan molestias o chasquidos al extender el brazo. La bursitis ocurre cuando las bursas se inflaman, produciendo dolor y rigidez.

Las causas frecuentes del dolor de hombro incluyen tendinitis, bursitis, artritis, lesión del manguito rotador y distensión muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa común es la artritis, sobre todo la variante osteoartritis, que se manifiesta con rigidez y reducción del movimiento articular. La lesión del manguito rotador es frecuente y afecta el conjunto de músculos y tendones que estabiliza el hombro; puede presentarse por envejecimiento, movimientos repetidos o traumatismos. Los expertos advierten acerca de la distensión muscular, que aparece tras levantar objetos pesados o realizar movimientos bruscos.

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Otras causas son la mala postura, el síndrome de pinzamiento (cuando los tendones se comprimen), los esguinces en la articulación acromioclavicular y las dislocaciones, que suelen generar dolor intenso y deformidad, según Cleveland Clinic. También pueden producirse cuadros como el “hombro congelado” (capsulitis adhesiva), que restringe el movimiento, o dolor referido desde el cuello o nervios cercanos. En raras ocasiones, el dolor puede vincularse a problemas sistémicos.

Tratamientos caseros para el dolor de hombro

El tratamiento casero del dolor de hombro recomienda reposo activo, movimientos suaves y hielo durante los primeros dos días tras una lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque inicial recomendado incluye movimientos suaves y descanso, conforme a Harvard y CLS Health. Mantener alguna movilidad ayuda a prevenir la rigidez. Es fundamental aplicar hielo durante los primeros dos días tras una lesión, de 15 a 20 minutos varias veces al día; posteriormente, el calor puede relajar los músculos si no hay inflamación aparente.

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Algunos ejercicios de estiramiento recomendados:

El estiramiento del péndulo: inclinarse hacia adelante y mover el brazo lesionado en círculos pequeños. El estiramiento cruzado: cruzar el brazo lesionado frente al tórax y jalarlo suavemente. El alcance asistido: consiste en ayudar al brazo afectado a elevarse usando el brazo sano.

Los estiramientos del péndulo, el cruce del brazo y el alcance asistido forman parte de los ejercicios para aliviar el dolor de hombro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corrección postural es importante para reducir la tensión en la articulación. Sentarse y pararse alineando el cuerpo y hacer pausas durante las actividades repetitivas disminuyen el riesgo de molestias.

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Para dormir, se aconseja evitar apoyar el cuerpo sobre el hombro dolorido y usar una almohada que eleve y sostenga el brazo. A medida que el dolor mejora, se pueden incorporar ejercicios de resistencia ligera para fortalecer los músculos circundantes, siempre que no aparezca dolor agudo.

Es fundamental suspender cualquier actividad si aumenta el dolor o surge debilidad. Además, según Harvard y Johns Hopkins Medicine, se debe consultar previamente con un médico antes de iniciar ejercicios si hay antecedentes de lesiones graves, dislocaciones o enfermedades complejas.

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La corrección postural, las pausas en actividades repetitivas y una buena posición para dormir ayudan a reducir la tensión en el hombro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y cuándo acudir al médico

Aunque muchas molestias de hombro pueden controlarse en casa, existen síntomas que requieren atención profesional urgente, como indica Cleveland Clinic. Estos son dolor repentino o intenso, incapacidad para mover el brazo, hinchazón considerable, deformidad, entumecimiento, chasquidos durante la lesión o dolor que se irradia al brazo, la mandíbula o el pecho.

Debe buscarse evaluación médica si el dolor persiste por más de dos semanas, ocurre tras una caída o golpe directo, o dificulta el descanso nocturno o las actividades cotidianas. La automedicación y el retraso en el diagnóstico pueden llevar a complicaciones adicionales, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine.

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Los tratamientos médicos pueden incluir fisioterapia, medicamentos, inyecciones o cirugía, en función de la gravedad y la causa identificada. Cuando el dolor de hombro dificulta descansar, afecta las tareas diarias o no mejora con los cuidados en casa, es conveniente consultar a un especialista para evitar complicaciones y recuperar la movilidad adecuada.