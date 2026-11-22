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Lionel Messi lanzó un pelotazo al rostro de Gonzalo Tapia durante la derrota de Inter Miami ante Columbus Crew, una jugada que derivó en una tarjeta amarilla para ambos futbolistas y que no fue revisada por el VAR. El episodio ocurrió en el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando el equipo del argentino ya jugaba con 10 hombres y perdía 1-0 en el inicio de los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

La secuencia se produjo cuando el capitán argentino intentaba sacar rápido un lateral para acelerar la reanudación. Tapia, delantero chileno de Columbus Crew, se interpuso delante de La Pulga e impidió que pusiera el balón en juego. El capitán de Inter Miami tomó entonces la pelota y la lanzó contra el rostro de su rival. El jugador con pasado en River Plate cayó al césped con una mano en la cara, mientras los jugadores de ambos equipos se acercaban a la acción y reclamaban ante el árbitro.

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El árbitro Allen Chapman resolvió la jugada con una amonestación para los dos protagonistas. Tapia recibió la tarjeta amarilla por bloquear la reanudación, mientras que Messi fue sancionado por conducta antideportiva. El VAR no intervino y el delantero argentino siguió en el partido. La determinación del juez permitió que Leo quedara habilitado para disputar el segundo encuentro de la serie.

La situación ocurrió en un tramo complejo para el equipo dirigido por Cristian Kily González. Inter Miami ya había sufrido la expulsión de Gonzalo Luján, quien recibió la segunda amarilla antes del minuto 40 por una infracción fuera de tiempo. Con un jugador menos y el marcador en contra, Messi buscaba reactivar un ataque en los últimos instantes de la primera parte. La obstrucción de Tapia derivó en la reacción del argentino y en uno de los momentos más comentados del partido.

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El árbitro decidió amonestar a ambos tras el encontronazo (AFP)

Tras el encuentro, Gonzalo Tapia se refirió al episodio con Messi y evitó profundizar sobre una posible expulsión. “Fue una jugada de partido. No sé si es roja, no soy árbitro para decirlo, es una jugada de partido y quedó ahí”, afirmó el atacante chileno, que había abierto el marcador para Columbus Crew a los nueve minutos. Dayne St. Clair cometió una infracción sobre el delantero dentro del área y el propio futbolista ejecutó el penal con un remate bajo por el centro.

El chileno volvió a marcar a los 58 minutos, cuando definió frente al arquero canadiense para establecer el 3-0. Antes, Taha Habroune había ampliado la ventaja a los 52, luego de recibir una asistencia de Brais Méndez.

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Tapia terminó como una de las figuras de Columbus Crew con dos goles y con la participación en la acción que involucró a Messi en el cierre del primer tiempo.

El Inter Miami no pudo en el primer partido del cruce y cayó por 3-0 (AP)

El partido comenzó con una ceremonia para Messi, quien recibió la Bota de Oro de la MLS como máximo goleador de la fase regular por segundo año consecutivo. Sin embargo, la celebración dio paso a una derrota que dejó a Inter Miami en una situación límite en la serie.

El conjunto local buscó el empate durante la primera etapa. El ex PSG y Barcelona tuvo un remate a corta distancia que fue detenido por Patrick Schulte, quien también evitó un gol del argentino tras un tiro libre dirigido al ángulo.

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Luis Suárez también formó parte de los intentos ofensivos de Inter Miami, pero el equipo no logró superar al arquero rival. Tras la expulsión de Luján, Kily González reemplazó al uruguayo por Matías Galarza al inicio del complemento para reorganizar la formación.

La primera ronda de los playoffs se disputa al mejor de tres partidos y la diferencia de goles no tiene incidencia. Columbus Crew necesita un triunfo más para avanzar, mientras que Inter Miami está obligado a ganar el próximo encuentro para igualar la llave y forzar un tercer partido.

El segundo duelo se disputará el viernes en el ScottsMiracle-Gro Field, el estadio de Columbus Crew. Si Inter Miami logra imponerse, el eventual tercer encuentro se jugará nuevamente en su cancha, ya que terminó segundo en la Conferencia Este, por delante del séptimo puesto de su rival.

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