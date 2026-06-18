Salud

Cómo calmar el dolor de hombro y recuperar la movilidad: 3 ejercicios recomendados por Harvard para hacer en casa

Posturas saludables y acciones ligeras son parte del tratamiento inicial recomendado. Instituciones médicas de referencia mundial, como Johns Hopkins y Cleveland Clinic, detallaron cuándo iniciarlos, cómo ejecutarlos correctamente e identificar las señales de alarma

Guardar
Google icon
Ilustración de persona con hombro rojo indicando dolor. Iconos: hielo, almohada, brazo en cabestrillo, y brazo hinchado con señal de advertencia amarilla.
El dolor de hombro leve puede aliviarse con tratamientos caseros, pero primero es clave identificar la causa de la molestia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de hombro es una de las molestias musculoesqueléticas más frecuentes y puede dificultar actividades cotidianas como cargar bolsas, alcanzar objetos altos o dormir con comodidad. Antes de intentar algún tratamiento casero, es fundamental determinar la causa de las molestias, ya que no todos los casos responden igual al cuidado domiciliario y algunos requieren atención médica.

Las opciones para aliviar el dolor leve o moderado incluyen reposo activo, aplicación de hielo tras una lesión, uso de calor para relajar los músculos bajo ciertas condiciones, estiramientos, masajes, corrección postural y cambios en los hábitos diarios. Se recomienda suspender cualquier ejercicio si el dolor aumenta o aparece debilidad. Se debe buscar atención médica si la salud física se ve comprometida.

PUBLICIDAD

Causas frecuentes y tipos de dolor de hombro

Esta dolencia suele deberse a lesiones, desgaste por el uso u otras afecciones, de acuerdo con Harvard y Johns Hopkins Medicine. Entre las causas habituales figuran la tendinitis, originada por movimientos repetitivos que inflaman los tendones y provocan molestias o chasquidos al extender el brazo. La bursitis ocurre cuando las bursas se inflaman, produciendo dolor y rigidez.

Mujer con ropa deportiva oscura sujetándose el hombro derecho con una expresión de dolor en una pista al aire libre. Árboles en el fondo.
Las causas frecuentes del dolor de hombro incluyen tendinitis, bursitis, artritis, lesión del manguito rotador y distensión muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa común es la artritis, sobre todo la variante osteoartritis, que se manifiesta con rigidez y reducción del movimiento articular. La lesión del manguito rotador es frecuente y afecta el conjunto de músculos y tendones que estabiliza el hombro; puede presentarse por envejecimiento, movimientos repetidos o traumatismos. Los expertos advierten acerca de la distensión muscular, que aparece tras levantar objetos pesados o realizar movimientos bruscos.

PUBLICIDAD

Otras causas son la mala postura, el síndrome de pinzamiento (cuando los tendones se comprimen), los esguinces en la articulación acromioclavicular y las dislocaciones, que suelen generar dolor intenso y deformidad, según Cleveland Clinic. También pueden producirse cuadros como el “hombro congelado” (capsulitis adhesiva), que restringe el movimiento, o dolor referido desde el cuello o nervios cercanos. En raras ocasiones, el dolor puede vincularse a problemas sistémicos.

Tratamientos caseros para el dolor de hombro

Hombre inclinado hacia adelante, con brazo colgando y una flecha roja curva ilustrando el movimiento de péndulo. Una silla de madera y una planta a la derecha.
El tratamiento casero del dolor de hombro recomienda reposo activo, movimientos suaves y hielo durante los primeros dos días tras una lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque inicial recomendado incluye movimientos suaves y descanso, conforme a Harvard y CLS Health. Mantener alguna movilidad ayuda a prevenir la rigidez. Es fundamental aplicar hielo durante los primeros dos días tras una lesión, de 15 a 20 minutos varias veces al día; posteriormente, el calor puede relajar los músculos si no hay inflamación aparente.

Algunos ejercicios de estiramiento recomendados:

  1. El estiramiento del péndulo: inclinarse hacia adelante y mover el brazo lesionado en círculos pequeños.
  2. El estiramiento cruzado: cruzar el brazo lesionado frente al tórax y jalarlo suavemente.
  3. El alcance asistido: consiste en ayudar al brazo afectado a elevarse usando el brazo sano.
Primer plano de un hombre con camiseta gris realizando un estiramiento cruzado de brazo en su casa. Una flecha roja indica el movimiento del brazo y hombro.
Los estiramientos del péndulo, el cruce del brazo y el alcance asistido forman parte de los ejercicios para aliviar el dolor de hombro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corrección postural es importante para reducir la tensión en la articulación. Sentarse y pararse alineando el cuerpo y hacer pausas durante las actividades repetitivas disminuyen el riesgo de molestias.

Para dormir, se aconseja evitar apoyar el cuerpo sobre el hombro dolorido y usar una almohada que eleve y sostenga el brazo. A medida que el dolor mejora, se pueden incorporar ejercicios de resistencia ligera para fortalecer los músculos circundantes, siempre que no aparezca dolor agudo.

Es fundamental suspender cualquier actividad si aumenta el dolor o surge debilidad. Además, según Harvard y Johns Hopkins Medicine, se debe consultar previamente con un médico antes de iniciar ejercicios si hay antecedentes de lesiones graves, dislocaciones o enfermedades complejas.

Un hombre sentado en una silla, con una camiseta y pantalones de chándal, realiza un ejercicio de hombro. Una flecha roja indica el movimiento del brazo.
La corrección postural, las pausas en actividades repetitivas y una buena posición para dormir ayudan a reducir la tensión en el hombro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y cuándo acudir al médico

Aunque muchas molestias de hombro pueden controlarse en casa, existen síntomas que requieren atención profesional urgente, como indica Cleveland Clinic. Estos son dolor repentino o intenso, incapacidad para mover el brazo, hinchazón considerable, deformidad, entumecimiento, chasquidos durante la lesión o dolor que se irradia al brazo, la mandíbula o el pecho.

Debe buscarse evaluación médica si el dolor persiste por más de dos semanas, ocurre tras una caída o golpe directo, o dificulta el descanso nocturno o las actividades cotidianas. La automedicación y el retraso en el diagnóstico pueden llevar a complicaciones adicionales, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine.

Los tratamientos médicos pueden incluir fisioterapia, medicamentos, inyecciones o cirugía, en función de la gravedad y la causa identificada. Cuando el dolor de hombro dificulta descansar, afecta las tareas diarias o no mejora con los cuidados en casa, es conveniente consultar a un especialista para evitar complicaciones y recuperar la movilidad adecuada.

Temas Relacionados

HombroLesionesSaludSalud físicaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué bebida caliente es más eficaz que el café para estimular el tránsito intestinal en la mañana

Nutricionistas explican los mecanismos fisiológicos de esta preparación, que favorece la hidratación y la motilidad digestiva, y ayuda a prevenir el estreñimiento

Qué bebida caliente es más eficaz que el café para estimular el tránsito intestinal en la mañana

El hábito nocturno que los científicos vinculan con un corazón más sano sin importar la edad

Un equipo del Instituto Cardiovascular de Mount Sinai cruzó datos de casi 91.000 personas del Biobanco del Reino Unido y del programa All of Us para identificar qué factores reducen el riesgo de muerte prematura

El hábito nocturno que los científicos vinculan con un corazón más sano sin importar la edad

Cuánto sol necesita el cuerpo para producir vitamina D, regular el sueño y proteger el corazón

Especialistas de Cleveland Clinic y Harvard explican que la luz natural eleva la serotonina, sincroniza el ritmo circadiano y libera óxido nítrico, un mecanismo que investigaciones en Suecia vinculan con menor presión arterial e insuficiencia cardíaca

Cuánto sol necesita el cuerpo para producir vitamina D, regular el sueño y proteger el corazón

Enjuagar la carne picada cocida: cuánto reduce la grasa y qué impacto tiene en la nutrición

Un método difundido en redes y ámbitos gastronómicos promete modificar el perfil lipídico de este alimento mediante un paso adicional tras la cocción. Especialistas consultadas por Women’s Health analizaron su verdadera utilidad, las limitaciones y alternativas que consideran más convenientes

Enjuagar la carne picada cocida: cuánto reduce la grasa y qué impacto tiene en la nutrición

Cuántos carbohidratos al día recomiendan consumir los expertos para bajar de peso

Especialistas de la Cleveland Clinic y Mayo Clinic establecen rangos precisos de ingesta según edad, nivel de actividad física y objetivos individuales, con énfasis en la calidad de las fuentes por encima de la restricción total

Cuántos carbohidratos al día recomiendan consumir los expertos para bajar de peso

DEPORTES

Cuál es la estrategia física que acompaña la vigencia deportiva de Serena y Venus Williams después de los 40 años

Cuál es la estrategia física que acompaña la vigencia deportiva de Serena y Venus Williams después de los 40 años

La historia de Cho Gue-Sung, el goleador modelo de Corea del Sur que sorprendió con su mate en el Mundial 2026

Lionel Messi, el gran inspirador argentino que quiere ser mejor después de ser el mejor

El equipo de Kansas City que tiene los colores de Boca Juniors en su camiseta y causó furor entre los argentinos en el Mundial

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

TELESHOW

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

La tristeza de Chechu Bonelli luego de que le confirmaran que no viajará a cubrir el Mundial: “Es una desilusión”

INFOBAE AMÉRICA

“Una biografía de su alma”: así planea Alejandro Monteverde retratar a Gaudí, el arquitecto más enigmático del siglo XX

“Una biografía de su alma”: así planea Alejandro Monteverde retratar a Gaudí, el arquitecto más enigmático del siglo XX

Brasil recortó por tercera vez consecutiva la tasa de interés de referencia a pocos meses de las elecciones presidenciales

Ucrania volvió a bombardear la refinería de petróleo de Moscú, clave para el suministro de combustible en Rusia

Taiwán afirmó que espera una venta de armas estadounidenses por un valor de USD 14.000 millones “lo antes posible” frente a la amenaza China

Zelensky destacó “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania tras conversar telefónicamente con Trump y Macron