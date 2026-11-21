La inteligencia artificial inició una etapa orientada a la delegación de tareas laborales complejas en lugar de la formulación de consultas aisladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para quienes pasamos los cincuenta, la gran novedad de esta etapa de la inteligencia artificial no es técnica: es que por fin funciona con la lógica de trabajo que mejor conocemos. Durante años, la tecnología nos obligó a aprender menús, planillas y procesos cada vez más enredados para resolver cosas simples. Yo soy de los que me he comprado el libro: “Guía del usuario de Microsoft Internet Explorer”.

Ahora el vínculo se invirtió: se trata de saber pedir, explicar un contexto y revisar un resultado, exactamente lo que hicimos toda la vida cada vez que coordinamos un equipo, llevamos adelante un comercio o manejamos un proyecto propio. Bajemos esto a tierra, Fredi: ¿cómo se ve eso en una mañana real de trabajo?

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Martes, faltan diez minutos para la reunión de las nueve y todavía tenés pendiente ese ida y vuelta de mails con el estudio contable que venís postergando desde hace semanas, con vencimientos mezclados entre saludos, adjuntos y respuestas a medias. En lugar de abrirlos uno por uno, le escribís a tu asistente lo mismo que le dirías a alguien de confianza en la oficina: que revise todo lo que hablaste con el contador este mes, que te arme una tabla con las fechas que importan y que te marque dónde falta una respuesta tuya, para antes del mediodía. Cerrás la computadora y entrás a la reunión.

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Cuando volvés, el trabajo está. La tabla te espera ordenada, hay dos respuestas redactadas que solo necesitan tu visto bueno y una nota breve que te advierte que uno de los vencimientos quedó confuso en los mails y convendría confirmarlo con el estudio. Nadie te pidió instrucciones ni te explicó cómo lo resolvió. Vos dijiste qué querías, y del resto se ocupó una inteligencia artificial que trabajó mientras estabas en otra cosa. Eso, que hasta hace unos meses sonaba a promesa de laboratorio, ya se puede hacer desde la Argentina. Y la parte más difícil de hacerlo bien no tiene nada de técnica.

El modelo operativo de los asistentes exige la aprobación humana previa antes de enviar mensajes o alterar registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fredi, eso me hace acordar a cómo entramos siempre a las tecnologías nuevas: tanteando, sin tener idea de hasta dónde van a llegar. Me acuerdo del día que conocí Google, una noche de 1998. Con un grupo de amigos no lo usamos para trabajar ni para investigar nada trascendente: lo primero que hicimos fue buscar el teléfono de unas chicas que habíamos conocido en París el año anterior. Las encontramos y retomamos el contacto.

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En ese momento parecía una curiosidad simpática, un juguete nuevo; ninguno imaginaba que ese buscador iba a dar vuelta el mundo y nuestra forma de trabajar. Con la inteligencia artificial pasó algo parecido: arrancamos pidiéndole recetas, chistes, resúmenes sueltos o textos para salir del paso. Pero ahora estamos cruzando otra frontera, Fredi ¿Dejamos de probar qué sabe hacer para empezar a darle trabajo en serio?

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Así es, Juan. En los últimos dos años muchos se acostumbraron a usar la inteligencia artificial como si fuera un oráculo. Le hacían una pregunta, daba una respuesta y ahí terminaba la relación. Entre septiembre y octubre de este año cambió el modelo en el que nos vinculamos. Meta, Microsoft, OpenAI, Anthropic y xAI lanzaron, con semanas de diferencia, lo mismo: un asistente personal al que se le encarga un trabajo, que lo hace por su cuenta durante horas o días y que vuelve a consultar solo antes de lo importante. Que seis empresas que compiten entre sí lleguen al mismo lugar al mismo tiempo dice bastante sobre hacia dónde va esto

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Fredi, cuando ustedes hablan de “agentes”, a los que crecimos mirando películas futuristas se nos vienen a la cabeza desde computadoras con voz propia hasta robots de ciencia ficción O, peor, algo súper técnico para programadores. ¿Qué es exactamente un agente y cuál es el que de verdad nos sirve en la vida diaria?

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“Agente” es una palabra que se usa para muchas cosas. Las empresas arman agentes a medida para tareas puntuales, como responder reclamos o procesar facturas, y existen automatizaciones que repiten el mismo proceso siempre igual. Esos los construye alguien técnico y cada uno hace una sola cosa.

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El que le va a llegar a la mayoría de la gente es otro: el asistente personal de productividad. Vive dentro de la misma aplicación que muchos ya usan para hacer preguntas. Recibe el objetivo en palabras comunes, decide cómo encararlo según el caso y pregunta cuando duda. Para usarlo no hay que configurar nada complejo: alcanza con conectarlo a tus cosas y decirle qué querés. De ese asistente se trata esta guía.

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Me gusta eso, Fredi. Y aunque la palabra suene un poco anacrónica en tiempos de pantallas táctiles —nosotros venimos de la época en que todo aparato traía un librito impreso que nadie leía hasta que algo fallaba—, te propongo que hagamos exactamente eso: un manual de usuario silver. Sin jerga rara ni vueltas técnicas, bien concreto. ¿Por dónde arrancamos para que cualquiera de nuestra generación pueda sentarse hoy mismo y ponerlo a trabajar?

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Paso 1. Saber qué querés

Este es el paso del que depende todo lo demás, y el único que ninguna máquina puede hacer por vos. Un agente con un objetivo claro es una herramienta extraordinaria, que trabaja mientras hacés otra cosa y te devuelve el resultado listo. Un agente con un pedido vago trabaja igual de rápido, pero hacia cualquier lado, y te deja con algo que no sirve.

Antes de abrir la aplicación conviene contestar tres preguntas:

● ¿Qué resultado espero?

● ¿Para qué lo voy a usar?

● ¿Cómo me doy cuenta de que está bien hecho?

Quien dirigió un equipo, delegó en un colega o le explicó un trabajo a un proveedor hizo este ejercicio cientos de veces. La herramienta es nueva, pero la habilidad que más pesa para usarla se construyó durante toda una vida de trabajo.

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Empresas como OpenAI, Anthropic, Microsoft, Meta y xAI desarrollaron asistentes con capacidad para ejecutar encargos durante horas de manera autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2. Elegir el asistente

Desde la Argentina hoy se pueden usar tres:

● Claude, de Anthropic, con su modo de trabajo autónomo (Cowork). Viene incluido en el plan Pro, que cuesta 20 dólares por mes (17 si se paga el año entero). Los planes Max, con más capacidad de uso, cuestan 100 o 200 dólares por mes.

● Los dots de ChatGPT, de OpenAI. Son agentes siempre encendidos, con su propia computadora en la nube. El primero viene incluido en ChatGPT Pro, que arranca en 100 dólares por mes. En la versión para empresas se accede con un puesto Business Premium, que cuesta 100 dólares por mes con pago anual o 125 con pago mensual, y exige contratar al menos dos puestos. El plan Plus, de 20 dólares, no los incluye.

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● Grok Bot, de xAI. Viene con la suscripción de X a partir del plan Premium, que cuesta 30 dólares por mes o 300 por año.

A todos estos precios hay que sumarles los impuestos que se cobran en la Argentina sobre servicios digitales en dólares.

Todavía no están disponibles en el país Muse, de Meta, ni Claude Duet, de Anthropic. Copilot Autopilot, de Microsoft, está en vista privada. Si ya usás alguno de estos asistentes para hacer preguntas, lo más simple es empezar por ese.

Paso 3. Conectarlo a tus herramientas de trabajo

Para trabajar por vos, el asistente necesita acceso a lo que usás todos los días: el mail, la agenda, tus documentos y planillas, y algunas aplicaciones.

Cada conexión se configura con reglas, así que podés decidir qué puede hacer solo, qué tiene que consultarte antes y qué tiene prohibido.

Lo más prudente para empezar es darle acceso de solo lectura, para que mire, investigue y te proponga, pero no envíe ni modifique nada.

Con el tiempo, a medida que le tomás la mano, podés ampliar lo que le permitís.

Fredi Vivas y Juan Mascardi conversan en un estudio sobre la delegación de tareas burocráticas mediante el uso de agentes de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 4. Escribir el encargo

Un buen encargo se parece mucho a la explicación que le darías a alguien que entra nuevo a trabajar con vos. Dice qué querés lograr y da el contexto necesario. Aclara qué considerás un trabajo bien hecho, en qué formato lo querés y para cuándo. La diferencia se ve enseguida. “Resumime mis mails” deja al asistente adivinando.

“Todos los viernes a las cinco, revisá los mails de la semana, separá los que quedaron sin respuesta, ordenalos por urgencia y proponeme un borrador para cada uno” le dice exactamente qué hacer.

Cuanto más claro sabés lo que querés, más fácil es escribirlo, y por eso el primer paso importa tanto.

Paso 5. Dejarlo trabajar

Una vez hecho el encargo, podés cerrar la computadora. El asistente sigue trabajando en su propia computadora en la nube y te avisa en el celular cuando termina o cuando necesita algo. Los encargos que se repiten se programan una sola vez y quedan andando solos: el resumen de los lunes, el control de pendientes de los viernes, el informe de fin de mes.

Un vendedor de Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, contó que se impuso una regla simple.

Cada vez que se descubre haciendo algo por segunda vez, se pregunta cómo encargárselo al asistente para no tener que hacerlo una tercera. Así automatizó la redacción de mails y la carga de datos de clientes, y ganó tiempo para hablar con más clientes cara a cara. Es una buena brújula para saber qué delegar: todo lo que se repite es candidato.

Paso 6. Aprobar antes de que actúe

Todos estos asistentes funcionan con la misma lógica:

1. Revisan tus herramientas.

2. Detectan qué hay que hacer.

3. Te proponen la acción con el borrador listo.

4. Esperan tu aprobación.

Nada sale sin tu OK: ni un mail, ni un pago, ni una firma, ni un archivo borrado. Antes de aprobar conviene mirar a quién va dirigido, si involucra dinero y si el tono es el que usarías vos. Es el mismo control que harías antes de firmar algo que te prepararon en la oficina.

Paso 7. Revisar y corregir

El primer resultado rara vez es el definitivo. Se corrige como se corrige a un colaborador: esto está bien, esto no, más corto, más formal, agregá tal dato.

Un estudio reciente muestra por qué este paso importa tanto. Se llama “How employment is changing at Anthropic” (“Cómo está cambiando el empleo en Anthropic”). Lo publicó el 16 de octubre el Anthropic Institute y lo firman Nathan Wilmers, Regina Catipon, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, del equipo de economía de la empresa.

El informe analiza cómo cambió el trabajo de sus propios empleados desde que usan agentes.

En agosto, los agentes que dirigía cada empleado ya sumaban seis veces más horas de trabajo que las personas. Muchos funcionan como asistentes personales: revisan la agenda y los mensajes, arman la lista de pendientes y preparan un resumen antes de cada reunión. En una encuesta interna de abril se les preguntó cómo había cambiado la inteligencia artificial su trabajo cotidiano. El 20% respondió que su rol pasó de hacer el trabajo a gestionar a los agentes que lo hacen.

El dato más revelador es otro: en una sesión típica, el agente pasa cerca del 80% del tiempo esperando que una persona le conteste. Un ingeniero de la empresa lo resumió diciendo que las personas son el cuello de botella de los agentes.Lo escaso es el criterio de quien decide qué quiere, lo explica bien y revisa lo que vuelve.

Por eso, al contratar, la empresa empezó a valorar más la autonomía y el buen juicio que el conocimiento técnico de un área. Esa es justamente la parte que entrena la experiencia.

Los usuarios en la Argentina disponen de herramientas como Claude, los dots de ChatGPT y Grok Bot mediante suscripciones mensuales en dólares. (Foto: OpenAI)

Paso 8. Empezar por lo chico

Lo más sensato es arrancar con encargos sin riesgo, como informarse, resumir, ordenar o preparar borradores, y dejar para más adelante los que tocan dinero o datos personales. Hay tres cuidados básicos:

● No escribir contraseñas ni números de tarjeta en el chat.

● Desconfiar de cualquier “agente” que llegue por mensaje ofreciendo hacer trámites.

● Recordar que algunos de estos asistentes, por diseño, no transfieren dinero ni siquiera con autorización.Para el final: cinco encargos para probar esta semana

● “Todos los lunes a las ocho, revisá mis mails de la semana anterior y armame una lista de lo que quedó pendiente, ordenado por urgencia.”

● “Leé este informe de 40 páginas y convertilo en un tablero con los cinco números más importantes y una explicación de cada uno.”

● “Mañana tengo reunión con [cliente o equipo]. Revisá los mails y documentos que tenemos sobre ese tema y preparame una página con lo que hablamos, lo que quedó acordado y lo que falta resolver.”

● “Buscá las novedades de la semana sobre [tema de tu trabajo o sector] y resumímelas en diez líneas, con los enlaces a las fuentes.”

● “Revisá esta planilla de gastos del trimestre, marcá lo que se va de lo habitual y escribime tres conclusiones.”

Un empleado coteja el cuadrante de turnos en el monitor de su ordenador mientras anota las horas trabajadas en una libreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar el tiempo perdido

Excelente, el mini manual de usuario. Un gran regalo para nuestra generación, Fredi. Durante décadas, contar con un asistente fue un recurso reservado a unos pocos puestos; hoy está al alcance de cualquiera que tenga una computadora o un teléfono. Al menos yo, no lo quiero necesariamente para producir más horas por día ni para correr más rápido: lo pienso como instrumento para recuperar tiempo y energía mental para lo que de verdad importa, ya sea dirigir un proyecto propio, asesorar, administrar lo nuestro o simplemente sacarnos de encima la burocracia cotidiana. En mi caso, escribir historias. Creo que no llegamos tarde a esta tecnología, llegamos en el momento en que podemos potenciar todo lo que ya vivimos.

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Con cada tecnología nueva, la pregunta fue siempre si íbamos a poder usarla. Con estos asistentes esa pregunta pierde peso, porque usarlos se aprende rápido. La que gana peso es otra, y no la puede contestar ninguna máquina: qué querés que haga por vos. Para responderla sirve más la experiencia acumulada que cualquier conocimiento técnico.